El teniente coronel Lobo y sus agentes jalearon a los invasores tras abrir la puerta de Ceuta: “¡A la ciudad, todos a la ciudad!”

Los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido citados a declarar en la Audiencia Nacional ante la jueza María Tardón para esclarecer quién dio la orden de abrir el paso.

Un informe de la Policía Nacional señala que la apertura de la puerta provocó un efecto llamada inmediato en redes sociales, facilitando la entrada masiva de miles de personas en la ciudad.

La apertura de la verja generó una fuerte discusión entre la Guardia Civil y mandos de la Policía Nacional, cuyos agentes pretendían mantener la frontera cerrada ante la falta de órdenes claras de Interior.

Testigos presenciales revelan que el teniente coronel Lobo y sus agentes de la Guardia Civil animaron a los migrantes a dirigirse a Ceuta tras abrir la puerta del paso fronterizo del Tarajal.

Cuando el teniente coronel Lobo ordenó a sus hombres abrir las puertas de Ceuta por orden de la delegación del Gobierno, propiciando la entrada de decenas de miles de personas el pasado 30 de julio, los agentes que les rodeaban pudieron escuchar cómo él y sus subordinados les gritaban a los inmigrantes: "¡A la ciudad! ¡Todos a la ciudad!".

Es lo que revelan en exclusiva a EL ESPAÑOL fuentes presenciales y que vivieron de forma directa la discusión que este mando, Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad autónoma, mantuvo aquella mañana con un inspector jefe de la Policía Nacional, a cargo del operativo que se plantó en primera línea en el Tarajal.

Esa trifulca verbal trascendió hace apenas unos días en un vídeo que evidenciaba aquella mañana el descontrol y la ausencia de orden alguna por parte del Ministerio del Interior.

Ambos están citados a declarar el lunes ante la juez María Tardón, quien instruye desde la Audiencia Nacional la investigación sobre la entrada masiva de cerca de 100.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Los dos mandos tendrán que responder sobre quién dio la orden directa y por qué de abrir la puerta.

Nadie sabía lo que había que hacer. Las órdenes que tenía cada uno de los cuerpos eran diferentes.

Según fuentes que presenciaron aquella fuerte discusión, nadie sabía lo que había que hacer. Las órdenes que tenía cada uno de los cuerpos eran diferentes. "Nosotros queríamos disminuir esa entrada masiva y desaforada. La cola llegaba hasta que se perdía de vista en Marruecos", señala un mando de la Policía testigo de la tensa conversación.

Según estas fuentes, la Policía no tenía la orden de abrir. "A nosotros esa orden no nos llegó, por eso fuimos al Tarajal a la frontera a mantenerla cerrada", señala.

Habían pasado cuatro o cinco días en los que no recibieron una sola orden pese a saberse lo que se avecinaba. Los avisos, como después se ha podido acreditar, evidenciaban lo que iba a ocurrir. "La única orden que recibimos de Interior y de nuestros superiores llegó el mismo día de la invasión. Nos dijeron: con lo que tenéis, haced lo que podáis".

"Yo por mis medios y mi iniciativa la voy a cerrar y voy a desplegar aquí". Eso fue lo que dijo, según las fuentes presenciales consultadas, el jefe del operativo de los UIP en el vallado.

No sería hasta días más tarde cuando ya se reforzó con antidisturbios la ciudad.

Al llegar a la frontera, el puñado de policías recibió la orden de echar el cerrojo, por parte del inspector jefe citado a declarar el lunes: "Al ver cómo estaba la situación, dijo: Vamos a cerrar, que mira cómo está la cosa".

. .

Cuando llegó el teniente coronel Lobo con sus hombres, apareció con una orden diferente. "Decía que no iba a cerrar, porque si cerraba y se produciría un tapón y se caían al mar y se ahogaban, él sería el responsable".

"No creo que tú seas responsable de eso", le respondía el inspector jefe de la Policía, según testigos presenciales.

Acto seguido, la discusión subió de tono. Lobo, como se aprecia en las imágenes, le tocó con el dedo en el pecho al inspector jefe de la Policía, una imagen que evidencia el descontrol y la falta de órdenes por parte de los responsables policiales.

Los testigos de la discusión vieron cómo el inspector jefe le retiraba la mano y le decía: "En primer lugar, no me vuelvas a tocar. En segundo, yo hago lo que debo hacer. Y tercero, si tú te crees que eres el responsable, ese es tu problema. Lo que estás haciendo es una barbaridad", le espetó el jefe de la Policía al teniente coronel de la Guardia Civil.

A tanto llegó la trifulca que los mandos de la Policía dieron orden de cerrar la puerta y se guardaron la llave. Sin embargo, luego el teniente coronel la volvería a abrir.

La Guardia Civil resolvía la avalancha humana que se había formado en aquel paso, pero el problema se trasladaba a la Policía Nacional, responsable del orden público en la ciudad.

Lo cierto es que con esa apertura se generó un efecto llamada inmediato. "Si nosotros formamos un tapón en España, a lo mejor la cosa se frena en Marruecos, se hubiera parado lo que venía detrás y se habría disminuido la entrada en tropel", describen mandos que esa mañana presenciaron los hechos desde la misma puerta fronteriza.

Efecto llamada

"La cola de gente se veía hasta Castillejos, y al facilitarles la entrada, les lanzas el mensaje de que la frontera está abierta", añaden.

Eso es precisamente lo que señalaba el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en el primer informe que elevó a la juez Tardón.

En él se indicaba que esa puerta abierta de par en par se convirtió en una suerte de símbolo. El mensaje de que la frontera estaba abierta para quien quisiera acceder en España.

Y así, durante las siguientes 24 horas, decenas de miles entraron sin parar. Los datos internos de la Policía y del CNI elevan los datos a más de 80.000 los que accedieron a la ciudad.

El informe del CENIF lo dejaba bastante claro: "Es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera".

Así, permanecería abierta durante todo el día siguiente sin que nadie tomara la decisión de volver a cerrarla.

El CENIF reflejaba en su informe los mensajes que ese mismo día se propagaron de forma masiva en todas las aplicaciones de forma simultánea a modo de "llamamiento a aprovechar urgentemente la ocasión": "Han abierto la puerta esta mañana", "Mañana, si Dios quiere, habrá oso/tó de nuevo", "El asalto, el asalto, Allahu Akbar! Noche de asalto, el último que apague la luz", "Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto", "Subir todos a Castillejos ya".

Acto seguido ya tuvieron que replegarse a la ciudad. Los mandos presentes señalan que la idea de los antidisturbios era "intentar canalizarlos en el Tarajal". Mientras que la Guardia Civil controla la frontera física, la Policía tiene a su cargo la protección de la seguridad ciudadana.

"Estábamos absolutamente desbordados", continúan los mandos de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, repiten esos mandos de la Policía que presenciaron los hechos, se escuchó a Lobo y sus subordinados decir: "¡A la ciudad! ¡A la ciudad!".