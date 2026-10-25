Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, durante un acto Europa Press

Dimite el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras ser excluido de las listas del PSOE a las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves Francisco Martín Aguirre dimite como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid tras quedar excluido de las listas del PSOE al Congreso y al Senado. El paso atrás se produce en un contexto de fricciones internas en el PSOE madrileño y tras controversias recientes en la gestión de la Delegación. Se prevé que el Consejo de Ministros apruebe el nombramiento de su sustituta este mismo martes. Martín fue una pieza clave del 'sanchismo' al presidir la asociación 'Bancal de Rosas', creada en 2017 para recaudar fondos en las primarias de Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha presentado su dimisión, cargo que ejercía desde marzo de 2023.

Martín ha argumentado que no se dan las condiciones idóneas para continuar al frente de la responsabilidad institucional.

Su decisión llega tras quedar excluido de las candidaturas al Congreso y al Senado del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El paso atrás coincide con un periodo de creciente fricción interna en el socialismo madrileño. Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL "se han portado muy mal con él".

Además, la gestión de la Delegación estado marcada por recientes controversias, como la acampada en la Puerta del Sol o la investigación de la actuación policial durante la huelga del sector educativo.

Fuentes gubernamentales prevén que el Consejo de Ministros apruebe este martes el nombramiento de su sustituta.

Pieza clave del 'sanchismo'

Martín es el guardián de la financiación de las primarias de Sánchez. Durante aquel 2017 tuvo un papel clave a la hora de llevar al ahora presidente del Gobierno de vuelta a la secretaría de Organización.

Martín fue el presidente de "Bancal de Rosas", una asociación de crowdfunding, creada para recaudar fondos anónimos de y que reunir aproximadamente 128.908 euros.

El modus operandi levantó las sospechas del Tribunal de Cuentas, que en 2017 emitió un informe en el que estableció que toda financiación de campañas dentro del PSOE, incluyendo las primarias, debía ajustarse a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y permitir la transparencia sobre las donaciones.

También generó en la candidatura socialista y en la gestora que dirigía el PSOE.

“Llegaba dinero a espuertas”, admiten algunos dirigentes de aquella época que nunca entendieron cómo la candidatura no oficialista reunía tanto dinero.

Muchas donaciones permanecieron anónimas y no se entregó el listado de donantes ni al PSOE ni al Tribunal.