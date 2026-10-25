Mercedes Cabrera, exministra de ZP: "Creo que a Sánchez lo engañan Ábalos y Cerdán. Otra cosa es cómo te engañan así"

Advierte sobre el deterioro del debate público, la inmediatez mediática en la política y la deshumanización del presidente del Gobierno mediante insultos sistemáticos y descalificaciones.

La exministra defiende la etapa de Zapatero como el periodo de mayor independencia de RTVE y critica la lentitud de la justicia y las filtraciones que destruyen la presunción de inocencia.

Cabrera sostiene sobre los escándalos que salpican al PSOE que Pedro Sánchez fue engañado por sus colaboradores Ábalos y Cerdán, aunque se cuestiona cómo es posible que se haya producido esa situación.

La exministra socialista Mercedes Cabrera publica 'Nostalgia del papel', un análisis sobre la evolución de la historia de los medios de comunicación en España y sus complejas relaciones con el poder político.

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (Madrid, 1951) viste un jersey blanco, una figura de cerámica con forma de pez se balancea sobre su pecho, cruza los brazos y se recuesta en la butaca de su despacho frente a un telón de fondo con miles de libros de historia: Margaret MacMillan habla allí de la Gran Guerra de 1914; abajo, Ian Kershaw del Descenso a los infiernos y, más arriba, Alan Bullock de Hitler y Stalin.

Cabrera, exministra de Educación, Ciencia, Política Social y Deporte (2006-2009) con José Luis Rodríguez Zapatero y diputada del PSOE por Madrid entre 2004 y 2011, ha dedicado gran parte de su vida al estudio del poder, de sus mecanismos y de los hombres que lo ejercen.

Ahora, a sus 74 años, ha vuelto su mirada hacia otro de los mundos que mejor conoce: el de los medios de comunicación.

En Nostalgia del papel (Ed. Galaxia Gutenberg), cuyo sobrenombre, Medios de comunicación y poder en España (1915-2025), ya es una declaración de intenciones, reconstruye la historia de una prensa que aprendió a convivir con el poder, a desafiarlo y, en ocasiones, a sucumbir a sus tentaciones.

Habla de periódicos, sí, pero también de una España que ha cambiado de lenguaje, de costumbres y de manera de entender la vida pública, todo ello condicionado por las redes sociales y la inteligencia artificial.

Mercedes Cabrera, exministra de Educación, Política Social y Deporte con Zapatero, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

"Nostalgia del papel es quizá nostalgia de un mundo en el que los medios eran otra cosa de lo que son ahora", explica en conversación con EL ESPAÑOL.

La exministra socialista no idealiza aquel pasado ni reniega del presente, pero sí observa con cierta perplejidad que jamás la Humanidad ha tenido tanta información, tan rápida y al alcance de todos y, al mismo tiempo, cada vez parezca más difícil distinguir qué es verdad y qué mentira.

Esa transformación, sostiene, también ha alcanzado a la política.

"Es como si estuviéramos permanentemente en periodo electoral", lamenta. Los periodistas han perdido el sosiego de los antiguos cierres y, los políticos, la posibilidad de detenerse a pensar antes de tomar una decisión.

Cabrera conoce esa relación desde ambos lados. Desde la universidad, donde ha estudiado durante décadas los mecanismos del poder, y desde el Consejo de Ministros, al que llegó en 2006 sin intención de hacer carrera política.

"Yo viví el final de la dictadura de Franco, estudié Ciencias Políticas y he investigado historia política. Cuando, en 2004, después de un Gobierno de Aznar con mayoría absoluta, de la guerra de Irak, del Prestige y de todo aquello, me llamaron y me dijeron, '¿te apuntas?', decir que no era complicado", rememora.

Cabrera, sobrina del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, no rehúye las preguntas sobre aquella etapa ni sobre el presente.

Defiende que el Gobierno de Zapatero protagonizó el periodo de mayor independencia de RTVE, cuestiona el tratamiento informativo de las investigaciones que afectan al socialista y considera, amparándose en que es una persona "bien pensada", que Pedro Sánchez fue engañado por sus colaboradores en los casos de corrupción que han sacudido al PSOE.

Mercedes Cabrera, exministra de Educación, Política Social y Deporte con Zapatero, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Usted ha sido ministra y ha estudiado las relaciones entre los gobiernos y los periódicos. ¿Cómo se ve a los periodistas desde el poder? ¿Como una ayuda para saber qué ocurre o como un problema que hay que controlar?

Yo fui ministra hace veinte años, cuando los medios eran muy distintos. En 2004, el periodismo digital apenas estaba empezando.

