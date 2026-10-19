Juan Jesús Vivas: "Sentirte extraño en tu tierra es algo que no deseo a nadie. Y lo peor es no saber cuándo terminará"

Valora positivamente la reciente visita de los Reyes como una inyección de ánimo y sitúa las elecciones del 29 de noviembre como un momento decisivo para el futuro de la ciudad.

Vivas destaca que al menos 141 personas perdieron la vida en los acontecimientos y señala el grave impacto económico sobre los comerciantes y empresarios locales.

El presidente ceutí acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir sus obligaciones constitucionales y de no haber utilizado toda la capacidad diplomática y de seguridad para evitar la crisis.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, expresa su preocupación e incertidumbre por la crisis fronteriza y denuncia la falta de garantías sobre cuándo terminará la situación.

Ceuta ya no se reconoce a sí misma. Esa es la impresión que transmite Juan Jesús Vivas, su presidente, mientras describe una ciudad que ha pasado de imaginar su futuro a vivir pendiente de una frontera. Habla de miedo, de incertidumbre y de una normalidad interrumpida. Habla también de las vidas perdidas, de los comerciantes que consumen sus ahorros y de una población que, asegura, se niega a renunciar a su identidad.

Vivas mide las palabras cuando se refiere a la posibilidad de un conflicto armado, pero no cuando juzga la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber incumplido sus obligaciones constitucionales. Considera que la crisis pudo evitarse y que España no ha utilizado toda su capacidad diplomática para proteger Ceuta.

Hay una palabra a la que regresa durante toda la conversación: esperanza. La encuentra en la resistencia de los ceutíes, en la solidaridad del resto de España y en la visita de los Reyes. Pero admite que ninguna de esas cosas sustituye a las decisiones políticas que, a su juicio, siguen pendientes.

Juan Jesús Vivas: "Sentirse extraño en tu tierra es algo que no deseo a nadie."

¿Qué le ha ocurrido a Ceuta?

Nos ha cambiado la vida. Antes del 29 de julio mirábamos al futuro con optimismo. Hoy vivimos con incertidumbre. Sentirse extraño en tu propia tierra es algo que no le deseo a nadie.

¿Qué es lo más difícil?

No saber cuándo terminará. Ni siquiera tenemos el consuelo de conocer un horizonte. El Gobierno no nos ha dado una respuesta.

¿Cuántas personas entraron?

Calculamos unas 100.000. Según las cifras del Gobierno, hasta el 10 de agosto habían salido 75.000; después, otras 11.000. Si permanecen unas 15.000, las cuentas son claras.

¿Y cuántas vidas se perdieron?

Al menos 141, que sepamos. Es la consecuencia más trágica de lo ocurrido.

¿Se pudo evitar?

Estoy convencido. El Estado disponía de capacidades diplomáticas, de seguridad y de inteligencia que debieron utilizarse.

¿Qué falló?

La respuesta del Gobierno. No se han adoptado las medidas necesarias para impedir que vuelva a suceder.

"No se han adoptado las medidas necesarias para impedir que vuelva a suceder" Juan Jesús Vivas

¿Cuáles?

Reforzar la frontera, intervenir en los espigones, aumentar la capacidad disuasoria y actuar diplomáticamente ante Marruecos.

¿Teme otra crisis?

Mientras no existan garantías de que no se repetirá, la incertidumbre seguirá instalada en Ceuta.

¿Cómo se vive así?

Como en una olla a presión. Hay una enorme tensión sobre los servicios básicos y factores de riesgo que aumentan cada día.

¿Teme por la convivencia?

Confío en la madurez de los ceutíes. Personas de todas las culturas, religiones y orígenes están demostrando que quieren a Ceuta y a España.

¿Es suficiente esa resistencia?

No. La ciudadanía está haciendo su parte, pero el Estado tiene obligaciones que no puede eludir.

¿Acusa al Gobierno de dejación de funciones?

Sí. De haber incumplido sus obligaciones constitucionales. Y de no atender con la rapidez y suficiencia necesarias los daños causados.

¿Qué daños?

Los comerciantes, los empresarios y los autónomos están consumiendo sus reservas para mantenerse a flote. Están pagando las consecuencias de una situación que se podía haber evitado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la entrevista. Rodrigo Mínguez

¿No llegan las ayudas?

No son suficientes. Y la respuesta tampoco está siendo lo bastante ágil.

¿Qué espera de Sánchez?

