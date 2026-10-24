Sánchez vacía el Reina Sofía para grabar un anuncio de campaña y reivindicar su "no a la guerra" frente al 'Guernica'

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez ha grabado un anuncio de campaña electoral en un Museo Reina Sofía completamente vacío para la ocasión. El presidente del Gobierno aparece frente al 'Guernica' de Picasso para defender sus posturas contra el incremento del gasto militar. En el vídeo, el líder socialista reivindica el "no a la guerra" y asegura que España ha tenido que defender sus principios "pese a las enormes presiones".

El sueño de muchos, cumplido por Pedro Sánchez, para un fin partidista. El candidato socialista a la Moncloa, y presidente del Gobierno ha grabado un vídeo electoral en un Museo Reina Sofía inusualmente vacío para la ocasión.

Tras un paseo por las galerías desiertas, el jefe de Gobierno se detiene frente al icónico 'Guernica' de Pablo Picasso para defender sus posturas en los últimos años contra el incremento del gasto militar y .

"En los últimos años muchas cosas han cambiado en el mundo. Y echando la vista atrás pienso en todas las veces en las que España ha tenido que defender sus principios pese a las enormes presiones", afirma.

El museo público, adscrito al Ministerio de Cultura, recibió 1,6 millones de visitantes en 2025. Sin embargo, Sánchez no se cruza con ningún transeúnte en las salas previas ni en la 205, donde la obra maestra de Picasso sorprende a los turistas.

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