Recuerdo que, en las ruedas de prensa, los periodistas escuchaban porque les estabas contando algo que todavía no sabían y sobre lo que no tenían una opinión formada. Ahora da la impresión de que van más a intentar pillar al político que a escuchar lo que tiene que decir. La relación con los medios sigue siendo fundamental, pero ahora es mucho más difícil.

¿Qué ha cambiado exactamente en ese baile?

Los políticos siguen necesitando a los medios, pero ahora pueden comunicarse directamente con los ciudadanos, sin la mediación de los periodistas. Es mucho más fácil. No hay que contestar preguntas. Eso cambia completamente la relación.

Los periodistas, por su parte, tratan de defender su función tradicional: controlar, vigilar y fiscalizar al poder.

¿Qué Gobierno de la democracia española ha intentado controlar más a la prensa?

David Jiménez, que fue director de El Mundo durante un año, decía que nunca había habido un Gobierno tan controlador de los medios como el de Mariano Rajoy. ¿Fue el que más? Lo dudo, porque esa acusación se ha hecho a todos los gobiernos.

De izquierdas y de derechas.

Sí, se hizo con Felipe González, por su supuesta compenetración con el Grupo Prisa, a pesar de que El País también criticaba al Gobierno y que hubo incluso querellas de ministros contra el periódico. Pero daba igual: se decía que era el periódico oficial del Partido Socialista.

También se dijo del Gobierno de Zapatero, al que usted perteneció.

Sí, también ocurrió con Zapatero, cuando se concedieron las licencias de las nuevas televisiones privadas: una al Grupo Prisa y otra a Mediapro, con La Sexta.

Mediapro era entonces, según algunos, incluido Felipe González, la competencia de Prisa desde la izquierda. González decía que el fuego de los amigos era peor que el de los enemigos. Ningún Gobierno se escapa de ese juego de influencias e interferencias.

¿Cómo se evita que, defendiendo la democracia, un Gobierno termine protegiéndose a sí mismo? ¿Dónde están los límites?

Regular no equivale necesariamente a interferir u obstaculizar la libertad de expresión. La regulación puede ir precisamente en la dirección de favorecerla.

Donald Trump se proclama el mayor defensor de la libertad de expresión y lo que está haciendo con los medios en Estados Unidos es inenarrable. ¿Quién defiende entonces la libertad de expresión? ¿El que dice que no hay que regular nada?

Siempre tiene que haber límites. Una cosa es regular la inteligencia artificial y otra determinar qué se puede publicar y qué no. Es un mundo extraordinariamente complejo y, si queremos regular para que las cosas funcionen bien, sin controlar, necesitamos acuerdos internacionales. De lo contrario, no hay nada que hacer.

Pedro Sánchez ha criticado reiteradamente a los llamados 'pseudomedios' y ha anunciado medidas para regular el sector. ¿No existe el riesgo de que esa regulación se utilice para controlar a la prensa?

Muchos de los anuncios de regulación de este Gobierno son transposiciones de directivas europeas, no medidas extraordinarias. Sin embargo, se presentan como atentados contra la libertad de expresión. A lo largo de la historia, todos los gobiernos han regulado cuando ha surgido algo que podía provocar un problema social.

Todos los partidos prometen una televisión pública independiente, pero cuando llegan al Gobierno quieren decidir quién la dirige. ¿Por qué?

Ha pasado con todos los gobiernos. Al principio de la Transición, hubo un director de RTVE que contó con el apoyo de UCD y del PSOE, pero aquel consenso duró poco. Con Zapatero se introdujo un sistema por el que el Consejo de Administración y el presidente de RTVE debían ser elegidos por el Parlamento en función de sus méritos.

Mercedes Cabrera, exministra de Educación, Política Social y Deporte con Zapatero, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

¿Cree que Pedro Sánchez está comprometiendo la independencia de RTVE?

A mí me gusta la televisión pública actual. Creo que tiene programas de mucha calidad. Pero estamos en un momento tan polarizado que cualquiera llama polarizado al que piensa de otra manera. No obstante, creo que el momento de mayor independencia de RTVE fue durante el Gobierno de Zapatero.

¿Qué credibilidad tiene una promesa de regeneración cuando los propios representantes de los periodistas de RTVE denuncian un sesgo favorable al Ejecutivo?

Siempre ha habido muchas denuncias de los propios periodistas de RTVE sobre sus informativos. Ocurrió durante la Transición y también después de los atentados de Atocha, entre el 11 de marzo y las elecciones de 2004. Aquello fue brutal. ¿Recuerdas las concentraciones ante las sedes del PP durante la jornada de reflexión, cuando empezaban a utilizarse los SMS y se difundió el famoso 'Pásalo'?

