La pareja de Mínguez utilizó en sus empresas de Panamá a los abogados del chavismo que traían dinero a Andorra

El despacho Franco & Franco renunció en 2019 como agente residente de ambas firmas tras perder el contacto con la familia, lo que provocó su suspensión registral.

Las escrituras revelan domicilios de la familia en Andorra y España, así como una modificación societaria hacia acciones exclusivamente nominativas.

Kenninghall fue creada y administrada por el bufete Alcogal y su abogado Edgardo Eloy Díaz, vinculado a tramas de blanqueo del chavismo en la Banca Privada d'Andorra.

Sergi Vélez Viola, pareja de Montse Mínguez, y su padre figuran como directivos de las sociedades panameñas Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc.

Sergi Vélez Viola —pareja sentimental de Montse Mínguez, portavoz del PSOE— figura como directivo de dos empresas en Panamá: Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc.

En ambas sociedades también aparecen su padre, José Luis Vélez, y gestores vinculados a empresas relacionadas con distintos escándalos financieros.

Una de las figuras más relevantes es Edgardo Eloy Díaz, abogado ligado al famoso despacho Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee).

Se trata de la misma persona que representó a empresas de los investigados por la trama venezolana en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Las escrituras de las empresas panameñas de Vélez obtenidas en exclusiva por EL ESPAÑOL posibilitan la reconstrucción y transformación de ambas sociedades.

Escritura de la empresa Kenninghall Overseas Inc. en julio de 2014 EL ESPAÑOL

En 2009, Kenninghall tenía como miembros de la directiva a profesionales de Alcogal; en 2014, una nueva junta incorporó a Sergi Vélez Viola, a su progenitor, José Luis Vélez Burrell, y a Rigoberto Lewis.

Esa modificación reemplazó a la oficina panameña por Franco & Franco como delegado residente.

La coincidencia ubica a la familia Vélez en una sociedad creada por los proveedores que también están presentes en estructuras investigadas dentro de la trama BPA - Venezuela.

La documentación amplía la información publicada por este periódico sobre las sociedades panameñas del empresario desconocido hasta revelarse sus actividades inmobiliarias en España, las mismas que su pareja criticó cuando defendió los Reales Decretos-ley por la vivienda en el Congreso.

Además, permite especificar sus nombramientos, las facultades familiares y los incumplimientos que culminaron en suspensiones registrales.

Información de la sociedad Travel Line Inc. en el Registro Público de Panamá EL ESPAÑOL

Travel Line Inc

La vinculación de José Luis Vélez Burrell con Panamá se remonta a 1995.

Travel Line Inc se constituyó mediante una escritura el 14 de febrero y fue inscrita dos días después, con un capital autorizado de 10.000 dólares.

Rodolfo Silva Batista aparecía como presidente y consejero; José Ignacio de Sedas, como secretario y consejero; y Leopoldo Kennion Guerrero, como tesorero y consejero.

Franco & Franco figuraba como agente residente, la firma encargada de esa representación local.

El 20 de febrero de 1995, concedieron a José Luis un poder general ilimitado.

Le autorizaba a manejar cuentas bancarias, adquirir y enajenar bienes, suscribir acuerdos y representar a Travel Line en Panamá o en el extranjero.

El permiso llegó al Registro en 2000. Por lo tanto, la fecha del poder antecede en cinco años a la inscripción consultada, y en casi dos décadas al nombramiento del padre como presidente.

Nombramiento de Montserrat Viola Gesse, esposa de José Luis y madre de Sergi, en Travel Line Inc. EL ESPAÑOL

Montserrat Viola Gesse, esposa de José Luis y madre de Sergi, obtuvo otro poder general el 16 de marzo de 2000.

Sus prerrogativas abarcaban representación y actividades patrimoniales y bancarias.

La junta varió en roles puntuales. Nixia Aurora Zerna relevó en marzo de 2000 a De Sedas, como secretaria y consejera; en octubre de 2011 ascendió a presidenta, con Lewis como secretario y Lorenza Arrocha como tesorera.

El domicilio en Andorra

La entrada de los Vélez a la cúpula de Travel Line figura en un acuerdo del 19 de diciembre de 2013. José Luis fue designado presidente y consejero; Sergi, secretario y consejero; y Lewis constó como tesorero y consejero en la composición final.

Nombramientos de Jose Luis Vélez Burrell y Sergi Vélez Viola en Travel Lines Inc. con sus domicilios en Andorra y España EL ESPAÑOL

El documento que legaliza aquella decisión está numerado como 4.179 y fechado el 14 de julio de 2014, es decir, el convenio societario corresponde a 2013, aunque su formalización notarial ocurrió al año siguiente.

El acta identifica para el padre un domicilio en El Tarter, Andorra, y para el hijo otro en Alpicat, Lleida.

Esta es otra pista relevante ya que documenta la vinculación entre la familia y Andorra. Un país al que Vélez Burrell también estaba vinculado por una de sus aficiones: presidía el Club de Enganches.

