Montávez intentó manipular vía Ábalos las listas electorales y la gestora del PSOE en Madrid: "Yo quiero estar pero con mando"

Exigió integrarse "con mando" en la gestora del PSOE madrileño tras la dimisión de Ángel Gabilondo, pero la dirección regional terminó excluyéndolo del órgano provisional.

Buscó colocar a la secretaria de Organización de Puente de Vallecas en el puesto 28 de la candidatura, aunque finalmente terminó reubicada en el número 41.

Envió documentos calificando a 50 candidatos, pidiendo vetos directos y criticando a varios por su edad o aptitudes, logrando que el 71,4% de los señalados quedara fuera o empeorara su posición.

Vicente Montávez intentó influir en la confección de las listas electorales del PSOE de Madrid para las elecciones de 2021 a través de Koldo García y José Luis Ábalos.

Vicente Montávez trató de influir por medio de Koldo García y José Luis Ábalos en las listas del PSOE para las elecciones de Madrid de 2021 y en la gestora que reestructuró posteriormente el partido.

El entonces asesor del Ministerio de Exteriores —y actual número 11 en la lista del PSOE para el 29-N en Madrid— envió valoraciones de los aspirantes, pidió exclusiones y solicitó una mejor ubicación para la secretaria de Organización de su agrupación, Puente de Vallecas.

Sus gestiones lograron un éxito parcial. De las 21 personas a las que desacreditó o señaló por su edad en los documentos remitidos a Koldo, cinco fueron eliminadas de la candidatura de 2021 y diez quedaron en posiciones inferiores a las de 2019; solo seis mejoraron.

Con su candidata le fue peor. Montávez solicitó que Ana María Prados Vega pasara del número 46 al 28, pero acabó en el 41; además, él no entró en la gestora a pesar de haber reclamado su inclusión "con mando".

Los mensajes y documentos se hallan en los dispositivos de Koldo García intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en febrero de 2024, a cuyo contenido ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.

Las conversaciones revelan cómo Montávez aprovechó su vínculo con el asesor de Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, para intentar moldear a su gusto las listas madrileñas.

El intercambio de mensajes comenzó en marzo de 2021, durante la preparación de las elecciones anticipadas del 4 de mayo.

Ángel Gabilondo se presentaba de nuevo como candidato y José Manuel Franco dirigía el PSOE madrileño. Aun así, Montávez recurrió a Ferraz a través de Koldo.

No valen

El 15 de marzo, Montávez remitió un documento con 50 nombres de la candidatura de 2019 y sus observaciones personales. "Te he tachado lo que ya no están en la lista [sic]", escribió al adjuntar el archivo.

El receptor del mensaje era Koldo García, pero el objetivo era que el asesor se lo hiciera llegar "al jefe", como ambos se referían a José Luis Ábalos.

Las fichas de cada uno de los miembros de la lista combinaban afinidades internas, relaciones personales y juicios sobre la aptitud de los aspirantes.

Junto a 17 nombres incluyó un "no vale" o una frase equivalente, en algunos casos acompañada de alusiones a su edad, sus capacidades o a quién respaldaba su presencia en la lista.

Sobre Juan Miguel Hernández de León aseguró que era amigo personal de Gabilondo y escribió "NO vale". A Isabel Aymerich D'Olhaberriague, a quien identificó como jefa de gabinete del candidato, le dedicó una evaluación más específica: "No vale de diputada".

La ficha de Marta Bernardo Llorente contenía otra descalificación y una explicación de su presencia: "NO vale cuota de Juan Lobato equilibrios de José Manuel [sic]".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Angel Gabilondo, en la rueda de prensa tras las votaciones del 4-M. E.P.

A José Luis García Sánchez también lo valoró con un "No vale", seguido de "Confianza de Franco".

Montávez era consciente del tono. "He sido tremendamente sincero", le redactó, antes de agregar: "Entiendo que hay un montón de no vale [sic]" y "Pero es la verdad".

"Eso necesito la verdad [sic]", contestó Koldo.

Montávez no se limitó a opinar: también pidió vetos concretos: "También sacar de la lista al 49 Pablo García Rojo".

