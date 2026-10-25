El mal final de Francisco Martín, el halcón del sanchismo que arremetía contra Ayuso y piropeaba a Bildu

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LO ESENCIAL Las claves Francisco Martín ha dimitido como delegado del Gobierno en Madrid tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29N. Durante su mandato destacó por su constante enfrentamiento político con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Generó gran polémica en 2023 tras afirmar que Bildu ha hecho más por España que "todos los patrioteros de pulsera juntos". Fue una figura clave en la estructura de confianza de Pedro Sánchez y presidió la asociación Bancal de Rosas para financiar sus primarias.

Francisco Martín era el hombre más sanchista del sanchismo: el militante que pasó de los despachos de La Moncloa a convertirse en el ariete del presidente del Gobierno contra Isabel Díaz Ayuso.

Su declaración de intenciones llegó en junio de 2023, cuando defendió que Bildu ha hecho más por España que "todos los patrioteros de pulsera juntos".

Ahora, tras quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29N, ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en Madrid: se siente maltratado por el partido. Pasa a engrosar la nómina de caídos del sanchismo.

Su salida pone fin, al menos por ahora, a la trayectoria de un dirigente que había hecho de la confrontación con la presidenta madrileña una de sus principales señas de identidad.

Martín llegó a la Delegación del Gobierno en marzo de 2023, después de casi cinco años en la estructura de la Presidencia del Gobierno, donde ocupó puestos de responsabilidad en el equipo más cercano a Sánchez.

Bancal de Rosas

Ingeniero de montes de formación, su carrera política discurrió durante años lejos de los focos.

En 2017 presidió Bancal de Rosas, la asociación que canalizó las donaciones para financiar la campaña de las primarias en las que Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE.

Un año después, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, Martín se incorporó a su estructura de confianza.

Fue director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia y, posteriormente, responsable de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental.

En julio de 2021 ascendió a secretario general de la Presidencia, puesto que desempeñó hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en Madrid.

Su llegada a la capital coincidió con la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Desde el primer momento, Martín asumió un discurso de confrontación con Isabel Díaz Ayuso, a quien acusó de anteponer sus intereses políticos a los de los madrileños.

"No quiero que los madrileños paguen la obcecación de Ayuso con el Gobierno de España", afirmó en aquel año.

La frase anticipaba el tono que marcaría su mandato.

Martín convirtió las discrepancias entre el Ejecutivo central y el Gobierno regional en un enfrentamiento político constante, con reproches sobre las inversiones estatales, la gestión de los servicios públicos y la colaboración institucional.

En agosto de 2024, durante el balance de su gestión, resumió sus críticas al PP madrileño con tres palabras: "mentira, manipulación y motosierra".

Opositor de la oposición

Su protagonismo fue más allá de las funciones habituales de un delegado del Gobierno.

Las voces afines llegaron a describirlo como el líder de facto de la oposición a Ayuso, en una comunidad donde el PSOE llevaba años sin conseguir desplazar al PP del poder. Y Ayuso le acusó de ser el "comisario político" de Sánchez en Madrid.

Martín ejercía así de contrapunto del Gobierno regional y de portavoz de los argumentos de Moncloa frente a la presidenta madrileña.

Pero si sus ataques a Ayuso marcaron su perfil público, sus palabras sobre Bildu dejaron una de las estampas más controvertidas de su trayectoria.

El 15 de junio de 2023, en un desayuno informativo, defendió la contribución de los socios parlamentarios de Sánchez a la gobernabilidad y contrapuso su actuación a la de quienes se presentaban como defensores de España.

La afirmación provocó una inmediata reacción del PP y críticas de representantes de las víctimas del terrorismo.

Ese mismo día, Martín pidió disculpas por haberse expresado de una forma que había ofendido a algunas personas, aunque mantuvo su defensa de los acuerdos del Gobierno con los partidos independentistas.

Su fidelidad al proyecto de Sánchez también se había expresado en los años anteriores desde dentro del partido y de la Presidencia.

La asociación Bancal de Rosas, que presidió durante las primarias de 2017, volvió a situarlo en el centro de la polémica en noviembre de 2025, cuando compareció ante la comisión de investigación del Senado relacionada con el caso Koldo.

Bancal de Rosas es una asociación de crowdfunding, creada para recaudar fondos anónimos y que reunió aproximadamente 128.908 euros.

El modus operandi levantó las sospechas del Tribunal de Cuentas, que en 2017 emitió un informe en el que estableció que toda financiación de campañas dentro del PSOE, incluyendo las primarias, debía ajustarse a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y permitir la transparencia sobre las donaciones.

Martín defendió la legalidad de la financiación de la campaña y negó que Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos hubieran participado en la asociación.

El juez Juan Carlos Peinado lo incorporó a la causa relacionada con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que dejara de estar investigado y, en diciembre de ese año, el juez acordó el sobreseimiento libre de la causa respecto de Martín.

Ahora, su salida de la Delegación del Gobierno llega después de quedarse fuera de las candidaturas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La coincidencia entre ambas decisiones abre interrogantes sobre su futuro político, pero no basta para concluir que su dimisión responda a un castigo personal de Sánchez.

El hombre que durante años estuvo en los engranajes de la Presidencia y que después asumió la tarea de plantar cara a Ayuso desde la representación del Gobierno central deja así el puesto desde el que convirtió la política madrileña en uno de los escenarios más visibles de la confrontación entre socialistas y populares.

Su legado público queda marcado por esa doble condición: la de hombre de confianza del presidente y la de dirigente que llevó la defensa del sanchismo hasta el choque frontal con sus adversarios.