Torres admite que en Ceuta "hubo quiebra de la soberanía territorial" pero no explica el apagón del veraneo de Sánchez

Advierte de que más de 2.000 menores no acompañados permanecerán en Ceuta si las comunidades autónomas no acuerdan su distribución por el territorio nacional.

El Gobierno justifica la actuación de las fuerzas de seguridad ante lo que definió como una "riada humana imprevisible" para evitar un mayor número de víctimas.

Torres defiende el mantenimiento de buenas relaciones con Marruecos y exige pruebas ante las acusaciones dirigidas al país vecino, aunque reconoce errores y fallos de gestión.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, admite en 'Salvados' que se produjo una "quiebra de la soberanía territorial" durante la crisis migratoria en Ceuta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que en los días 29 y 30 de julio se produjo una "quiebra de la soberanía territorial" en la frontera de Ceuta con Marruecos.

Así lo ha asegurado en Salvados, donde, en calidad de mando único de la ciudad, se ha reunido con cuatro ciudadanos ceutíes para escuchar sus preocupaciones tras la invasión de la ciudad.

Estas declaraciones de Torres se producen 80 días después de que Pedro Sánchez denunciara una "una deplorable violación y un ataque a la integridad territorial de España" la irrupción de casi 100.000 inmigrantes ilegales.

Aquella fue la única vez que el presidente del Gobierno se expresó en esos términos. Luego fue cambiando su discurso.

"Lo que es indudable es que hubo una quiebra de la soberanía territorial, y así lo hemos manifestado, porque se produjo con el país vecino a través de su frontera", ha afirmado.

De lo que no habla el ministro —tampoco lo pone sobre la mesa Gonzo— es sobre el apagón informativo de Sánchez en agosto, cuando se fue a La Mareta, Lanzarote, de vacaciones.

Ni se menciona la intrusión de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma en plena invasión.

De hecho, Torres dice que es "gravísimo" acusar a Marruecos. "Hay que hacerlo con pruebas", insiste hasta en dos ocasiones en el programa.

"Esas acusaciones son de una gravedad tal que tienen que tener sustancia", ha señalado. "Y lo digo con claridad: cuanto mejor sea la relación y cuantos menos problemas haya entre países vecinos, mejor".

El ministro sí ha reconocido que hubo "cuestiones que no se hicieron bien", además de "errores y fallos" que deberán analizarse para evitar que vuelva a producirse una entrada masiva de estas características.

"Para eso necesitamos la colaboración de todas las administraciones", añadía.

Actuación policial

Durante la conversación, uno de los vecinos reprocha al ministro que se tardara dos días en actuar: "¿Por qué se tardó tanto en que hubiera personal militar?".

Torres se justifica diciendo que fue "una avalancha permanente", "una riada humana", "una marea imposible de contener" que fue "absolutamente imprevisible".

A continuación, otro ceutí recrimina que no se reforzara la frontera teniendo en cuenta el asalto de 2021, y que solo había siete agentes de la Guardia Civil.

"Eso no es suficiente para contener una frontera", se quejaba el invitado, reclamando una intervención "más severa".

El ministro respondía que se atendieron las peticiones del delegado del Gobierno de reforzar la vigilancia los días previos al 29 y 30 de julio y que las decisiones se tomaron "acorde con lo previsible".

"¿Quién iba a pensar que íbamos a tener más de 140 fallecidos?", deslizaba.

'Salvados' reúne a Torres con cuatro vecinos ceutíes. Atresmedia

Torres volvía a respaldar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en línea con la posición que defendió Pedro Sánchez en el Congreso.

"Cualquier otra actuación que hubiese intentado frenar la llegada de 80.000 personas hubiese provocado muchos más muertos", ha asegurado.

Así, el ministro destaca que en las horas después del asalto retornaron "un número muy importante, no sé si el 70, el 80 o el 90%".

"¿Qué hubiese pasado si se hubiera cerrado la frontera?", se preguntaba. "Fue clave que funcionaran las relaciones diplomáticas".

"Ceuta, Melilla y Canarias son de España y la visita de los Reyes es una buena noticia"

Torres, por otro lado, ha reivindicado la españolidad de las ciudades autónomas y del archipiélago canario, después de que la líder socialista marroquí Nabila Mounib asegurara que Ceuta y Melilla son "marroquíes".

"Ceuta, Melilla y Canarias son de España".

"Tienen que respetar el orden internacional, la soberanía territorial, las fronteras y sus obligaciones al respecto. Repito: Ceuta es España", ha declarado.

Por otro lado, el ministro ha calificado de "positiva" la histórica visita de los Reyes a Ceuta: "Es bueno que vengan".

Asimismo, ha negado que el desalojo de las playas estuviera relacionado con la presencia de los Reyes. "En absoluto [...]. Nuestro objetivo era que el 15 de octubre no hubiese nadie pernoctando en las playas", ha explicado.

Normalidad

Otro de los momentos destacados del programa se ha producido cuando los cuatro vecinos ceutíes hablan de sensación de "abandono" e "inseguridad"; y que la periferia sigue "en pausa" a diferencia del centro.

"Todavía no hemos alcanzado los niveles de seguridad que queremos", ha reconocido Torres.

Pese a ello, el ministro presume de que "el 90% de los escolares va a clase", "hay partes de Ceuta que la gente va a comer y cenar" y "hay parques a los que los niños pueden ir".

El ministro admite que todavía hay personas durmiendo en la calle, aunque ha destacado el desalojo de espacios "simbólicos", como el asentamiento de la playa del Trampolín.

"Si no hay acuerdo con la ciudad autónoma para que vayan al resto de España, los 2000 menores se quedarán en Ceuta". Domingo (21.30h): Ceuta, examen al Gobierno. https://t.co/BWqyWOZJV6 — Salvados (@salvadostv) October 16, 2026

También ha asegurado que se desmontarán campamentos como el del Tarajal.

"Los acontecimientos de las últimas semanas me invitan a pensar que esa normalidad la vamos a alcanzar muy pronto", ha señalado Torres, que ha cifrado entre 4.000 y 5.000 el número de inmigrantes que permanecen en Ceuta.

"Todavía queda trabajo, eso está claro", ha reconocido.

Menores

Torres también ha advertido del problema de los menores no acompañados si no se alcanza un acuerdo "manifiesto, claro y rotundo y sin discusión" con la Ciudad Autónoma para trasladarlos al resto del territorio español.

De no conseguirlo, ha advertido, esos "2.000 y pico menores se quedarán en Ceuta".

"¿Por qué los ceutíes, los melillenses, los canarios o incluso los andaluces tienen que quedarse con los menores no acompañados que llegan de África cuando tenemos un país que tiene un territorio vasto y con colegios por todos lados?", planteaba.