Se refería a Pedro Pablo García Rojo Garrido, posición 49 en 2019. La exclusión no se llevó a cabo: volvió a figurar en 2021, aunque bajó hasta el puesto 58.

La edad como filtro

Dos días después, el 17 de marzo, Montávez envió una segunda edición con 46 nombres. Amplió las fichas con preparación, andadura profesional y edades, y subrayó 14 de estas últimas en rojo, con cifras que él situó entre los 60 y los 76 años.

"Mira las edades es brutal... [sic]", le escribió a Koldo el día 15. Diez personas figuraban en ambos conjuntos. Entre los dos documentos, 21 personas quedaron señaladas.

Cuatro de ellas solo aparecen marcadas por su edad: José Manuel Freire Campo, María Carmen Barahona Prol, Carla Delgado Gómez y José Ángel Gómez Chamorro Torres. En sus fichas no consta una reprobación expresa comparable a la de los otros aspirantes.

El desenlace fue claro: Juan Miguel Hernández de León, Miguel Luis Arranz Sánchez, Modesto Nolla Estrada, María Luisa Mercado Merino y Macarena Elvira Rubio no repitieron en 2021.

Otros diez retrocedieron: Freire, Barahona, Matilde Isabel Díaz Ojeda, Juan José Moreno Navarro, Aymerich, Sonia Conejero Palero, María Encarnación Moya Nieto, Agustín Vinagre Alcázar, Carla Delgado e Isabel Sofía Cadorniga Varela.

Los descensos más acusados fueron los de Freire, que pasó del número siete al 48, y Moya, que cayó del 24 al 43. Conejero pasó del 22 al 25, justo después del tramo de 24 puestos correspondiente a los escaños que finalmente obtuvo el PSOE.

El balance también evidencia los límites de la operación. José Luis García Sánchez subió del 17 al 14; Carmen Mena, del 26 al 15; Marta Bernardo, del 28 al 27; Diego Cruz Torrijos, del 31 al 12; Nicolás Rodríguez García, del 35 al 32; y José Ángel Gómez Chamorro, del 37 al 34.

En total, 15 de los 21 mencionados quedaron fuera o empeoraron su posición, el 71,4%.

Además, los mensajes contienen otras dos referencias a posibles cambios. Montávez anticipó que el alcalde de Alcalá de Henares pediría apartar a Eusebio González Jabonero y que la alcaldesa de Getafe reclamaría lo mismo para Josefa Navarro Lanchas.

González Jabonero no figuró en la nueva lista. Navarro siguió, pero se movió del 44 al 57; con estos dos nombres y García Rojo, el grupo extendido alcanza 24 personas, de las cuales seis desaparecieron, 12 retrocedieron y seis avanzaron.

El interés de Vallecas

Montávez intervino con un objetivo muy concreto: mejorar la posición de Ana Prados. El 15 de marzo dejó constancia por escrito del movimiento que buscaba: "Cómo hemos hablado sería mover a la 46) Ana María Prados Vega Secretaria de Organización de Puente de Vallecas a la número 28 [sic]".

"Matare a mi jefe si es necesario [sic]", añadió en otro mensaje.

El 17 de marzo, Montávez envió el currículo de Prados y defendió el peso electoral de su territorio. "Ahora mismo la agrupación de Puente de Vallecas no tiene nadie en el Ayuntamiento ni en la Comunidad de Madrid", argumentó.

También presentó Vallecas como "el mayor nicho de voto socialista de toda la Comunidad de Madrid" y presumió del peso de la agrupación en el partido. Con esos argumentos intentó conseguir una mejor posición para su secretaria de Organización.

El 24 de marzo volvió a solicitar información: "Averíguame en qué puesto van Ana Prados (Mi secretaria de Organización) y Carmen López (la de UGT)". Koldo respondió que intentaría investigarlo y aseguró: "Ana sale seguro".

Un día después, Montávez le instó a llamarlo. "Ana no está en la lista", escribió, antes de especificar su nombre completo. "Están en ello", contestó el asesor de Ábalos.

La conversación recogió entonces una discusión sobre quién decidía los puestos. Montávez relató que lo había llamado un coordinador de Franco y que quería atribuir la responsabilidad al federal.

