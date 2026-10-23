El Rey recuerda en los Princesa de Asturias que la democracia exige un "cuidado de las formas" para garantizar la "convivencia"

El Rey expresó su orgullo por el papel de la princesa Leonor como Presidenta de Honor de la Fundación en su proceso de aprendizaje vital.

Felipe VI contrapuso la inmediatez de la inteligencia artificial con el tiempo, la constancia y el esfuerzo humano necesarios para alcanzar logros duraderos.

A 37 días de las elecciones generales, el monarca destacó el valor de la Transición y recordó que el sistema democrático exige humildad y responsabilidad a los ciudadanos.

El Rey Felipe VI apeló en los Premios Princesa de Asturias al compromiso cívico y al cuidado de las formas e instituciones para garantizar la convivencia democrática.

En el marco de la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, Su Majestad el Rey Felipe VI ha apelado al valor de la experiencia, el tiempo y el compromiso cívico en un discurso marcado por la reflexión sobre la convivencia democrática y los desafíos de la aceleración tecnológica.

Durante su intervención en el Teatro Campoamor de Oviedo, el jefe del Estado ha subrayado que la democracia es un aprendizaje continuo que "requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia".

Felipe VI ha recordado que el sistema democrático "no se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país".

Ha puesto en valor el camino recorrido desde la Transición y la Constitución de 1978 como un proceso "basado en la generosidad y en la altura de miras" que permitió al país pasar de la dictadura a las libertades. "Y desde entonces el camino sigue adelante, se renueva año tras año, y nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también —como ciudadanos— nuestra constante voluntad de aprender y mejorar", ha declarado el Rey.

Elecciones en 37 días

Con las elecciones generales anticipadas previstas para el próximo 29 de noviembre, en apenas 37 días, España se encuentra ante una nueva cita electoral en un contexto político marcado por la polarización, la ausencia de consensos y el aumento de la tensión social.

En medio de este escenario, Felipe VI mantiene un papel institucional vinculado a la estabilidad, la moderación y la neutralidad política. En el ejercicio de sus funciones constitucionales, el Rey ha insistido en la importancia del diálogo, el respeto a las reglas democráticas y la búsqueda de entendimientos como elementos esenciales para garantizar la cohesión social.

En este sentido, su intervención en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias adquiere una especial relevancia, al situarse como una oportunidad para reivindicar la concordia, la responsabilidad institucional y el respeto mutuo en un momento marcado por la proximidad de las elecciones.

El discurso del Rey pivotó también en torno a la necesidad de "darse tiempo" y paciencia en un mundo marcado por el "bombardeo informativo" y el auge de la inteligencia artificial. Aunque reconoció la capacidad de la tecnología para sintetizar todo el conocimiento humano de forma inmediata, contrapuso este avance a la experiencia y al aprendizaje moral que solo aportan el tiempo y la madurez humana.

"Los logros de nuestros premiados, vividos y trabajados hasta la médula, demuestran que solo con esfuerzo y constancia puede el talento convertir su potencial en realidades tangibles y duraderas", ha afirmado don Felipe, reivindicando el valor del trabajo hecho con "sinceridad", en referencia a una cita del escritor Jorge Luis Borges.

Orgullo por el papel de Leonor

Su Majestad ha comenzado su intervención recordando la figura de Leopoldo Alas “Clarín” en el 125.º aniversario de su fallecimiento y expresando su alegría por regresar a Asturias.

Asimismo, tuvo unas palabras para sus hijas, destacando el orgullo de ver cómo la princesa Leonor "sigue dando pasos firmes como Presidenta de Honor de la Fundación" en su proceso de aprendizaje vital, junto a la infanta Sofía.