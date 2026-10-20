Patxi López a Fortes: "Paseo por Euskadi con más tranquilidad que por Madrid, donde hay gente que te chilla y te amenaza"

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LO ESENCIAL Las claves Patxi López afirma que pasea por Euskadi con más tranquilidad que por Madrid, donde asegura sufrir insultos, chillidos y amenazas. El portavoz del PSOE atribuye la crispación en las calles de la capital a los discursos de 'odio, rabia y frustración' impulsados por PP y Vox. López reconoció que al principio le incomodaba acordar con Bildu, pero justificó los pactos con la formación abertzale en favor del 'bien común' y el avance social. El PP de Madrid respondió con ironía a sus palabras en redes sociales sugiriendo que el político socialista 'se iría de pintxos con Otegi'.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que se siente más seguro por las calles de Euskadi que por las de Madrid.

Así se lo reconoció este lunes a Xabier Fortes en La noche en 24 horas. Lo ha hecho en un programa especial por el 15ª aniversario del fin de ETA.

"Siempre quedará algún reducto, pero hoy paseo por las calles de Euskadi con más tranquilidad que por las de Madrid", afirmó quien fuera lehendakari cuando la banda terrorista cesó definitivamente la actividad armada.

El dirigente socialista afirmó que la capital se "ha alimentado demasiado con odio, con rabia y frustración a mucha gente". Aludía así a los discursos del PP y VOX.

Y eso, continuaba López, "se traduce en gente que te insulta por las calles, que te chilla, que te amenaza".

Sin embargo, en Euskadi le pasa todo "lo contrario". "Me encuentro con mucha gente que me anima, que me acompaña, que a veces me abraza", relató.

Y es que, en su opinión, "lo que se dice en las tribunas no sale gratis" porque "se está haciendo muy mala pedagogía" en España al considerar como "enemigo" al "adversario político".

López aseguró que "al enemigo hay que acabar con él" por "tierra, mar y aire".

"Y eso es lo que está consiguiendo la derecha y la extrema derecha con sus discursos en este país".

Claro. Seguramente que hasta te vayas de pintxos con Otegi. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 19, 2026

El político del PSOE insistió que él "solo" ha tenido un enemigo en su trayectoria política, "que ha sido ETA", además de reclamar "memoria" para nuestro país.

"Algo estamos haciendo mal" si "más de la mitad de los jóvenes no saben quién era Miguel Ángel Blanco", dijo en alusión a una encuesta realizada en 2017 a los universitarios vascos sobre el concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997.

"Una sociedad sin memoria se puede construir de manera amoral e inmoral".

Las declaraciones de López tuvieron una rápida respuesta por parte del PP de Madrid. "Claro. Seguramente que hasta te vayas de pintxos con Otegi", escribía la cuenta oficial del partido de Ayuso en X.

Pactos con Bildu

Por otra parte, la periodista Lourdes Pérez puso en un brete al portavoz del PSOE al preguntarle por "cuánto había padecido" estos años "por la conversión de Bildu en un socio del gobierno de Sánchez".

Fue entonces cuando López reconoció que "al principio" no le gustaba pactar con Bildu, "pero yo quiero que las pensiones suban en este país".

"Y hay otros que debieran acordar estas cosas y que decidieron que, como lo propuso un gobierno socialista, no lo iban a hacer", agregó responsabilizando al PP.

López, además, reiteró que "hay que superar las heridas personales para hacer política", de la misma forma que en su día se dejó atrás "el miedo" cuando se hacía "política en Euskadi".

"Tienes que poner por encima de las heridas personales el bien común", zanjó.