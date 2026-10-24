Mobiliario urbano incendiado por los manifestantes, en las calles de Barcelona. Efe

Encapuchados antisistema saquean comercios y siembran el terror en Barcelona: hay al menos 100 detenidos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Al menos 100 personas han sido detenidas, una cuarta parte de ellos menores de edad, tras los graves alborotos provocados por jóvenes en el centro de Barcelona. Unos 500 encapuchados convocados por redes sociales quemaron contenedores, lanzaron piedras a la policía y saquearon 14 comercios en los alrededores de la Plaza de Cataluña. El operativo policial desplegó a más de 220 agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana para contener los actos vandálicos. Salvador Illa y Jaume Collboni han condenado con firmeza los actos violentos, asegurando que la violencia no quedará impune y tendrá consecuencias para los responsables.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

Unos 500 jóvenes, la mayor parte encapuchados, han sido convocados a través de las redes sociales y han tomado la Plaza de Cataluña y sus alrededores para desplegar su violencia. Han lanzando piedras, quemado contenedores y mobiliario urbano, además de saquear comercios de la zona.

Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana han organizado un gran despliegue con más de 220 agentes para frenar los actos vandálicos.

En declaraciones a los medios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de la detenciones en los alborotos que, ha destacado, han sido provocados por grupos "no organizados" que no defendían "ningún derecho" y han vandalizado y saqueado 14 comercios del centro de la ciudad.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado los actos violentos: “La violencia no tiene cabida en Cataluña. Nunca. Protestar es un derecho democrático. Agredir, intimidar y causar destrozos no lo es”.

“No permitiremos que lo que ha pasado quede impune. Esto tendrá consecuencias: para los mayores de edad y los responsables de los menores. No permitiremos que se vandalice a la ciudad”, ha afirmado el alcalde Jaume Collboni.

Grups violents de persones amb la cara tapada cremen contenidors, vandalitzen mobiliari urbà i llencen pedres contra la policia a les immediacions de la Plaça Catalunya de Barcelona i voltants. Recomanem que no us hi acosteu per la vostra seguretat https://t.co/mYaAYFzdPD — Mossos (@mossos) October 24, 2026

Los Mossos d’Esquadra han publicado un mensaje en el que han informado de que grupos violentos de personas con la cara tapada han quemado contenedores, vandalizado el mobiliario urbano y lanzado piedras contra los agentes.

La protesta ha tenido como epicentro la Plaza de Cataluña, donde desde hace tres semanas hay una acampada por la vivienda a la que los jóvenes antisistema han intentado entrar, pero sus organizadores y participantes lo han impedido.