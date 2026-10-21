Un establecimiento de Ceuta reabre sus puertas tras el 'cero energético' que ha sufrido la ciudad. I. Balbás

Apagón total en Ceuta durante una hora tras una avería en la subestación de Algeciras propiedad de Red Eléctrica

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LO ESENCIAL Las claves Un "cero energético" deja a toda Ceuta a oscuras tras una avería en la subestación eléctrica de Algeciras propiedad de Endesa y Red Eléctrica Española. El fallo provocó la desconexión de siete líneas de media tensión para proteger la Central Diésel ceutí de las oscilaciones sufridas en la red. La falta de luz afectó a la apertura de comercios y la actividad de la ciudad, donde la electricidad se repuso de forma progresiva por fases. Tanto Endesa como Redeia han iniciado una investigación para averiguar las causas exactas del incidente en el sistema eléctrico.

"Yo hasta las once y pico no he podido salir de mi casa, mira la hora a la que estoy desayunando" cuenta un anciano en silla de ruedas mientras toma sus tostadas de pan con tomate en la terraza de un bar en el barrio de Villajovita, cerca de la famosa playa de El Trampolín de Ceuta, a las doce menos veinte de la mañana.

Otra vecina de la barriada cuenta entre risas que ella "ni se había enterao" de que se había ido la luz. "Como trabajo en la calle y salí a la calle a las ocho de la mañana, cuando ya era de día...", explica.

Ceuta ha sufrido este miércoles un "cero energético". El apagón que ha dejado a oscuras la ciudad ha sido originado por una avería en la subestación eléctrica de Algeciras, propiedad de Endesa y Red Eléctrica Española (REE).

Ese fallo ha provocado una serie de oscilaciones en la red que se han trasladado a Ceuta por la nueva interconexión marítima que entrará a funcionar en las próximas semanas.

Sin embargo, el sistema ceutí no ha podido absorberlas y ha hecho saltar las protecciones para evitar que la Central Diesel de Ceuta se viera afectada. Esto ha hecho que toda la ciudad de Ceuta se quedara a oscuras a eso de las 09.39 de esta mañana.

Es a esa hora que en la farmacia de la calle Padre Feijóo se han quedado sin luz, nada más abrir. El suministro eléctrico no volvió al establecimiento hasta las diez y veinte. En la cafetería de la acera de enfrente, tampoco pudieron servir los desayunos con normalidad, dado que no pudieron usar la cafetera hasta las diez y media.

En la calle calderón de la Barca, a cinco minutos andando, la luz no volvió hasta las once y veinte. En esta calle se encuentran las Murallas Meriníes, que sufrieron desprendimientos debido a las fuertes lluvias del lunes.

Ha sido el grupo 11 el que ha generado un deslastre (desconexión) de la Red provocando la desconexión de siete líneas de media tensión que suministran energía a la ciudad.

Según informa Endesa, el proceso de reposición del sistema ha comenzado a las 09.56 de la mañana y ha finalizado a las 10.34 horas y se ha hecho por fases.

Esto ha provocado un apagón en toda la ciudad, y en consecuencia, los comercios han tenido que retrasar su apertura y su actividad comercial se ha visto afectada.

Endesa informa también de que la avería en la subestación de Algeciras ha provocado también oscilaciones en el sistema peninsular, que han podido ser absorbidas por la red de distribución de Endesa.

Tanto la compañía eléctrica como Redeia han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Así, la ciudad poco a poco ha ido recobrando la normalidad a lo largo de la mañana, aunque la vuelta del suministro eléctrico ha sido progresiva y desigual en distintas zonas.