Rectificación de Delcy Eloína Rodríguez

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LO ESENCIAL Las claves Delcy Rodríguez ejercita su derecho de rectificación tras la publicación de informaciones relacionadas con la investigación de la UCO sobre regalos de Venezuela. Niega rotundamente haber tratado o negociado con Koldo García la creación o uso de una entidad financiera en Venezuela para actividades ilícitas. Asegura que nunca ha conversado con Koldo García sobre comisiones irregulares, actividades ilícitas ni planificación de actividad comercial. Desmiente de forma categórica haber regalado un reloj de 8.000 euros al exministro José Luis Ábalos.

En relación con el artículo publicado el 5 de octubre de 2026 bajo el titular "La UCO investiga si altos cargos del PSOE recibieron regalos de Venezuela: Delcy dio un reloj de 8.000 euros a Ábalos", Delcy Eloína Rodríguez ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

- La Sra. Delcy Rodríguez jamás ha tratado ni negociado con el Sr. Koldo García la creación o uso de una entidad financiera o bancaria en Venezuela, ni mucho menos para realizar o asistir a ninguna actividad ilícita.

- La Sra. Delcy Rodríguez jamás ha conversado ni despachado con el Sr. Koldo García respecto de actividades ilícitas, comisiones irregulares ni de la planificación y/o realización de actividad comercial alguna.

- La Sra. Delcy Rodríguez jamás ha regalado ningún reloj al Sr. Ábalos.