Lo que quiero decir es que no es una cuestión de ahora. Y no lo digo por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, porque no me parece que sea eso, sino porque es una situación recurrente.

¿Qué piensa de que el Ministerio del Interior elaborara en 2024 un dosier con fichas de periodistas y sus supuestas afinidades ideológicas?

No tengo ni idea de ese tema, ni sé si es una costumbre. Desde fuera suena un poco raro, pero no he visto esa lista y, tal y como estamos ahora... ¿Acaso existe?

La lista existe. En ella aparecían periodistas, los medios para los que trabajaban y sus afinidades ideológicas. El problema no es que un Ejecutivo sepa quiénes son los periodistas, sino que sea el propio Ministerio del Interior quien elabore esas fichas utilizando recursos públicos.

¿Y esa información no la tiene cualquier Gobierno, aunque no haga una lista? Yo creo que todos saben quiénes son los periodistas y cuáles son sus afinidades. No estoy disculpándolo, pero entre los medios y la política siempre ha habido una instrumentación recíproca. Es una relación difícil: el papel del cuarto poder es controlar al poder político, mientras que este necesita a los medios para relacionarse con los ciudadanos. Es un juego permanente.

Mencionaba antes la Transición. ¿Cree que la cercanía entre periodistas y políticos terminó convirtiéndose en un problema para la democracia o en una virtud?

Fue una relación muy positiva para el proceso político, pero duró poco.

El País, nacido en 1976, ya hablaba del desencanto político después de las elecciones de 1979. Eso es lo que duró el idilio entre la prensa y los políticos. Había tantas ganas de democracia que todos compartían ese objetivo.

Pero la Transición fue durísima para la prensa: hubo bombas en periódicos, asaltos a redacciones y atentados contra periodistas. La libertad no fue un regalo. Esa violencia también contribuyó a la unidad, con manifiestos colectivos de periódicos en apoyo de la Transición.

¿Habría construido Polanco el mismo imperio mediático sin los gobiernos de Felipe González?

Yo creo que sí. No digo que las decisiones de los gobiernos socialistas fueran inocuas, pero Polanco creó una empresa que funcionaba.

El País fue un éxito económico sin precedentes y creo que lo habría sido igualmente. Su gran baza fue nacer después de la muerte de Franco, aprovechar aquella coyuntura y convertirse en lo que José Luis López Aranguren llamó el "intelectual colectivo de la Transición". Y ese éxito comenzó con UCD, antes de que llegaran los socialistas.

Prisa creció después como conglomerado multimedia, igual que otros grupos en distintos países. Polanco era un gran empresario. Él sostenía que las críticas aparentemente ideológicas contra Prisa escondían una competencia empresarial que estaba ganando. Y parte de razón tenía.

En su libro aborda precisamente la transformación empresarial de los medios. ¿Cómo afecta a su independencia que los periódicos históricos hayan pasado de tener editores con un proyecto de país a depender de fondos de inversión internacionales?

Antes, los grandes periódicos tenían propietarios reconocibles: los Godó en La Vanguardia, los Luca de Tena en ABC o la familia Polanco en Prisa. Sabías quién estaba detrás y quién ponía el dinero. Ahora no.

Con la llegada de la televisión privada, en los noventa, los grupos mediáticos se convirtieron en grandes conglomerados que necesitaban mucho capital. Empezaron a depender de créditos bancarios, fondos de inversión que entraban en sus consejos de administración y accionistas sin relación personal con el medio.

Mercedes Cabrera durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Nunca hemos tenido tantos medios ni tanta información a nuestro alcance. ¿El problema es que la abundancia ha acabado comprometiendo la calidad del debate público?

Es un sistema mucho más plural y al alcance de todos. El problema es la calidad de esa pluralidad y la capacidad del ciudadano para saber si lo que lee o ve responde a la realidad. También ha cambiado enormemente el modelo empresarial de los medios y su dependencia de actores exteriores, especialmente de las plataformas digitales.

A veces da la sensación de que se ha vuelto a los 'periódicos de partido' donde los lectores ya no buscan información objetiva sino un medio que defienda su propia trinchera ideológica.

Hay mucha carga ideológica, pero no es comparable con los periódicos de partido del siglo XIX y comienzos del XX, que eran simples voceros de una opción política o incluso de una persona.

Hoy ningún medio se declara partidario de un partido concreto, aunque pueda defender una opción política. Todos se proclaman independientes.

También ha habido siempre formas de influencia económica, como la publicidad institucional. Antes existían los llamados "fondos de reptiles", que podían incluir ayudas a periodistas concretos.

