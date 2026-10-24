Montero y Rufián llaman a "someter al PSOE desde su izquierda" en su primer acto: "Nosotros somos el frente"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián e Irene Montero celebran su primer acto conjunto bajo el lema 'Casa, vida, futuro' ante unas 2.000 personas en Barcelona para llamar a "someter al PSOE desde su izquierda". Montero aboga por expropiar pisos a los fondos buitre, subir el salario mínimo profesional (SMI) a los 1.800 euros y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. Rufián defiende la alianza entre ERC y Podemos ante las reticencias de sectores independentistas, advirtiendo sobre el riesgo de un eventual gobierno estatal de PP y Vox.

Los candidatos de ERC y Podemos a las elecciones, Gabriel Rufián e Irene Montero, han llamado este sábado a "someter al PSOE desde su izquierda" en las próximas elecciones generales para lograr un Gobierno que garantice unas condiciones de vida dignas a la ciudadanía.

"Te llames como te llames, ¡el frente somos nosotros!", ha clamado Rufián en una intervención en un mitin junto a Montero en el distrito de Nou Barris de Barcelona, en referencia a la candidatura de Frente Amplio, que incluye a Comuns, Más Madrid, Sumar e Izquierda Unida.

Al acto, bajo el lema 'Casa, vida, futuro', han asistido unas 2.000 personas, entre las que estaban el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, además de dirigentes de ERC.

En su discurso, Montero ha afirmado que el proyecto político de las derechas es "coger el dinero de todos y todas" para dárselo a "los ricos", mientras que Podemos quiere "devolverlo a su legítimo propietario, que es la gente".

"¿Y cuál es el proyecto político del PSOE? Tuitear muy fuerte contra los de arriba, y hasta aquí", ha dicho. "Por eso Gabriel y yo nos presentamos a las elecciones, porque tan importante es parar a las derechas como bajar el precio de los alquileres".

Sin embargo, Montero ha alertado de que "tener una izquierda que se parece mucho al PSOE" en el Gobierno y se presenta "en la misma papeleta que él" en el Senado "no va a arreglar los problemas".

Expropiar a fondos buitre

En clave de vivienda, Irene Montero ha abogado por expropiar pisos a los fondos buitre "por miles, porque las casas son para vivir y no para hacer negocio" y por "acribillar a impuestos a los de arriba" para reforzar los servicios públicos.

Todo ello, ha dicho, siguiendo el camino que marcan "las calles": "Es el momento de volver a decir que 'Som gent de pau' (Somos gente de paz)", ha dicho, en rechazo a la guerra en Irán y en Israel.

También ha abogado por subir el salario mínimo profesional (SMI) hasta los 1.800 euros y fijar la jornada laboral en 30 horas semanales para "poder disfrutar de la vida, porque vida solo hay una".

"Es el momento de convertir en política que planeta, igual que vida, solo hay uno y hay que protegerlo del negocio salvaje", ha sostenido.

Rufián ha defendido la apuesta de aliarse con Podemos ante estas elecciones, una opción que ha admitido que ha generado reticencias: "Dentro del independentismo y dentro de ERC se dice aquello de que las izquierdas españolas, de que el fascismo español, no es nuestra cosa".

Ante ello, ha defendido que Cataluña no puede quedarse al margen ante la posibilidad de un gobierno de PP y Vox: "¿Alguien cree que hay una especie de magia que convierte a Cataluña o incluso a Euskadi o Galicia en indemnes de esta rabia fascista? ¿Alguien lo cree de verdad? ¿Qué clase de magia vendéis?".

También se ha dirigido a quienes, dentro del independentismo y de ERC, cuestionan la alianza porque en Podemos "son españoles".

"Como si no hubiera votantes catalanes de Podemos", ha dicho, y ha añadido que "no hay una manera correcta de ser catalán", porque serlo es compartir "valores como la libertad, la justicia, la democracia y la empatía con los otros".

Durante el acto se han escuchado gritos de 'Sí se puede' y se ha visto alguna bandera 'estelada' entre el público.