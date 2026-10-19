El nº 11 de la lista del PSOE logró hacer cónsul a Aldama a cambio de que Koldo colocara a su cuñado en una firma china

Mensajes intervenidos por la UCO revelan reuniones en el Ministerio de Transportes y el intercambio directo de correos oficiales para acelerar la designación.

Para realizar la colocación, Koldo puso en contacto al actual diputado socialista con Miguel Duch, vinculado con financiación en el caso Plus Ultra.

A cambio de los trámites para conseguir el pasaporte diplomático de Aldama, Montávez pidió a Koldo García que colocara a su cuñado en una empresa china de baterías.

Vicente Montávez, número 11 de la lista del PSOE por Madrid, gestionó desde el Ministerio de Exteriores el nombramiento de Víctor de Aldama como cónsul honorario de Georgia en Zamora.

El candidato número 11 del PSOE en Madrid, Vicente Montávez, logró que Víctor de Aldama fuera cónsul honorario de Georgia a cambio de que Koldo García colocara a su cuñado en una empresa china.

Según los mensajes hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el móvil de Koldo y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, el diputado Montávez fue la persona que realizó los trámites para que Aldama tuviera un pasaporte diplomático.

El teléfono de Koldo recoge más de 1.500 mensajes con Montávez, la mayoría de ellos de contenido político y sobre asuntos internos del PSOE.

Vicente Montávez, diputado en el Congreso desde 2024 y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2018 y 2021, se reunía con Koldo y Aldama en Transportes y mantenía una estrecha relación con la mano derecha de José Luis Ábalos.

Por su condición de asesor de la ministra Arancha González Laya, Montávez se convirtió en una persona clave para la 'trama Koldo' y mantuvo diversos encuentros y conversaciones con el empresario Víctor de Aldama.

A cambio de esas gestiones, el entonces asesor de González Laya pidió a Koldo que colocara a su "cuñado" en una empresa china de baterías.

Para esta operación, la mano derecha de Ábalos puso en contacto al ahora diputado con Miguel Duch, espía chino y uno de los pagadores de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Montávez es actualmente secretario general del PSOE de Puente Vallecas y secretario de Coordinación del PSOE de la ciudad de Madrid.

Además, acompañará a Pedro Sánchez en la lista electoral en Madrid para las elecciones del próximo 29 de noviembre. Montávez es el número 11; por tanto, irá en uno de los posibles puestos de salida del PSOE.

Las conversaciones entre Aldama, Koldo y Montávez para el consulado de Georgia en Zamora comenzaron a mediados de marzo de 2021 y se extendieron hasta junio de ese mismo año.

Los mensajes a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL revelan que Montávez fue la persona encargada en el Ministerio de Exteriores de lograr que Aldama fuera cónsul y que a cambio Koldo colocó a su cuñado en una empresa china.

El lunes 15 de marzo de 2021, Koldo le escribió a Aldama para citarle con Montávez (al que llamaban "el chico") en el Ministerio de Transportes.

"Miércoles 11:30 en el Minsiterio. Con el chico [sic]", cita Koldo a Aldama.

El miércoles 17 de marzo, antes de la reunión, Aldama envió a Koldo la matrícula del coche en el que iría para que le proporcionara el acceso a Transportes.

Una hora después, a las 10:55 de la mañana, una secretaria del ministerio llamada Manoli escribió a Koldo: "Sube Vicente Montávez".

Seis minutos después, a las 11:01, volvió a mandarle un mensaje con la llegada del empresario: "Sube Víctor de Aldama".

Estos whatsapps evidencian que el ahora diputado Montávez se reunió con Koldo y Aldama en el Ministerio de Transportes.

El 28 de mayo de 2021, Aldama envió a Koldo su currículum vitae para el consulado, aunque le pidió el correo del responsable de Exteriores que se encargaría de su aprobación vía exprés.

