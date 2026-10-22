Óscar Puente con Marc Giró en el programa de laSexta 'Cara al show'. Atresmedia

Puente alardea de su "capacidad creativa" en X: "Escribo entre 12 y 20 tuits al día. Es poco. Me tengo que contener"

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente acudió al programa 'Cara al show' con Marc Giró, donde protagonizó una entrevista distendida tras la polémica promoción sobre las averías de Renfe. El ministro de Transportes afirmó que publica entre 12 y 20 tuits al día en X, defendió su uso del castellano sofisticado para responder a críticas y aseguró que nunca le han llamado la atención desde Moncloa. Sobre el accidente de Adamuz, señaló que la investigación de la Agencia de Investigación de Accidentes tardará tiempo en esclarecerse por su complejidad. Respecto a las incidencias en el servicio ferroviario, Puente lo justificó por las obras en curso y la antigüedad de la flota, afirmando que se necesitan trenes nuevos para solucionar los problemas.

"Uno de los miembros más mediáticos y polémicos del Gobierno". Con estas palabras, Marc Giró recibió a Óscar Puente en el programa Cara al show, emitido anoche en laSexta.

A diferencia de la incómoda entrevista que mantuvo con Cristina Pardo hace unas semanas, el ministro de Transportes protagonizó un encuentro distendido con el showman catalán.

Una de las primeras cuestiones que abordaron fue su frenética actividad en redes sociales.

Puente confesó que apenas transcurren "fracciones de segundo" desde que abre los ojos hasta que entra en X.

"Mi mano izquierda se va hacia la mesilla, agarra el móvil y lo primero que hago es abrir Twitter", dijo. "Antes que mear y que nada, porque yo ya estoy en una edad que alguna meadita a media noche echo".

El ministro reveló que publica una media de "entre 12 y 20 tuits" al día.

"Es poco. Yo tengo capacidad creativa para más, pero me tengo que contener", añadió, reconociendo que suele borrar "poco".

#caraalshow 😗🎶 ¿Qué es lo primero que hace el ̶t̶w̶i̶t̶t̶e̶r̶o̶ ministro @oscar_puente_ al despertar? (Y entre 12 o 20 tweets le parecen poco 😅) https://t.co/903OngpLU2 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Puente aseguró, además, que nunca le han llamado la atención desde Moncloa por sus publicaciones. Ni siquiera Pedro Sánchez: "No sé si me han dejado por imposible".

A continuación, Giró repasó junto al dirigente socialista la retahíla de "perlas" que ha publicado en las redes sociales a lo largo del tiempo: "Tontolaba, ameba suelta, destripaterrones, tolai, bulero, mendrugo…".

"Soy de la tierra de Delibes, hay un castellano bastante sofisticado", presumió Puente, que aseguró no arrepentirse de ninguno de esos calificativos. "Suelo actuar en defensa propia", reconoció.

Como obsequio, Giró le hizo entrega del Gran diccionario del argot: El sohez (o El soez), que fue escrito por Delfín Carbonell Basset y que tiene un prólogo de Luis María Ansón.

Adamuz y Renfe

Más serio se puso para hablar de las elecciones del 29-N. Puente confesó que Sánchez le pidió opinión tres días antes de anunciar el adelanto.

De cara a los comicios, se muestra "optimista", porque "ser pesimista es sufrir de manera innecesaria".

También habló —poco— de Adamuz. El ministro recordó que la investigación sigue su curso, que está "judicializada" y que depende de un "organismo independiente" del ministerio, la Agencia de Investigación de Accidentes.

"Es un accidente tremendamente complejo y tardará todavía tiempo en esclarecerse los hechos", aseguró a Giró.

#caraalshow ¿Cómo van las investigaciones del accidente ferroviario de Adamuz? 📺 Sigue a la entrevista al ministro @oscar_puente_ en @laSextaTV y en https://t.co/IuiQxfNWQl https://t.co/43R2iMUwmX — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Su visita al programa, por cierto, viene precedida del polémico sketch de promoción en el que Puente se presta a bromear sobre las averías de Renfe, provocando el enfado entre las víctimas de Adamuz.

Precisamente, sobre las cuantiosas incidencias del servicio ferroviario en España, Puente señaló a Giró que "estamos inmersos en un proceso de cambio en el que hay mucha obra" y que "hay muchos trenes viejos", como el que salió ardiendo hace unos días en el AVE Madrid-Barcelona.

"Necesitamos trenes nuevos y acabar las obras. Mientras tanto, vamos a sufrir un poco", resumió.

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