Koldo le comunicó que Prados iría en el 33. Montávez respondió que a él le habían dicho el 41 y objetó que las posiciones 31 y 33 correspondían a dos candidatas de Fuenlabrada.

El 26 de marzo llegó la confirmación: "Acaban de leernos la lista y mi S De Org va la 41 [sic]". Koldo lo resumió así: "Ok. Ósea como siempre no sale [sic]". "Exacto", contestó Montávez.

La candidatura proclamada confirmó el número 41. Prados había avanzado cinco puestos respecto a 2019, pero se quedó 13 por debajo del lugar pedido; incluso el 28 habría quedado fuera del tramo de 24 escaños obtenido en las urnas.

La gestora

Ese mismo 26 de marzo, más de un mes antes de la votación, ambos hablaron de una futura crisis del PSOE madrileño. "Dime. Hay gestora. Seguro", escribió Koldo.

"Habrá guerra", anticipó Montávez. "Y la gente apoyando a Franco para no ver a Lobato", añadió, en alusión a quien terminaría asumiendo la dirección regional.

Koldo situó a Ábalos en ese escenario: "Y el que la lío se quita del medio y entra mi jefe [sic]". Montávez aprovechó la conversación para solicitar un puesto en la dirección provisional: "Pues si hay gestora yo quiero estar en ella" y "Ya te aviso".

Después afirmó: "Pero con mando", una frase que, por el contexto, pretendía exigir capacidad de decisión en el futuro del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Su empeño en influir en la candidatura se expandía así al órgano que podría reemplazar a la ejecutiva de Franco. Lo que no había logrado para Vallecas en las listas lo buscaba ahora en la dirección del partido.

El PSOE venía de vencer en las autonómicas de 2019 con 37 escaños, aunque Gabilondo no había logrado gobernar. Ayuso fue investida con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, y los socialistas continuaron en la oposición.

El 4 de mayo de 2021, el PSOE descendió a 24 diputados y quedó por detrás de Más Madrid en votos. El 6 de mayo dimitieron Franco y Gabilondo, y este último renunció al acta; al día siguiente se formó la gestora presidida por Isaura Leal.

Montávez no figuró entre sus diez integrantes. Sí se incorporaron Carmen Mena, Diego Cruz y José Luis García, tres de las personas a las que había descalificado y que, además, habían mejorado su posición en la candidatura.

La reestructuración tampoco detuvo a Lobato. Hana Jalloul asumió primero la portavocía parlamentaria, pero Lobato ganó las primarias regionales en octubre y la relevó como portavoz ese mismo mes.

Entre los mensajes de Vicente a Koldo también se incluyen notas de voz de Juan Lobato a Montávez que este reenviaba al asesor de Ábalos acompañadas del texto: "Mensaje que me manda Lobato".

El congreso de noviembre puso fin a la etapa de la gestora. Isaura Leal pasó a presidir el partido y Marta Bernardo, identificada en las notas como "cuota de Juan Lobato", se convirtió en secretaria de Organización.

Más de 1.500 mensajes

El intento de influir en las listas y la gestora formaba parte de una relación muy fluida entre Montávez y Koldo. Como ha contado este lunes EL ESPAÑOL, el móvil del asesor de Ábalos contiene más de 1.500 mensajes entre ambos, la mayoría sobre política y asuntos internos del PSOE.

En la información publicada se narran las gestiones de Montávez, entonces asesor del Ministerio de Exteriores, para facilitar el nombramiento de Víctor de Aldama como cónsul honorario de Georgia en Zamora y sus peticiones a Koldo para lograr un trabajo para su cuñado en una empresa china de baterías.

Los dos asuntos coincidieron en el tiempo con la negociación electoral. El 17 de marzo de 2021, el mismo día en que Montávez envió la segunda valoración de los candidatos, acudió al Ministerio de Transportes, donde también llegó Aldama para una reunión con Koldo.

El acceso al círculo de Ábalos le sirvió para transmitir sus preferencias sobre candidatos y exigir poder en la futura dirección madrileña.

El desenlace arrojó resultados desiguales: una mayoría de señalados fuera o en puestos peores, Prados lejos de la posición solicitada y una gestora de la que quedó excluido en un momento en el que también el poder de José Luis Ábalos en el partido comenzaba a caer.