Un falso mando de la UCO tendió una trampa a El Español vinculando a un ingeniero de Indra con la asistente de Begoña

Desde el diario denuncian haber sido víctimas de una manipulación e intento intencionado de difundir datos erróneos.

El medio no corroboró adecuadamente la identidad antes de la publicación y rectificó retirando la información tras haber estado publicada dos horas.

El periódico atribuyó por error a la asistente circunstancias patrimoniales y vínculos personales pertenecientes a otra persona con el mismo nombre.

Una fuente que se hacía pasar por mando de la UCO facilitó datos engañosos a EL ESPAÑOL sobre Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez.

Una fuente que se hizo pasar por un directivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil transmitió intencionadamente datos erróneos a EL ESPAÑOL sobre Cristina Álvarez Rodríguez, la asistente de Begoña Gómez, y su presunto marido.

Durante la investigación, este periódico recibió documentos, cifras e información de una fuente que se presentaba como miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y aseguraba haber colaborado en las investigaciones.

Esa persona se hacía pasar por un investigador y suministró una identificación engañosa para verificar los acontecimientos.

Entre los datos suministrados figuraban los de una mujer llamada Cristina Álvarez Rodríguez. La fuente la hizo pasar por la asistente de Begoña Gómez y presentó la información de modo que ambas quedaban identificadas como una sola.

EL ESPAÑOL no advirtió esa distinción ni corroboró adecuadamente la identidad antes de publicar. Se atribuyeron a la asistente vínculos personales y circunstancias patrimoniales que correspondían a otra persona con el mismo nombre.

La documentación sobre el empleo, el matrimonio, su anulación y la adjudicación de una vivienda eran correctos pero no identificaban a la persona real.

"Ha estado publicado dos horas y pedimos perdón. Ha habido una manipulación y un intento de que esto se publicara", explicó Jorge Calabrés en el programa Horizonte de Cuatro.