La escritura registra también una modificación hacia acciones exclusivamente nominativas, aunque no incluye el registro de accionistas para poder conocer más detalles del movimiento o si hubo una transacción de compraventa.

El origen de Kenninghall

Kenninghall Overseas Inc. presenta una evolución distinta.

Su acuerdo fundacional se rubricó el 6 de noviembre de 2009 y se inscribió el día 9, con un capital autorizado de 10.000 dólares y Alcogal como agente registrado.

Edgardo Eloy Díaz ocupaba la presidencia; Gina A. Martínez G., la secretaría; y Fernando Antonio Gil, la tesorería. Los tres eran directores, y Díaz y Gil aparecían igualmente como suscriptores.

Escritura de constitución de Kenninghall Overseas Inc. el 6 de noviembre de 2009 EL ESPAÑOL

Sus estatutos consentían inversiones, transacciones inmobiliarias, créditos y contrataciones.

Ese propósito amplio describe competencias, pero no explica qué negocios llevó a cabo realmente la sociedad ni cuánto capital gestionó, como sucede con Travel Line Inc.

Un pacto del 12 de junio de 2014 reemplazó la junta anterior por José Luis Vélez como presidente, Sergi como secretario y Lewis como tesorero, todos también con rol de director.

Además, se sustituyó a Alcogal por Franco & Franco y estableció acciones exclusivamente nominativas. Los cambios se formalizaron el 14 de julio, mediante la escritura 4.182.

El vínculo venezolano

La conexión directa con los clientes venezolanos se establece a través de Edgardo Eloy Díaz.

El medio Armando.info documentó su representación en Josland Investments y Tristaina Trading, que guardan relación con el exviceministro Nervis Villalobos, y de un acuerdo contractual entre Brown Investments y Highland Assets, de Luis Mariano Rodríguez Cabello.

De acuerdo con esa investigación de los Pandora Papers, Alcogal (uno de los agentes locales usados en la constitución de las empresas en las que figuran los Vélez) manejó 51 sociedades conectadas con la red venezolana, incluyendo algunas que entonces no se mencionaban en el expediente andorrano. El medio calificó a BPA Serveis como intermediaria en los encargos societarios al bufete.

La firma aseguró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ofrecía servicios corporativos, aplicaba controles de debida diligencia y no proporcionaba asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a sus clientes.

Gil posee otra conexión documentada con servicios gestionados para BPA. El medio peruano de investigación Convoca publicó que, en su rol de director de Ultone Finance, concedió en junio de 2012 poderes a Santiago Chau Novoa, exfuncionario peruano relacionado con las investigaciones del Metro de Lima.

El caso BPA - Venezuela

La dimensión del caso BPA se reveló en marzo de 2015. FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro estadounidense, atribuyó al banco unos 2.000 millones de dólares en transacciones ligadas a una red de lavado de dinero proveniente de PDVSA.

En septiembre de 2018, la Justicia andorrana imputó a 28 personas.

Entre ellas figuraban los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, el empresario Diego Salazar Carreño, su administrador Luis Mariano Rodríguez Cabello, el asegurador Omar Farías Luces y Luis Carlos de León Pérez.

Salazar era primo de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo. La investigación situaba al empresario entre los ideólogos de la presunta trama de comisiones por contratos públicos.

Rodríguez Cabello desempeñó un rol financiero primordial.

Según un informe de inteligencia andorrano, controló 11 cuentas en BPA por las que circularon 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015.

Villalobos y Alvarado provenían de la administración energética chavista; Farías, del negocio asegurador.

Los investigadores llevaron a cabo presuntos pagos encubiertos como asesorías y comisiones vinculadas a adjudicaciones.

De León se reconoció culpable en Estados Unidos en julio de 2018 de conspiración para cometer blanqueo y vulnerar la legislación contra los sobornos internacionales.

Esa investigación sobre prácticas corruptas en PDVSA es diferente del proceso en Andorra.

La resolución inicial de julio de 2025 contra antiguos directivos de BPA tampoco resolvió la parte venezolana: ese primer proceso judicial únicamente trataba de las operaciones conectadas con el grupo chino Gao Ping.

Comunicación de la suspensión por falta de agente residente EL ESPAÑOL

Cambios y suspensión

José Luis murió en septiembre de 2018. La documentación examinada por este periódico no ha dado con una puesta al día posterior de su posición.

El 2 de diciembre de 2019, Franco & Franco oficializó su renuncia como gestor de ambas firmas. Afirmó bajo juramento haber extraviado el contacto con los accionistas por más de tres años y no haber percibido sus emolumentos en ese intervalo.

La renuncia se inscribió el 16 de diciembre.

El expediente recoge también incidencias previas por tasa única y anotaciones posteriores de suspensión, incluida una específica para ambas sociedades por carecer de agente residente durante más de 90 días, fechada registralmente el 29 de abril de 2021.