Ahora llega la inteligencia artificial. Hay lectores que ya ni siquiera entran en los periódicos: preguntan directamente a ChatGPT. ¿Estamos ante otra revolución tecnológica o ante algo mucho más profundo?

Todavía estamos viendo cuál será el impacto de la inteligencia artificial. Cuando apareció la radio se pensó que desaparecería la prensa en papel; después ocurrió lo mismo con la televisión e internet. Pero el mundo digital ha supuesto un cambio mucho más profundo y la inteligencia artificial añade algo todavía más potente.

Además, estas transformaciones son cada vez más rápidas y no nos da tiempo a asimilarlas. La dependencia de los medios respecto a las plataformas digitales es enorme.

No observo estos cambios con rechazo, sino con sorpresa e incertidumbre. Lo que de verdad me preocupa es la calidad del debate político, de la esfera pública de deliberación. La pregunta es si estas transformaciones ayudan a mejorarla.

La inmediatez de la vida va de la mano de la convicción de que todo es muy simple y muy fácil.

No lo es. Yo, cuando estuve en política, me di cuenta de lo complicado que era tomar decisiones políticas. Cualquiera tiene impactos difíciles de prever. Uno puede pensar que hace falta una ley para regular algo, pero siempre se le escapa cómo va a afectar a alguien y eso tiene consecuencias no deseadas. Por eso hay que negociar mucho.

Hoy, por ejemplo, tenemos el problema de la vivienda. ¿Cuál es la solución? Enseguida aparece alguien dándotela, pero cuando empiezas a estudiar el problema descubres la cantidad de intereses implicados.

¿Tiene nostalgia también de la política que conoció? ¿Se ha perdido esa capacidad de detenerse a pensar antes de tomar decisiones?

La inmediatez de los medios también está en la política. Es como si estuviéramos permanentemente en periodo electoral. No hay manera de pensar a medio y largo plazo, cuando las decisiones políticas tienen efectos a medio plazo. Los hombres de Estado, que pensaban a largo plazo, parecen haber pasado a la historia.

Ahora hay que responder inmediatamente a todo. Un político que expresa dudas parece que ya no vale. Hace veinte años, dedicarse a la política todavía imprimía cierto respeto. Eso también ha cambiado, igual que la prensa.

Se lo pregunto porque recientemente el Gobierno ha intentado regular las universidades privadas mediante un decreto que el Tribunal Supremo ha tumbado por motivos formales. ¿Qué opina de que una cuestión tan importante se aborde por esta vía?

No creo que fuera una decisión precipitada. Llevamos mucho tiempo reflexionando sobre la necesidad de exigir cierta calidad a las universidades privadas. Otra cosa es lo que se tarda en plasmarlo en una medida legal y que, después, te la echen para atrás por motivos formales, ni siquiera por su contenido.

Desde que hay democracia hemos tenido numerosas leyes educativas. ¿Por qué ni el PSOE ni el PP han sido capaces de alcanzar un pacto de Estado por la educación?

Me harté de contestar a esa pregunta cuando estaba en el ministerio. España empezó a modernizar su sistema educativo mucho más tarde que otros países y, tras la dictadura, había que recuperar el tiempo perdido.

Es verdad que ha habido un exceso de leyes, pero no todas regulan lo mismo: unas afectan a la estructura del sistema y otras a los contenidos educativos. ¿Por qué no se ha llegado a un pacto? Porque hay muchos intereses en juego, y muy potentes.

Sin embargo, España lleva años obteniendo resultados preocupantes en los informes PISA. ¿No revelan también las debilidades de nuestro sistema educativo?

Cuando estaba en el Gobierno, el informe PISA era una especie de tortura china. Cada vez que llegaba uno, todo el mundo se echaba a temblar.

Pero hay una lectura fácil y otra más compleja. España está donde hace décadas nunca hubiéramos pensado llegar. Tenemos un buen sistema educativo, capaz de absorber un cambio demográfico inmenso, con una inmigración concentrada en pocos años. Yo me quito el sombrero.

Pero el último informe, insisto, vuelve a advertir del deterioro de la comprensión lectora y del rendimiento de los alumnos

Tenemos problemas, pero también aparecen en muchos otros países. Las pantallas, la inteligencia artificial, la falta de atención y la pérdida de comprensión lectora afectan a todos los sistemas educativos. Nos fijamos en España, como es lógico, y parece que siempre estamos fatal.

Si preguntas a un padre por el sistema educativo español, puede decirte que es un desastre, pero si le preguntas por el colegio de sus hijos, resulta que está muy bien.

