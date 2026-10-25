El renacer de la ultraizquierda violenta: de los escraches a Abascal a los proetarras de Irún y los 'antifa' de Sol y Barcelona

Organizaciones como Samidoun, prohibida en varios países por sus vínculos con Hamás, han sido detectadas en concentraciones en Madrid, generando alerta en las Fuerzas de Seguridad.

La disidencia abertzale resurge con colectivos como GKS y Jardun; dos miembros de esta última organización ingresaron en prisión por poseer datos y seguimientos a guardias civiles.

Grupos como los Riazor Blues e hinchas radicales de los Bukaneros del Rayo Vallecano han sido identificados reventando actos políticos de Vox y en acampadas de protesta.

La agresividad de la extrema izquierda y la violencia callejera repuntan en diversas zonas de España como Madrid, Barcelona, La Coruña, Baleares y el País Vasco.

La agresividad de la extrema izquierda vuelve a florecer. La kale borroka renace y desde el País Vasco se extienden a otros puntos de la geografía española. Grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, también son testigos de la espiral de violencia callejera.

Los grupos radicales se dejan ver por todo el mapa de España. Ya sea en actos políticos, desahucios o contramanifestaciones.

Uno de los ejemplos más recientes es el escrache sufrido por el líder de Vox, Santiago Abascal, durante su mitin de esta semana en La Coruña.

Allí, varios simpatizantes encapuchados de ultraizquierda aparecieron en los alrededores del mitin para reventar el acto. Entre ellos, la Policía identificó a ultras del mundo del fútbol.

Los denominados Riazor Blues, la hinchada radical del Deportivo de La Coruña, saltó a la escena política para reventar el acto de Vox.

Varios de los manifestantes protestando contra la Policía durante los disturbios ocurridos en el mitin de Abascal en La Coruña. Europa Press

Y de La Coruña, a Menorca. En su ruta de precampaña, Abascal acudió el viernes a la isla, acompañado por el presidente de la formación en Baleares, Gabriel Le Senne.

Al finalizar el mitin, la furgoneta en la que viajaban los dirigentes políticos fue zarandeada y apedreada por un grupo de manifestantes.

La formación de Bambú ha anunciado que interpondrá una querella contra el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez, por permitir este ataque violento.

Más recientemente, este sábado, los Mossos d’Esquadra tuvieron que enfrentarse a un grupo de unos 300 jóvenes en una concentración no autorizada en Barcelona.

Según ha informado Crónica Global, los manifestantes se habían concentrado, convocados a través de las redes sociales, bajo el lema: "Contra el sistema".

Lanzaron objetos contra el cordón policial, quemaron contenedores y un parasol, lo que obligó a varios establecimientos a bajar la persiana.

Los grupos de ultraizquierda están de vuelta.

Radicales de ultraizquierda

Una de las organizaciones de extrema izquierda en el punto de mira de las autoridades es la Coordinadora de Jóvenes Socialistas, conocida en el País Vasco como GKS por sus siglas en euskera.

Esta agrupación estuvo presente en los disturbios provocados en los alrededores de la Universidad de Navarra con la visita de Vito Quiles, en los que el periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez fue brutalmente agredido.

GKS vuelve a poner en práctica las técnicas de la kale borroka.

Varios encapuchados durante una manifestación de GKS en Navarra. Europa Press

Nacida al albur de la izquierda abertzale y con una marcada línea comunista desde su ámbito más ortodoxo, surge como una escisión de las juventudes de Bildu y Sortu.

GKS tiene una importante penetración en el ambiente universitario, a través de varios sindicatos de estudiantes.

Ultras del fútbol

La Policía ha detectado en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid a favor de la vivienda a miembros de la Coordinadora de Jóvenes Socialistas, del grupo Samidoun (prohibido en Alemania, EEUU y Canadá por financiar a los terroristas de Hamás) y a radicales del mundo del fútbol.

El Ministerio del Interior prohíbe tajantemente que los clubes y organismos deportivos financien o apoyen a sus aficionados extremistas y violentos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario entre los agentes del Cuerpo, fue informado de la detección en la Puerta del Sol de varios ultras del Rayo Vallecano, los Bukaneros, situados en la extrema izquierda.

El grupo ultra Bukaneros, en una calle madrileña. Bukaneros

Hasta 23 miembros de este grupo ultra fueron identificados por la Policía Nacional en la acampada de Sol.

