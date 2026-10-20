Óscar Puente baila junto a Marc Giró en el video promocional del ascensor de 'Cara al show' Redes sociales

El ministro Puente se presta a bromear con Marc Giró sobre las averías de Renfe tras el accidente de Adamuz

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente participa en un 'sketch' promocional de 'Cara al show' (laSexta) bromeando sobre las averías del servicio ferroviario de Renfe. La promoción del programa incluye la simulación del fallo de un ascensor y comentarios del ministro de Transportes sobre los problemas en la red. La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz condena la actuación del ministro, calificándola de mofa y de muestra de absoluta insensibilidad. Partidos como el PP de Madrid critican duramente las bromas de Puente tras la tragedia ferroviaria en la que fallecieron 46 personas.

Óscar Puente será uno de los invitados de Marc Giró en la entrega de Cara al show que laSexta ofrecerá en la noche de este miércoles, 39 días antes de las elecciones.

Sin embargo, la promoción ha provocado la polémica después de que el ministro de Transportes se haya prestado a bromear con las averías de Renfe.

Lo hace después de la tragedia ferroviaria de Adamuz el pasado mes de enero, donde 46 personas perdieron la vida.

Puente, como todos los invitados de Giró, se sube a un ascensor ficticio para promocionar su entrevista.

El sketch, de menos de un minuto de duración, comienza con el ministro entrando en el ascensor y pidiendo ir "a la sexta".

Sin embargo, el ascensor se avería, en una clara referencia a las incidencias que sufre el servicio ferroviario del que depende su ministerio.

Es entonces cuando por megafonía se anuncia lo siguiente: "Por una avería del sistema el ascensor estará parado más tiempo de lo habitual".

✨🛗 ¡¡ARRIBA #ASCENSHOW de @caraalshow con Marc Giró y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible @oscar_puente_ !! También visitarán el programa @maria_patino y @FitoPaezMusica 📍MIÉRCOLES a las 23:00 en #laSexta y en @atresplayer https://t.co/YNITWbRm8Q — laSexta (@laSextaTV) October 19, 2026

"Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya", suelta el dirigente socialista.

Acto seguido, el elevador se reactiva: "Uy, perdonen. He tenido una bajada de tensión. Una pastilla y, mira, subiendo otra vez".

Con el problema ya resuelto, el propio Puente comienza a bailar, junto a Giró y el famoso gato del programa, al ritmo de una versión de la canción de Megan Trainor Made You Lock.

Puente, además, se hace eco de la promoción en su cuenta personal de X: "Si sobrevivo a esto...", dice.

Indignación en Adamuz

Que Puente se haya tomado a broma la situación de la Renfe en este sketch ha provocado numerosas críticas e indignación de las víctimas de Adamuz.

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, ha sido rotundo al condenarlo en un comunicado.

Las víctimas de Adamuz critican que Óscar Puente se mofe de la situación de Renfe en el sketch de Marc Giró.

"Nos parece increíble que este señor sea capaz de presentarse sin vergüenza alguna a un programa de este tipo y gastar bromas al respecto", denuncia.

Samper, superviviente del accidente, considera que los comentarios de Puente demuestran "su absoluta insensibilidad e incapacidad" para continuar al frente del Ministerio.

"Tiene sobre su mesa a 46 fallecidos y muchas familias destrozadas", recuerda el presidente de la asociación, que también ha criticado que el ministro se mofe de la situación de Renfe.

"Condenamos absolutamente este tipo de manifestaciones, que este señor salga en televisión mofándose de las víctimas y que siga en su cargo después de esto", zanja.

46 fallecidos y 400 heridos después, Óscar Puente haciendo bromitas con los accidentes de Renfe. Les da igual todo. — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 20, 2026

Por otro lado, el PP de Madrid también carga contra el ministro: "46 fallecidos y 400 heridos después, Óscar Puente haciendo bromitas con los accidentes de Renfe. Les da igual todo".