Al final del libro recoge la reacción de Pedro Sánchez ante el 'caso Cerdán', cuando se excusó diciendo que había confiado en él. Tras los casos de Ábalos y Cerdán, ¿basta con que un presidente diga que lo engañaron?

Yo creo que sí, que estaba engañado. Pero es que yo soy bien pensada. Otra cosa es que te preguntes cómo es posible que te engañen. Ese es otro asunto.

Recuerda las imágenes de Pedro Sánchez cuando salió a dar explicaciones. ¿Cuántos kilos debía de haber adelgazado? Se le salía el cuello de la camisa. Alguien que ha estado ahí no acusa las cosas de esa manera si no le afectan de verdad.

Sánchez lleva ocho años gobernando y tiene a una parte importante de la sociedad movilizada por la vivienda. ¿No es también un fracaso político no haber conseguido resolver uno de los mayores problemas de los españoles?

Esa movilización no la ha levantado el PSOE, sino Maricarmen. Quienes se han movilizado son bastante críticos con el Gobierno de Sánchez, precisamente porque lleva ocho años gobernando y no ha solucionado el problema. Ya veremos hasta dónde llega esta movilización, que también se está produciendo en otros países europeos, como Francia, Bélgica o Portugal.

Vox está utilizando el malestar por la vivienda, los salarios y las dificultades para independizarse. ¿Qué cree que no está entendiendo la izquierda de los jóvenes que se acercan a la derecha radical?

No es algo exclusivo de España. Es un fenómeno general, relacionado con situaciones de injusticia, impotencia y dificultades para acceder a cuestiones fundamentales como la vivienda o el trabajo. Es un caldo de cultivo que pueden utilizar, en el mal sentido de la palabra, opciones políticas muy variadas.

Usted dijo hace unos meses que confiaba en la Justicia y en Zapatero cuando empezaron a publicarse informaciones sobre sus relaciones con Venezuela y el 'caso Plus Ultra'. ¿Mantiene esa confianza después de todo lo que ha aparecido?

La verdad es que no recordaba aquellas declaraciones. Me abordaron cuando iba a participar en unas jornadas sobre los cincuenta años de la Ley para la Reforma Política de Adolfo Suárez. Iba a hablar de algo que no tenía nada que ver con Zapatero y, de repente, me preguntaron por él. Ahora que me lo recuerdas, sí, recuerdo que me abordaron a la entrada, pero no exactamente qué dije.

A mí todo esto me sorprende, porque conocí a Zapatero, aunque fuera relativamente poco. Una cosa es lo que yo pueda pensar que ha ocurrido o no, que no tengo ni idea, y otra muy distinta es cómo se han contado las cosas y cómo han aparecido determinadas informaciones. La manera en que se ha contado todo me parece impresentable.

Mercedes Cabrera durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

¿Sugiere que hay una estrategia mediática para atacarlo?

De lincharlo, sí. ¿Cuántos informes judiciales se filtran cuando no deberían? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Nos hemos acostumbrado a que no existe. Puedes sorprenderte cuando aparece una noticia, pero la Justicia en este país es muy lenta y, para cuando se resuelva el caso, ya te han matado. Me parece muy injusto.

¿Cree que algo parecido pasa con Pedro Sánchez?

Hay una deshumanización total del personaje, que es una práctica muy estudiada. No es un accidente. Los insultos sistemáticos no tienen justificación nunca. Puedes no estar de acuerdo con un presidente del Gobierno, pero, para empezar, ¿por qué es siempre "Sánchez" y no "el presidente del Gobierno"? Por no hablar de "hijo de puta", convertido en un eslogan festivo. Y lo toleramos.

Yo me quedo pasmada. No sé qué será lo siguiente. Creo que es convertir a una persona en un muñeco, deshumanizarla, tratarla como una cosa y no como una persona. Ya se hizo históricamente con grupos raciales enteros. Es peligrosísimo.

Usted ha estudiado durante décadas a quienes han ejercido el poder y también lo ha ejercido personalmente. Después de todo, ¿qué es para usted un buen político?

Tenemos una imagen muy estereotipada del político, como alguien que se dedica a eso porque no ha podido hacer otra cosa. La idea del servicio público parece que forma parte del pasado. ¿Qué es un buen político? Alguien capaz de interpretar la sensibilidad social, comprender los problemas de la sociedad y tratar de solucionarlos.

Los políticos son representantes con capacidad de decisión, y eso no debería olvidarse nunca: estás ahí porque te han elegido. Y si tú dices "a mí la política no me interesa", a otros les va a interesar por ti.