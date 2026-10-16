El diputado ciezano Joaquín Martínez Salmerón en una rueda de prensa con el PSOE de la Región de Murcia. PSOE

El diputado del PSOE que ejecuta hipotecas para 'fondos buitre' se justifica: 'Los abogados también defienden a asesinos'

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LO ESENCIAL Las claves El diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón defiende la labor de su bufete de abogados, que ejecuta desahucios y reclamaciones de deudas, equiparándola a la de los penalistas que defienden a asesinos. El parlamentario no incluyó en su declaración de bienes la sociedad Jomasa Geluk SL, creada en 2023 con un capital cercano al millón de euros para gestionar inmuebles, alegando que no supuso una alteración patrimonial. Martínez Salmerón rechaza que exista incoherencia con sus votos sobre vivienda en el Congreso y denuncia un hostigamiento hacia su figura por ejercer su profesión de abogado. El diputado confirma que no se presentará a las próximas elecciones generales por considerar terminada su etapa en la política y afirma que esta no está hecha para profesionales.

Primero fue Montse Mínguez, cuya pareja sentimental acumula un patrimonio de 30 pisos. Y ahora es el diputado Joaquín Martínez Salmerón, cuyo despacho ejecuta desahucios. La cuestión es que la vivienda, uno de los principales argumentos electorales del PSOE de cara al 29-N, se está volviendo en su contra.

"Está claro que a la política no nos podemos acercar los profesionales". "Alguien me tenía preparado un traje por si repetía y al final han decidido ponérmelo", subraya el parlamentario ciezano Joaquín Martínez Salmerón, rompiendo su silencio con EL ESPAÑOL.

Este diputado ejerce la abogacía desde 1995 y la polémica se ha desatado porque es uno de los 69 miembros de la Diputación Permanente que decidirán si salen adelante los decretos de vivienda, a pesar de que su despacho Martínez & Salmerón Abogados se dedica, entre otras áreas, a ejecutar desahucios y a reclamar deudas hipotecarias impagadas.

Además, Joaquín Martínez Salmerón fundó en 2023 una sociedad con un capital de cerca de un millón de euros, de la que es administrador único, bajo el nombre Jomasa Geluk y no la incluyó en su declaración de bienes como diputado del PSOE en el Congreso.

- ¿Por qué motivo la sociedad Jomasa Geluk no fue incluida en su declaración de bienes como diputado?

- Joaquín Martínez Salmerón: Porque no le di mayor importancia y entendía que no había una alteración patrimonial, puesto que los bienes eran los mismos y pensaba hacerlo al final, junto con la declaración de la renta. De hecho, como ya tenía decidido que no iba a repetir en las listas electorales pensaba hacerlo en unos días.

Pero la única actividad de esa sociedad es gestionar inmuebles, no tiene actividad jurídica y es fácilmente constatable que no tiene más ingresos.

El diputado del PSOE en el Congreso Joaquín Martínez Salmerón, en un acto del partido en tierras murcianas. Europa Press

- ¿Es cierto que su bufete de abogados impulsa desahucios?

- Joaquín Martínez Salmerón: Es un despacho profesional con más de 30 años de existencia, compuesto por más de nueve trabajadores y multitud de colaboradores, que como se recoge en la página web, se dedica al asesoramiento financiero.

La actividad profesional del despacho, entre otras, tiene que ver con trabajos de asesoría jurídica a entidades financieras y otros clientes, en los que entre otros asuntos, gestiona expedientes de trámite judicial por impagos de préstamo.

Pero un abogado penalista porque defienda a un asesino o a un narcotraficante, no lo es él también. Y yo he permanecido alejado, sin asistir a juicios y sin firmar escritos desde que obtuve mi condición de diputado en el Congreso.

- ¿Es cierto que usted es administrador de esa sociedad inmobiliaria que tiene un capital de casi un millón de euros?

- La sociedad a la que se refieren Jomasa Geluk SL, se constituye por escisión de Martínez & Salmeron Abogados Sociedad Limitada Profesional (SLP), una vez que soy diputado. Precisamente, para diferenciar la actividad profesional de la sociedad de la que dejo mi condición de administrador y la dirección del despacho.

Los bienes que tiene Jomasa Geluk, como consecuencia de la escisión, aparecen en la declaración de bienes del Congreso, a nombre de la sociedad Martínez & Salmerón Abogados SLP desde que soy diputado. Hemos entendido que no ha habido una alteración patrimonial y estábamos a la espera de actualizar los datos a la finalización de la legislatura.

En total son 8 inmuebles y son los que aparece a día de hoy en la declaración. Tres viviendas a mi nombre, una rústica y cuatro apartamentos de una media de 30 a 40 metros cuadrados y una oficina, a nombre de la sociedad antes Martínez & Salmerón Abogados, ahora Jomasa Geluk.

Si bien, por entender que no había una variación patrimonial, no se cambió la declaración, aunque aparecen inscritas en el Registro de la Propiedad.

- ¿Qué activos gestiona Jomasa Geluk Sociedad Limitada?

- Los activos son los que le he contestado y están arrendados desde hace mucho tiempo y con una media de renta de 500 a 550 euros al mes.

- ¿Los ocho inmuebles los tiene alquilados?

- No. Los tres que le he dicho de la empresa y la oficina y uno a nivel personal.

- ¿Considera que es moralmente compatible votar en contra de los desahucios en el Congreso y luego trabajar para el sector bancario desde su despacho?

- Lo incoherente sería lo contrario; votar en contra de un decreto para favorecer otros intereses. No hay ningún voto que yo haya realizado pensando en si perjudico o no perjudico al despacho [Martínez & Salmeron Abogados].

El abogado ciezano y diputado del PSOE Joaquín Martínez Salmerón, en el Congreso. E. E.

Martínez Salmerón, de 56 años, es natural de Cieza, localidad conocida por sus frutales allende de las fronteras de la Región de Murcia y donde comenzó su carrera política. "Soy militante del PSOE desde que tenía 18 años". "Fui concejal de Cieza desde 1995 hasta 2003 y abogado desde 1995. Siempre he vivido de mi trabajo hasta mi entrada de diputado", tal y como remarca a este diario.

El diputado sostiene que "es un hecho gravísimo que se hostigue a una persona por ejercer su profesión. El señalamiento, el acoso y el hostigamiento no tienen cabida en una democracia".

El ciezano Martínez Salmerón insiste en que no iba a presentarse a las próximas elecciones generales y critica que se le haya puesto en la diana pública: "Había decidido renunciar al privilegio de estar en las Cortes, porque consideraba terminada una etapa a la que siempre puse fecha. Y le reitero que creo que la política no está hecha para profesionales y a las pruebas me remito".