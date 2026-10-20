Los dos proetarras detenidos junto a un exmiembro del IRA buscaban "la lucha armada": las imágenes de la identificación

La Inteligencia de la Ertzaintza investiga el caso mientras la asociación Jucil alerta de la gravedad de la información intervenida.

Junto a ellos viajaba un exmiembro del IRA con antecedentes por terrorismo que actualmente se encuentra en paradero desconocido.

En el maletero de su vehículo portaban agendas con datos sensibles sobre agentes de las fuerzas de seguridad y la ubicación de un presunto almacén de armas.

Detenidos en Irún dos proetarras del grupo disidente Jardun Koordinadora que se presentaron en la comisaría tras ser identificados en un control.

Los dos proetarras identificados el pasado 26 de septiembre por la Ertzaintza en la localidad guipuzcoana de Escoriaza se personaron el sábado en la comisaría de Irún (Guipúzcoa), en compañía de sus abogados, donde fueron detenidos.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a las fotografías de la identificación que se hizo de Aratz B. (de 34 años) y Malen G. (de 22) a finales de septiembre en un control de alcoholemia. También a la del ciudadano irlandés, Saoradh N., que les acompañaba.

Los dos jóvenes españoles estaban ya controlados por actividades proetarras, como realizar pintadas. Próximamente serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en materia de lucha antiterrorista.

El irlandés que los acompañaba en el vehículo es un exmiembro del grupo terrorista IRA y tiene antecedentes por delitos de terrorismo. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los proetarras portaban en el maletero del vehículo pancartas y varias agendas electrónicas (PDA) con datos "muy sensibles" sobre guardias civiles, policías nacionales y ertzainas, como sus domicilios y lugares de trabajo.

También contaban con la localización de un presunto almacén con armas y explosivos.

El caso lo investiga la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad de Inteligencia de la policía autonómica vasca.

Los dos jóvenes pertenecen a Jardun Koordinadora, una organización que representa el núcleo duro de la disidencia abertzale y que "quiere la lucha armada", según fuentes policiales conocedoras de las actividades de este grupo.

Por su parte, Jardun Koordinadora emitió un comunicado rechazando las detenciones: "Queremos expresar nuestro pleno apoyo y solidaridad con las familias y seres queridos de los detenidos ante la presión mediática a la que se enfrentarán en los próximos días".

Y cierran la nota: "¡Liberen a los prisioneros!".

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, considera que este episodio "no es para mirar a otro lado" y que "lo conocido hasta ahora es especialmente grave".

"¿Cómo consiguieron estos datos [los de los agentes] y cuál era su propósito?", se cuestionan.

La indignación de los agentes de la Guardia Civil ante la escalada de violencia en el ecosistema proetarra alarma a los guardias civiles.

"Ya derrotamos al terrorismo. Si es necesario volveremos a hacerlo desde la ley y el Estado de Derecho", señalan.

Lazos con el IRA

Los vínculos entre el terrorismo vasco y el irlandés vienen de lejos.

Las direcciones políticas de Herri Batasuna, brazo político de los etarras, y el Sinn Fein, el partido republicano irlandés, han mantenido varios encuentros.

En 1999, como ya informó este periódico, se reunieron en el hotel Printannia, en París. Fuentes policiales ubicaron en el escenario a James Monaghan y a Mary Evelyn Glenholmes -alias Jennifer- por parte de los norirlandeses, y a José Javier Arizkuren, Kantauri, y Mikel Zubimendi.

El objetivo de dicha reunión era hablar sobre el tráfico de armas: el IRA vendió a los etarras unos misiles por 500.000 euros.

Por su parte, Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu y condenado por terrorismo, acudió al funeral de Martin McGuinness, exlíder de la formación irlandesa, en 2017.

De hecho, Otegi fue una de las personas que portó el féretro cubierto con la bandera irlandesa.

Según Otegi, McGuinness fue un "defensor de la libertad de los pueblos" y un "compañero de lucha".