Según recoge el SUP, estas hooligans se desplazaban por las calles próximas a la acampada, presuntamente buscando enfrentamientos con otros ciudadanos, para después regresar a la zona ocupada.

Fuentes policiales conocedoras de la actividad de los Bukaneros explican a EL ESPAÑOL que "son más violentos que los Riazor Blues": "Los del Rayo son muy cañeros".

Asimismo, de acuerdo con estas fuentes, "en los disturbios donde estaba la extrema izquierda implicada siempre se identificaba a alguien de Bukaneros".

El pasado 12 de octubre, la policía se vio obligada a cargar contra un grupo de radicales en Sol, después de que se enfrentaran a varios jóvenes que portaban banderas españolas.

Aquella misma jornada, la reportera del programa de Telemadrid El Análisis. Diario de la noche Elena Chaves fue agredida por dos encapuchados, mientras realizaba una retransmisión en directo en Sol.

Guardia civil señalado

El suceso relacionado con la extrema izquierda que más ha conmocionado el panorama mediático en los últimos días tiene que ver con Jardun Koordinadora, una organización que representa el núcleo duro de la disidencia abertzale y que "quiere la lucha armada", según fuentes policiales conocedoras de las actividades de este grupo.

Los proetarras Aratz Bilbao (vizcaíno de 34 años) y Malen Grünig (barcelonesa de 23), miembros de esta organización, fue detenidos en una comisaría de Irún, cuando obraba en su poder información sensible agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tales como sus localizaciones de trabajo y vivienda.

A la izquierda, el exmiembro del IRA con antecedentes por terrorismo, Saoradh N., y en el centro y a la derecha, Aratz B. y Malen G., los dos proetarras detenidos en Irún (Guipúzcoa) por tener localizaciones y domicilios de guardias civiles. E. E.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, los dos sujetos tenían información de un guardia civil de Eibar (Guipúzcoa). Bilbao y Grünig se personaron en dependencias policiales acompañados por su abogado, Aratz Estomba (que en su día fue condenado a ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista).

Los dos detenidos pasaron a disposición de la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, decretó su ingreso en prisión.

Están investigados por un delito de terrorismo. Disponían de las coordenadas de un supuesto zulo, donde se podrían almacenar armas o explosivos.

Fuentes de la Policía Foral de Navarra aseguran a este diario que en la zona, un territorio montañoso cercano a Álava, por el momento "no se ha encontrado nada".

En la población navarra de Berriozar fueron brutalmente agredidos un grupo de militares españoles, cuando seguían en la terraza de un bar la final del Mundial de fútbol, en la que la selección española derrotó a Argentina.

Los agresores, un grupo de 19 individuos encapuchados y armados con barras metálicas y objetos extensibles. Fueron detenidas ocho personas, entre ellas tres menores.

Momento de la agresión a los militares en Berriozar. EE

La Guardia Civil y la Policía Foral han constatado que los agresores habían realizado seguimientos al grupo de militares e informaron de su ubicación a través de canales de mensajería. No fue un ataque improvisado.

Llamativo es el caso de Samidoun, el grupo "terrorista" y propalestino ilegalizado en Alemania y prohibido en EEUU y Canadá que llegó a ser invitado a la Universidad Complutense de Madrid para hablar sobre "la complicidad de los pueblos con el genocidio palestino en el estado español". Hoy está presente en la acampada de la Puerta del Sol.

Prohibidos en EEUU

Quienes le colocan el calificativo de "terrorista" son estos tres países a los que el grupo extremista les tiene la entrada vetada al "promover activamente la destrucción de Israel a través de actos terroristas y considera que la Unión, los Estados Unidos y Canadá son cómplices de la colonización de Israel".

Incluso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunció la infiltración de miembros de este colectivo propalestino en la acampada de Sol.

"No hay Estado de derecho debajo de esas tiendas", denunció, "nadie se hace responsable de lo que está allí pasando".

Por eso, prometió que la Comunidad de Madrid va a seguir llevando ante los tribunales "semejante indecencia".

"Allí no hay Estado de derecho, hay desorden y caos", zanjó la presidenta madrileña.

Tanto GKS, como Jardun o Samidoun siempre han tenido una marcada actividad en la violencia callejera.

La quema de contenedores, la destrucción de cajeros y el lanzamiento de cócteles molotov son, desde la raíz, las tres señas de identidad de la kale borroka, actos que, en ocasiones, fueron la antesala al terrorismo que escribió una enorme página negra en la historia de España.