El diputado del PSRM en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón, en un acto del partido en tierras murcianas. Europa Press

El PP critica "la doble moral" de Joaquín Martínez con la vivienda y el PSOE lo defiende: "Vota contra los desahucios"

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular acusa al diputado socialista Joaquín Martínez de "doble moral" por presuntamente hacer negocio con fondos buitre y ejecutar desahucios a través de su bufete. El PP denuncia que Martínez ocultó en su declaración de bienes del Congreso la sociedad Jomasa Geluk, fundada en 2023 con un capital cercano al millón de euros. El PSOE de la Región de Murcia defiende que el diputado siempre ha cumplido la legalidad, ha declarado sus bienes y ha votado a favor de prohibir los desahucios a personas vulnerables. Los socialistas acusan al PP y a su entorno mediático de orquestar una campaña de acoso para desmovilizar al electorado de cara a las próximas elecciones.

La principal baza electoral del PSOE, la vivienda, se ha vuelto en su contra en la Región de Murcia.

El Partido Popular ha criticado "la doble moral del Partido Socialista", ante los intereses inmobiliarios que supuestamente gestiona el abogado ciezano Joaquín Martínez Salmerón, miembro de la Diputación Permanente y último presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso.

"Hace de la vivienda su bandera social, y al mismo tiempo, diputados socialistas, profesionalmente, hacen negocio con los fondos buitre y los desahucios", según ha denunciado el PP, al respecto de las actividades de Martínez Salmerón a través de su bufete y una sociedad.

"Otro más del PSOE que se dedica a desahuciar a gente y a enriquecerse haciendo negocio con los fondos buitre. Y encima, lo oculta en su declaración de Bienes en el Congreso de los Diputados". "Hipocresía, mentiras y ataque a la prensa, el socialismo murciano al más puro estilo sanchista".

Todo ello, a raíz de una información publicada por La Verdad donde se explica que el despacho Martínez & Salmerón, fundado en 2005 por el diputado del PSOE, se dedica, entre otras áreas, a ejecutar desahucios y a reclamar deudas hipotecarias impagadas.

Además, el abogado Joaquín Martínez Salmerón, natural de la localidad murciana de Cieza, fundó en 2023 una sociedad con un capital de cerca de un millón de euros, de la que es administrador único, bajo el nombre Jomasa Geluk y no la incluyó en su declaración de bienes como diputado del PSOE en el Congreso.

La reacción de la dirección autonómica del PSOE en Murcia ha sido defender al diputado, a capa y espada, con el siguiente argumentario que se está distribuyendo a los medios de comunicación.

"El despacho de abogados de Joaquín Martínez Salmerón cuenta con más de 30 años de trayectoria, prestando servicios al sector financiero". "A lo largo de su trayectoria profesional, Joaquín Martínez ha ejercido la abogacía cumpliendo la legalidad y sus obligaciones profesionales".

"Ha declarado todos sus bienes durante su etapa como diputado. Es completamente falso que se haya producido una alteración patrimonial y que se haya ocultado información al respecto".

"Joaquín Martínez Salmerón ha dejado claro de qué lado está: siempre ha votado a favor de prohibir los desahucios de personas vulnerables y ha apoyado todas las medidas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. Ningún cargo del PP puede decir lo mismo", según sostiene el PSOE de la Región de Murcia.

Críticas al PP

Por otro lado, el Partido Socialista achaca al Partido Popular que haya trascendido la sociedad Jomasa Geluk que no había declarado Joaquín Martínez, de cara a desmovilizar a su electorado en tierras murcianas el próximo 29 de noviembre.

"El PP y su estructura mediática continúa su campaña de acoso y hostigamiento contra los responsables públicos del Partido Socialista en la Región de Murcia. Hoy asistimos a un nuevo capítulo".