Koldo escribió a Montávez y este le dio su email oficial del Ministerio de Exteriores para Aldama. El ahora diputado del PSOE añadió también el de la subdirectora de Exteriores Pilar Terrén, que fue nombrada meses después embajadora de España en Nicaragua.

Tras enviar el email a Montávez y Terrén, Aldama ordenó a Koldo que estuviera encima de las gestiones con el asesor de Exteriores: "Dale seguimiento y que te digan que ha llegado y que está todo correcto por favor".

Durante los días posteriores, Koldo cumplió con el mandato de Aldama y mantuvo varias conversaciones con Montávez sobre el consulado de Georgia en Zamora para Aldama.

En paralelo, Montávez ya había comenzado a gestionar que Koldo colocara a su "cuñado" en la empresa china de baterías.

El 26 de abril, Montávez escribió a Koldo: "Acuérdate del CV de mi cuñado con las baterías [sic]".

El asesor de Ábalos respondió: "Estoy en ello. Hoy vienen los chinos"

El 11 de mayo, a la vez que realizaba trámites para Aldama en Exteriores, Montávez recordó a Koldo el favor que le debía: "Señor, te han dicho algo los chinos de mi cuñado (baterías Barcelona)".

Un día después, Koldo envía a Montávez el teléfono de Miguel Duch, el espía chino y que aparece como uno de los pagadores del "Grupo Zapatero" en el caso Plus Ultra.

"Llámale. Espera tu llamada", escribió la mano derecha de Ábalos al entonces asesor del Ministerio de Exteriores.

La insistencia de Montávez continuó los días posteriores, preguntando a Koldo los días 15 y 26 de mayo sobre el asunto de las "baterías chinas" para su cuñado.

A finales de mayo se aceleraron tanto la colocación del cuñado de Montávez como la concesión del consulado de Georgia para Aldama.

El 29 de mayo, Koldo escribió a Aldama: "Buenos días ayer ya hablé con Vicente y acabo de hablar ahora me asegura que el lunes [sic]".

Tres días después, el 1 de junio, Aldama avisó a Koldo de que todavía no le habían llamado. La mano derecha de Ábalos solucionó el problema con Vicente Montávez: "Buenas llámame cuando puedas es para el tema de Gonzalo (Aldama) [sic]", le escribió.

Al día siguiente, Montávez reclamó a Koldo que finiquitara la colocación de su cuñado en la empresa china a cambio de sus gestiones para Aldama.

"Baterías Barcelona mi cuñado [sic]", escribió Montávez a Koldo.

El asesor de Ábalos le respondió de malas formas y urgiéndole a que arreglara de una vez los trámites del consulado para Aldama: "Te juro que lo pongo de probador de coños pero mándame el correo. Que me voy a morir [sic].

"Estoy en ello", contestó Montávez. "Mándaselo a él (Aldama) directamente", sentenció Koldo.

Tras unos días más de tensiones por la lentitud de las gestiones de Montávez, el 15 de junio Koldo anunció a Aldama que ya era cónsul honorario de Georgia en Zamora.

"2557 Enhorabuena", escribió Koldo a un Aldama que no entendía por qué le felicitaba.

"¿Cómo?", contestó el empresario.

"Ya lo tienes. Ese es tu número. Habla con la embajada", le informó Koldo sobre la aprobación del consulado honorario de Georgia en Zamora.

Dos días después, el 17 de junio, Vicente Montávez envió a Koldo la nota verbal del Ministerio de Exteriores aceptando la candidatura de Víctor de Aldama y proponiendo su nombramiento como cónsul.

Nota verbal del Ministerio de Exteriores confirmando el cargo como Cónsul Honorario de Georgia para de Víctor de Aldama EL ESPAÑOL

Este documento oficial de Exteriores estaba sellado y fechado el día que Koldo había dado la enhorabuena a Aldama.

Montávez, por tanto, no solo hizo a Aldama cónsul, sino que le facilitó un pasaporte diplomático gracias a su cargo con el que el empresario pudo entrar sin pasar por aduanas ni dejar rastro por diferentes países.