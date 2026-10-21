Por qué el teniente coronel Lobo se empeñó en abrir la valla: "Es bruto y echado para adelante; si le mandan hacer algo, lo hace"

La AUGC aclara que se abrió una cancela interior en territorio español para salvar vidas y redirige las críticas hacia la falta de planificación de Interior.

Compañeros y la AUGC defienden su actuación asegurando que sólo cumplió órdenes de la Delegación del Gobierno para evitar un aplastamiento masivo.

El mando policial ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional para aclarar quién ordenó abrir la valla y los motivos de dicha decisión.

El teniente coronel Lobo, jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, reaccionó de forma directa y vehemente durante la entrada de inmigrantes en el Tarajal.

El teniente coronel Lobo se encontró ante un dilema durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio: contener a quienes se agolpaban en el recinto aduanero del Tarajal o abrirles la puerta.

El vídeo de su discusión con un mando de la Policía Nacional refleja ese choque, en un momento en el que la apertura de la cancela acabó ejecutándose por orden de la Delegación del Gobierno.

Lobo es jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y coordinador del refuerzo operativo en la ciudad autónoma. Se trata de un viejo conocido en los cuarteles de Asturias.

Quienes estuvieron allí a sus órdenes lo describen como un mando de carácter fuerte, directo y acostumbrado a actuar: "Es bruto y echado para adelante; si le mandan hacer algo, lo hace".

Su comportamiento en las imágenes encaja con el carácter que siempre ha mostrado en el desempeño de sus funciones, según explican quienes lo conocen.

"Lo que se ve en el vídeo, tan vehemente, ese es su carácter", aseguran.

Lobo fue alférez en Piedras Blancas, teniente y capitán en Llanes y comandante en Gijón. Domina sobre todo los temas de seguridad ciudadana.

Cuando ascendió a teniente coronel le dieron la opción de elegir como destino Madrid o Ceuta, y eligió Ceuta.

A su llegada a la ciudad autónoma, Lobo era el número dos de la Comandancia y ejercía como jefe accidental. Actualmente está al frente de Operaciones, desde donde coordina el dispositivo de refuerzo desplegado tras la invasión.

Afronta la recta final de su carrera profesional: le queda aproximadamente un año para pasar a la reserva.

Declara el lunes

La discusión que ha hecho famoso a Lobo se produjo en un momento de enorme presión sobre los agentes desplegados en la zona del Tarajal, con la entrada masiva de personas.

El lunes ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional por la jueza que investiga la invasión de Ceuta. Y tendrá que responder sobre quién le dio la orden y el porqué de abrir la puerta.

El agente que discutió con él declarará igualmente ese día.

El enardecido intercambio de palabras se produjo mientras ambos discutían sobre si lo adecuado era contener a los invasores o reconducirlos hacia otro lugar.

Ahí empezó una polémica que aún no se ha cerrado. Las críticas al teniente coronel no han parado desde entonces en las redes sociales. "Pero él sólo cumplía órdenes del Gobierno", dicen sus compañeros.

Incluso la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta se ha visto en la obligación de salir al paso. Según AUGC la apertura de la cancela fue necesaria para evitar una tragedia y trata de deshacer el equívoco de que aquella decisión supuso abrir la frontera con Marruecos.

"Se abrió una cancela para salvar vidas, no una frontera", resume la asociación.

Territorio español

AUGC recuerda que el portón se encuentra a unos 200 metros del espigón del Tarajal, dentro de territorio español, y que separa dos recintos situados en España. Según su explicación, las personas que se encontraban allí ya habían superado la línea fronteriza.

La organización sostiene que mantener cerrada la cancela habría dejado atrapados a cientos de inmigrantes en un espacio sin salida. Según su relato, la presión de la multitud iba en aumento y algunas personas comenzaban a trepar desesperadamente por la propia cancela para salir, ante el riesgo de aplastamiento.

Abrir el portón, defiende AUGC, permitió aliviar esa presión y canalizar la salida de las personas que se acumulaban en el recinto.

La asociación considera, además, que la decisión correspondía a la Guardia Civil y no a la Policía, por sus competencias en la custodia de costas y fronteras, así como por su responsabilidad sobre la seguridad del espacio y de las personas que se encontraban en él.

Ahora bien, la organización también dirige sus críticas a la planificación del inexistente dispositivo de Interior. Sostiene que la responsabilidad no debe recaer sobre los agentes que tuvieron que gestionar la presión de la multitud y reclama que se esclarezca lo ocurrido.