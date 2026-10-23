El abogado de los proetarras detenidos en Irún fue condenado a 8 años por ser el líder de una rama de ETA

Los investigados tenían señalamientos de vigilancia discreta en Francia e Italia, y la asociación Jucil alerta de la gravedad del hallazgo de información sensible.

Uno de los detenidos llevaba ubicaciones de agentes y planos de un zulo en un coche donde también viajaban una antropóloga y un exmilitar irlandés del IRA hoy huido.

El abogado asegura que sus defendidos solo realizaban actividades lícitas de lucha política y justifica los datos de policías incautados como un intento de destapar infiltraciones.

Aratz Estomba, letrado de los dos arrestados en Ir)3n por terrorismo, fue condenado en 2008 a ocho áos de cárcel por pertenencia a Gestoras Pro Amnistía, rama de ETA.

Aratz Estomba Iturriza, el abogado de los dos proetarras detenidos el pasado 17 de octubre en Irún (Guipúzcoa), fue condenado a ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista.

Estomba fue uno de los líderes de Gestoras Pro Amnistía en la ciudad guipuzcoana de Hernani. Esta organización formaba parte del entramado de la banda terrorista ETA, y se dedicaba a apoyar a los presos y a los huidos de la organización.

El letrado, según consta en el fallo de la Audiencia Nacional que ratificó el Tribunal Supremo, participó activamente en las "jornadas de lucha" y actos de homenaje a los presos etarras.

La Audiencia Nacional lo condenó en septiembre de 2008, junto a otros 20 miembros de la organización.

El tribunal también ordenó la disolución e ilegalización de Gestoras Pro Amnistía y su sucesora Askatasuna.

Asimismo, según se refleja en una de las agendas que le intervinieron a Estomba en su detención, el ahora abogado asistía a las "conocidas reuniones para la coordinación de la izquierda abertzale".

Respecto al encarcelamiento de los dos proetarras ahora detenidos, Estomba ha asegurado que Malen Grünig, la mujer de 23 años, fue únicamente en coche a "buscar" a Aratz Bilbao, de 34 años.

El defensor de los proetarras sostiene en una entrevista que "realmente no hay ninguna prueba" para incriminar a sus clientes, que han ingresado en la prisión de Soto del Real por orden del Juzgado de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional.

"Los únicos indicios o supuestas pruebas que pretenden utilizar son actividades lícitas de dinámicas públicas y políticas de desobediencia, y dinámicas de lucha política que existen en Euskal Herria", dice Estomba.

Redondeado en rojo, Aratz Estomba, el abogado de los proetarras detenidos en Irún por terrorismo, durante la sesión de su juicio en la Audiencia Nacional, donde fue condenado a ocho años de cárcel. RTVE

Aratz Bilbao indicó, en palabras de su abogado, que si disponía de ese material sensible sobre agentes del País Vasco era porque había detectado "infiltraciones y quería empezar a destaparlas".

Ubicación de policías

El 26 de septiembre, en un control de alcoholemia, agentes de la Ertzaintza identificaron a tres personas en un vehículo, un Toyota Yaris de color amarillo.

En el coche viajaba Aratz Bilbao, con antecedentes por pertenencia a organización terrorista, que portaba agendas electrónicas con datos sobre ubicaciones, tanto de lugar de trabajo como de vivienda, de guardias civiles, policías y ertzainas.

Además, llevaba los planos de la posible localización de un zulo.

Bilbao fue uno de los líderes de Jardun Koordinadora, una organización que representa el núcleo duro de la disidencia abertzale.

De izquierda a derecha, Naoise O'Conarain, Aratz Bilbao y Malen Grünig. EE

En su perfil de Linkedin, muy desactualizado, aparece que ha trabajado para una multinacional del sector del papel mediante árboles plantados y que tiene una de sus sedes en Iurreta (Vizcaya).

Por otro lado, en el coche también iba Malen Grünig, nacida en Barcelona con familia de origen argentino. Estudió Antropología en la Universidad Pública del País Vasco.

Después, se matriculó en un máster de Profesorado, especialidad en Filosofía, compaginando los estudios con el trabajo en hostelería.

Y, en los asientos traseros, estaba Naoise Ó Conarain, un dublinés y exmilitar del IRA.

Naoise O Conarain, en el centro, durante el sepelio del líder del IRA de 1985. Saoradh

Este hombre tiene tres hermanas, una de las cuales, Saoirse, es asesora en el Parlamento irlandés y ha sido dos veces candidata a las elecciones por el partido Aontú.

La formación política fue fundada en enero de 2019 por Peadar Tóibín, actual parlamentario, quien pertenecía al Sinn Féin.

Tras dos incidentes violentos en Dublín, uno de ellos, producto del consumo de alcohol en un pub, por el que fue condenado, Naoise se dedicó a las ventas.

Durante el control, el 26 de septiembre, los tres fueron únicamente identificados. Días después, el pasado 17 de octubre, los dos proetarras se personaron en la comisaría de Irún en compañía de su abogado, Estomba, donde fueron detenidos.

Por su parte, el irlandés se encuentra en paradero desconocido.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, considera que este episodio "no es para mirar a otro lado" y que "lo conocido hasta ahora es especialmente grave".

"¿Cómo consiguieron estos datos [los de los agentes] y cuál era su propósito?", se cuestionan.

🚨 DATOS DE GUARDIAS CIVILES, DOMICILIOS, LUGARES DE TRABAJO Y LA LOCALIZACIÓN DE UN POSIBLE DEPÓSITO DE ARMAS. ESTO NO ES PARA MIRAR HACIA OTRO LADO. 📰 @elespanolcom en una información de @AntonioBN19 detalla que los dos detenidos en Irún portaban datos sensibles de agentes y viajaban con un exmiembro del IRA con antecedentes por terrorismo, actualmente en paradero desconocido. La investigación está en manos de @ertzaintza. https://t.co/B14AyMI9zQ ⚠️ Según fuentes policiales citadas por el medio, los detenidos pertenecen a un entorno radical que aspiraría a recuperar la “lucha armada”. Desde JUCIL lo decimos alto y claro: ❓ ¿Cómo consiguieron esos datos? ❓ ¿Para qué los querían? ❓ ¿Quién más puede tener esa información? 👮♂️ Nuestros compañeros y sus familias tienen derecho a saber si existe algún riesgo y a recibir protección inmediata. 🛡️ TODO NUESTRO APOYO A LOS INVESTIGADORES Y MÁXIMA CONTUNDENCIA DENTRO DE LA LEY. La @guardiacivil fue decisiva para derrotar a ETA. 🔥 Y SI ALGUIEN PRETENDE RESUCITAR EL TERROR, NOS VOLVERÁ A ENCONTRAR ENFRENTE: CON LA LEY, LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTADO DE DERECHO. 🇪🇸 MEMORIA. DIGNIDAD. JUSTICIA. #JUCIL #Terrorismo #EstadoDeDerecho — Jucil Nacional (@jucilnacional) October 20, 2026

Vigilados en Francia e Italia

Los tres jóvenes indicaron a los agentes que les detuvieron que venían de estar "en una zona de monte" en Navarra, según consta en el auto de ingreso en prisión al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Los ertzainas detectaron que sobre la mujer consta un señalamiento Schengen en Italia "de control discreto por razones de seguridad".

Además, sobre Bilbao consta otro señalamiento, pero en su caso, en Francia.

Durante la detención se les encontraron "decenas de anotaciones manuscritas de matrículas de vehículos y documentos en formato papel y pendrive, la mayoría encriptados", de Jardun Koordinadora, la organización a la que pertenecen.