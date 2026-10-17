Montse Mínguez comparte con su pareja un chalé de lujo en una parcela de 7.000 metros propiedad de su fondo Nest Life

El entramado empresarial de Vélez incluye la participación en dos sociedades en Panamá y la promoción de viviendas de lujo en Lérida aprobadas tras un cambio urbanístico votado por la propia Mínguez.

La exportavoz del PSOE renunció a su cargo tras las revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario de su pareja, considerado 'gran tenedor' con más de 30 inmuebles e inversiones de 6,2 millones de euros.

La finca cuenta con un chalé principal, dos viviendas adosadas, piscina y dependencias anexas, habiendo sido valorada para subasta en más de 2,5 millones de euros.

Montse Mínguez convive con su pareja, Sergi Vélez Viola, en un complejo de lujo de casi 7.000 metros cuadrados en Alpicat (Lérida), propiedad de la empresa familiar Nest Life 2021 SL.

Montse Mínguez convive con su pareja, el empresario Sergi Vélez Viola, en una casa en una finca de lujo de casi 7.000 metros cuadrados, propiedad de Nest Life 2021 SL, una empresa de la familia del promotor.

Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL trabajadores que han accedido al terreno y personas vinculadas a los negocios familiares, con conocimiento de la propiedad.

El complejo se localiza en Alpicat, junto a Lérida. Cuenta con un gran chalé principal, piscina y otras dos viviendas unifamiliares, según la nota simple del Registro de la Propiedad consultada por este periódico.

Las fuentes sitúan a Vélez y a Mínguez en una de esas dos casas y a Nuria Vélez, hermana del empresario, en la otra.

Es decir, Mínguez no es ajena al negocio de su pareja: vive en una casa que pertenece a una sociedad de la familia Vélez.

Mínguez renunció este viernes como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y renunció a seguir en las listas del 29-N tras las revelaciones sobre el patrimonio y las sociedades de Vélez.

Su marcha se produce después de defender públicamente la "legalidad" de la actividad familiar frente a las preguntas sobre si era sostenible con el discurso socialista que ella ha protagonizado incluso en el atril del Congreso contra los grandes tenedores y los denominados "fondos buitre".

Tres viviendas y piscina

La finca suma exactamente 6.984 metros cuadrados y forma parte de la urbanización de alto standing. El Registro describe, además del chalé principal, dos viviendas adosadas de planta baja, con 247,04 y 229,96 metros cuadrados edificados.

La primera posee 213,12 metros útiles y la segunda, 198,08. Ambas constituyen parte de una propiedad registral, junto al edificio principal y las demás instalaciones detalladas en el documento.

El conjunto incorpora también almacenes y anexos junto a la piscina. Otra construcción, destinada a almacén, aseo e invernadero, alcanza los 134 metros cuadrados construidos entre sus plantas baja y sótano.

La titularidad corresponde a Nest Life, cuya actividad comprende la compraventa y explotación de inmuebles y negocios agrícolas y ganaderos.

La escritura de agrupación y declaración de obra nueva se formalizó el 24 de abril de 2020. Fue subsanada en octubre e inscrita el 13 de enero de 2021.

La vida de Mínguez y Vélez ya estaba unida antes de aquella escritura. Las informaciones conocidas, e incluso publicaciones de la cuenta de Instagram de la política, los muestran juntos varios años antes.

La empresa familiar Nest Life cuenta con una andadura previa a su denominación actual: fue fundada en 1996. Según el registro mercantil, Sergi, Nuria y su progenitora, Montserrat Viola Gesse, han figurado en diversas responsabilidades a lo largo de su historia

La nota simple muestra una hipoteca de Bankinter por 150.000 euros de principal, establecida el 20 de julio de 2023. Su expiración se fijó para el mismo día de 2038.

La propiedad fue valorada para subasta en 2.521.403,30 euros. Esa cifra se corresponde con la garantía hipotecaria y no demuestra un precio de adquisición ni una estimación de mercado actual, normalmente más alta.

Según fuentes sobre el terreno, una parcela contigua albergó instalaciones para caballos, que fue considerada ilegal al haberse construido en terreno rústico, y una conexión subterránea entre terrenos que permanece secreta aunque son varias las fuentes que aseguran que existe.

El patrimonio de Mínguez

Esta vivienda en la que reside pertenece a una de las sociedades de su pareja, pero Mínguez cuenta con un pequeño patrimonio personal. La exportavoz ha comunicado varios inmuebles a su nombre en la última declaración de bienes del Congreso, presentada el 3 de agosto de 2023.

En aquel documento manifestó el 50% del pleno dominio de una casa en Lérida, adquirida mediante compraventa en 2009. La propiedad total de un piso, aparcamiento y trastero en la misma provincia, comprados en 2016.

También declaró la nuda propiedad del 50% de un apartamento de Vila-seca, recibido por herencia en 2005. Pese a eso, en la nota simple obtenida por este periódico figura una cuarta parte de nuda propiedad a su nombre.

En el apartado de vehículos figura un Mercedes GLA adquirido el 30 de mayo de 2018.

Los negocios de Vélez

El patrimonio familiar de su pareja prosigue el legado empresarial de José Luis Vélez Burrell, padre de Sergi. Tras su muerte en 2018, Vélez Viola y su hermana continuaron la gestión de los negocios, con una actividad importante en la promoción inmobiliaria y el alquiler.

Tal y como desveló esta semana Artículo 14, la cartera de viviendas en alquiler de la pareja de Mínguez le convierte en un 'gran tenedor'. Las cuentas de la sociedad Nest Capital Homes cifran sus inversiones inmobiliarias de 2025 en 6.286.063,58 euros, dentro de una actividad que acumula al menos 30 inmuebles destinados al arrendamiento, según los datos publicados.

EL ESPAÑOL también documentó los cargos de padre e hijo en Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc., dos empresas en Panamá en las que figuraron hasta el año 2021 cuando quedaron suspendidas.

Otra información reveló la trayectoria municipal de Mínguez con el sector Ciutat Jardí. El 18 de julio de 2017 presidió, en lugar del alcalde Àngel Ros, la Junta de Gobierno que dio el visto bueno a una modificación del proyecto de reparcelación del SUR-2.

Una parte de ese terreno se erigió en la urbanización Botànic, una promoción de lujo impulsada por Nest Capital que contaba con 35 viviendas, dúplex, áticos y piscinas privadas.

El acuerdo municipal acreditó su participación en la gestión del sector y que, pese a que su voto no era decisivo, no informó del conflicto de intereses ni se abstuvo.

Adiós a la política

La controversia ha puesto punto final a la carrera política de Mínguez. La exportavoz no ha sido capaz de acreditar una respuesta lógica a la incoherencia entre su discurso político y los negocios de su pareja.

En Antena 3 sostuvo que se trataba de una "empresa familiar" y rechazó equipararla con un fondo buitre, como hizo el PSOE con Urbagestión, la empresa que llevó a cabo el desahucio de Maricarmen.

"No vamos contra las empresas ni contra los propietarios", afirmó. Ante la calificación de gran tenedor, añadió: "Y como gran tenedor paga sus impuestos y cumple con la Ley de la Vivienda".

Las explicaciones no calmaron la polémica y este viernes anunció su marcha. El PP presentó su salida como consecuencia de la disparidad entre sus posturas públicas y las actividades de su entorno familiar.

Mínguez justificó su retirada por el bien del proyecto colectivo. Pedro Sánchez, por su parte, aseguró que le había rogado que no dimitiera y manifestó su pesar por la determinación.

La dimisión aparta a la exportavoz de la primera línea de la política después de una semana marcada por los negocios de la familia de su pareja.