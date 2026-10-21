El Gobierno de Trump niega la entrada de Ada Colau en Puerto Rico por participar en la Flotilla de ayuda a Gaza

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de EE. UU. rechaza la entrada de Ada Colau a Puerto Rico, donde planeaba participar en un acto sobre municipalismo. La denegación se debe a su participación en la Flotilla Global Sumud en apoyo a Palestina, tras la cual fue detenida por el Ejército de Israel. Las autoridades estadounidenses denegaron la solicitud ESTA y retiraron temporalmente su pasaporte bajo la justificación oficial de tener 'intención de inmigrar'. Colau atribuye la decisión a 'motivos políticos' de la Administración Trump y critica la falta de soberanía en la isla y la bunkerización de las fronteras.

El Gobierno de Estados Unidos ha impedido a Ada Colau, la líder de Frente Amplio para las elecciones del 29-N, la entrada a Puerto Rico, donde tenía previsto participar en un acto sobre municipalismo y en el que en un principio iba a debatir con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los derechos humanos no podemos entrar a EEUU, ni a otros territorios de los que se ha apropiado de forma colonial", ha denunciado la activista en un mensaje en su perfil de Instagram.

La negativa a la entrada en Puerto Rico por parte de la Administración Trump se debe a la participación de Colau en la Flotilla Global Sumud en apoyo a Palestina. La exalcaldesa de Barcelona, junto a sus compañeros, fue detenida y retenida varios días por el Ejército israelí cuando transportaba ayuda humanitaria.

Ada Colau junto a Greta Thunberg en uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla. Europa Press

"Curiosa libertad la que defiende Trump, una persona que decide el destino de los ciudadanos de Puerto Rico sin respetar su soberanía, o que nos prohíbe viajar a quienes pusimos el cuerpo en la Flotilla", ha expresado Colau. "Quieren quitarnos el río y también la playa, pero hoy aún con más fuerza cantamos con Bad Bunny que no olvidamos el lelolai".

Según ha adelantado elDiario.es citando a fuentes del equipo de Colau, las autoridades estadounidenses rechazaron su solicitud de entrada a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA). En una cita posterior en la embajada de EEUU en Madrid, los diplomáticos le interrogaron por el incidente con Israel y le reclamaron el pasaporte.

Unos días después le devolvieron el documento con la comunicación de que no podría viajar a Puerto Rico. La razón oficial aducida fue que la exalcaldesa de Barcelona tenía "intención de inmigrar" a territorio estadounidense. Ella ha apuntado a "motivos políticos" y ha acusado a Trump de "bunkerizar" las fronteras.

Colau formó parte del grupo de 21 españoles detenidos por las fuerzas israelíes en alta mar antes de llegar a la Franja de Gaza. Estuvieron tres días en la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, y fueron repatriados a España tras aceptar la deportación inmediata desde Israel.

A su llegada al aeropuerto de Barcelona, la activista denunció haber recibido "un trato denigrante" por parte del Ejército israelí, desde insultos a agresiones. Algunos de sus compañeros fueron víctimas de golpes, arrastres por el suelo y otro tipo de humillaciones, además de ser apuntados directamente con armas.

La candidata de Frente Amplio ha augurado que "más temprano que tarde terminaremos con esta ola reaccionaria, echaremos a los Trump, Milei, Netanyahu y Abascales de turno, volveremos a Puerto Rico para seguir impulsando la revolución democrática y perrear hasta la salida del sol".