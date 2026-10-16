El informe sobre el 'spray pimienta' narra que asesores del PSOE denunciaron, pese a "no tener síntomas graves"

El informe oficial elaborado por la Cámara avala la expulsión de Ana Vázquez y confirma la reapertura y limpieza preventiva de varios baños, aunque señala que los síntomas generalizados fueron de carácter leve.

Un juez de Madrid ha abierto diligencias tras recibir las denuncias de las trabajadoras socialistas y les ha exigido presentar los partes de lesiones correspondientes para que los examine un perito forense.

Tres asesoras del PSOE denunciaron en comisaría haber sufrido lesiones por el 'spray pimienta' exhibido por la diputada Ana Vázquez, pero un informe del Congreso detalla que ningún atendido presentó síntomas graves.

Tres asesoras del PSOE en el Congreso denunciaron en comisaría haber sufrido lesiones después de que la diputada del PP Ana Vázquez llevase a la Cámara Baja un spray de pimienta, el pasado 23 de septiembre.

Ahora bien, según los documentos oficiales de este suceso, ni ellas ni ninguno de los 12 atendidos ese día por los servicios médicos del Congreso presentaron "síntomas de gravedad".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al informe, elaborado por algún letrado de la Cámara —aunque, sorprendentemente, aparece sin firma—, que relata, con multitud de detalles, lo ocurrido ese día.

Y, en efecto, una de sus conclusiones es que "ninguna" de las personas asistidas por el servicio sanitario del Congreso presentaron síntomas graves ni requirieron "una actuación [médica] ulterior".

No obstante, este jueves, como publicó EL ESPAÑOL, un juez de Madrid ha abierto diligencias tras recibir las denuncias de las tres trabajadoras socialistas, a las que ha pedido que entreguen un parte de lesiones.

De forma inaudita, ninguna de ellas incorporó un dictamen médico a sus respectivas denuncias.

El juez Pedro Merchante, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, les ha dado un breve plazo para ello.

Una vez el magistrado reciba estos partes —si, finalmente, así sucede—, pretende que sean examinados por el perito forense judicial y que éste analice tanto la gravedad como la compatibilidad de las lesiones con el suceso.

Aquel miércoles del pasado septiembre, Ana Vázquez enseñó, desde su escaño, un bote de spray pimienta durante su interpelación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con esta acción, según explicó, quiso homenajear a las mujeres que, atemorizadas ante el aumento de violaciones en Ceuta, han optado por llevar encima esta herramienta de autodefensa. La diputada también reprochó que hasta los escolares lo "están llevando" cuando van camino al colegio.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, expulsó a Vázquez del hemiciclo. La acusó de llevar un objeto catalogado como "arma" en el reglamento.

Armengol expulsa Ana Vázquez por mostrar un espray de gas pimienta como los que llevan "las escolares en Ceuta"

El informe oficial que obra en poder de EL ESPAÑOL sí lo considera un elemento peligroso y avala la expulsión de la diputada.

Una vez Vázquez estaba fuera del hemiciclo, un trabajador del departamento de Prensa del PP confesó que ésta le había entregado el spray al salir al patio.

Y admitió que había acudido a varios lavabos del Congreso con ese objeto para limpiarlo porque, según la versión del PP, aunque Vázquez lo había vaciado dos días antes, aún tenía manchas del líquido.

Poco después, hubo que clausurar, en total, tres baños y que tirar comida (por valor de 800,33 euros) por precaución, ante la posibilidad de que estuviese contaminada.

El episodio también sorprendió a una delegación de Mauritania que visitaba las Cortes.

Según recoge el informe oficial, varios integrantes de la misma "sufrieron síntomas de tos y picor" y a únicamente uno de ellos "se le ofreció asistencia, debido a una patología respiratoria previa". "Ninguno requirió atención médica", añade el documento.

Por otro lado, una trabajadora de la empresa adjudicataria del servicio de restauración del Congreso necesitó una baja laboral, debido a que es alérgica a la pimienta.

A excepción de este último caso, el informe oficial recoge que, más allá del susto, todos los afectados sufrieron síntomas de carácter leve; ninguno, de gravedad.

Apertura de expediente

Tras el episodio, el 29 de septiembre, el Congreso abrió un expediente sancionador a Ana Vázquez, que no progresó debido a la convocatoria de elecciones generales anticipadas y la consiguiente disolución de las Cortes.

Ahora bien, la diputada sí tuvo tiempo para presentar sus alegaciones.

Entre ellas, se quejó de que el informe oficial —que se atribuye a algún letrado de la Cámara Baja— no estuviese firmado por ningún funcionario.

Asimismo, negó haber dado ninguna orden al asesor del PP que lavó el bote de spray en varios baños del Congreso. Y subrayó que el suceso ni interrumpió el Pleno ni causó perturbaciones realmente graves.