Que ejerza todas las capacidades del Estado para garantizar nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestras condiciones de vida.

"Espero que Sánchez ejerza todas las capacidades del Estado para garantizar nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestras condiciones de vida" Juan Jesús Vivas

¿Habría actuado de otra manera en su lugar?

Sí. Un gobernante debe saber reconocer dónde está lo importante. Ceuta tiene 83.000 habitantes, pero aquí están en juego cuestiones esenciales para España.

¿Se siente abandonado?

Nos falta la firmeza del Gobierno. La grandeza de un país también consiste en proteger a sus ciudadanos, vivan donde vivan.

¿Y Marruecos?

Era imprescindible una actuación diplomática eficaz. No se puede aceptar que se organice una entrada masiva a través de nuestra frontera sin reaccionar.

¿Cree que Marruecos lo sabía?

Me parece imposible que una operación de semejante magnitud se organizara sin su conocimiento.

¿Y los servicios españoles?

También creo que debieron conocer los preparativos. Tenemos excelentes profesionales de inteligencia. Había señales previas que justificaban activar todos los mecanismos del Estado.

¿Tiene miedo de una guerra?

La guerra es una tragedia que hay que evitar. Precisamente por eso debemos utilizar antes todas nuestras capacidades diplomáticas y políticas.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, durante la entrevista. Rodrigo Mínguez

¿España no las utilizó?

No adecuadamente. Nuestra política exterior debería guiarse por los intereses de España, no por afinidades ideológicas ni por cálculos electorales.

¿Qué papel debería desempeñar Europa?

Uno fundamental. Ceuta es España y es Europa. La Unión Europea debe implicarse en la protección de nuestras fronteras y de nuestro futuro.

¿Qué significó la visita de los Reyes?

Una inyección de ánimo extraordinaria. Los ceutíes sintieron que no estaban solos.

"La visita de los Reyes fue una inyección de ánimo extraordinaria. Los ceutíes sintieron que no estaban solos" Juan Jesús Vivas

¿Qué les transmitió el Rey?

Que Ceuta es España, que su soberanía no se negocia y que forma parte de Europa. Para nosotros era fundamental escuchar ese compromiso.

¿Lo considera un mensaje político?

Es el ejercicio de su función constitucional como representante de la unidad y permanencia de España. La visita tuvo un enorme significado.

¿Puede Ceuta recuperar su futuro?

Por supuesto. Tenemos limitaciones geográficas y económicas, pero también posibilidades. Necesitamos inversiones, un marco fiscal adecuado y estabilidad.

¿De qué depende esa estabilidad?

De las garantías que solo pueden ofrecer el Estado y la Unión Europea. Los ceutíes podemos superar nuestras propias limitaciones, pero no resolver solos aquello que depende de terceros.

¿Qué le pide al resto de España?

Que no se olvide de Ceuta. La solidaridad que hemos recibido ha sido extraordinaria, pero necesitamos que permanezca.

¿De dónde saca fuerzas?

De los ceutíes. Su madurez, su serenidad y su determinación me superan. Son mi principal motivación.

¿Nunca pierde la calma?

Tengo mis altibajos, como cualquiera. Pero intento estar a la altura de una sociedad que está dando una lección de entereza.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, durante la entrevista. Rodrigo Mínguez

¿Qué consigue enfadarle?

Que pierda el Ceuta.

¿Y qué hace?

Me cambia la cara. A veces digo que esa noche no ceno.

¿Es tan futbolero?

Ahora soy del Ceuta y nada más que del Ceuta. Porque siendo del Ceuta, soy de todos.

¿Piensa en retirarse?

Ahora solo pienso en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Todo nuestro esfuerzo debe concentrarse ahí.

¿Por qué son tan decisivas?

Porque está en juego el futuro de Ceuta y, en mi opinión, también el modelo político y de convivencia de la Constitución de 1978.

¿Confía en un cambio de Gobierno?

Sí. Confío en que Alberto Núñez Feijóo pueda presidir un Gobierno que ponga en marcha las medidas que Ceuta necesita.

¿Y usted seguirá?

No sé en calidad de qué, pero aquí estaré.

¿Cómo imagina la Ceuta del futuro?

Como la ciudad que siempre hemos querido ser: un lugar de encuentro entre culturas, continentes y mares. Una ciudad abierta, segura y próspera. Esa Ceuta sigue existiendo. Tenemos que recuperarla.