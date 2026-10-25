Cientos de personas quedan atrapadas en los comercios de Barcelona, mientras los antisistema saquean la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves Cientos de personas quedan atrapadas en El Corte Inglés de Plaza de Catalunya y en comercios cercanos tras los disturbios en Barcelona. Centenares de jóvenes han saqueado varios locales de la zona y se han enfrentado a los efectivos policiales. Los establecimientos han bajado sus persianas de forma preventiva para impedir el acceso y los robos en sus instalaciones. Turistas y peatones ajenos a la protesta se han visto sorprendidos por los altercados en el centro de la ciudad.

Cientos de personas han quedado atrapadas este sábado en el interior de El Corte Inglés de la Plaza de Catalunya de Barcelona y varios comercios aledaños, mientras centenares de jóvenes saqueaban varios locales y se enfrentaban a la Policía.

Poco después de que comenzaran los disturbios, los establecimientos de la zona han bajado las persianas para evitar los saqueos. Muchos de los afectados son turistas y peatones que no tenían conocimiento de la protesta y se han visto sorprendidos por los disturbios.

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