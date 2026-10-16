Dimite Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tras el escándalo de los 30 pisos de su pareja

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LO ESENCIAL Las claves Montse Mínguez dimite como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE tras revelarse que su pareja posee un holding con 30 pisos en alquiler. Su pareja, Sergi Vélez, gestiona la empresa inmobiliaria Nest Capital en Lérida, calificada por Mínguez como una empresa familiar. Mínguez, que también era diputada y cabeza de lista por Lérida, aseguró en sus redes sociales que da un paso atrás por el bien del proyecto colectivo. El PSOE ha emitido un comunicado expresando respeto por su decisión y agradeciendo su dedicación y compromiso con los valores socialistas.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha anunciado este viernes que "da un paso atrás" y dimite de su cargo, tras destaparse que su pareja, Sergi Vélez, tiene un holding con 30 pisos en alquiler.

Vélez está al frente de Nest Capital, un holding inmobiliario de Lérida que la ya exportavoz del PSOE catalogó como "empresa familiar".

Además de portavoz de la Ejecutiva Federal, Mínguez también era diputada y formaba parte de la Diputación Permanente y era la cabeza de la lista del PSOE por Lérida para las próximas elecciones generales, según han explicado a este periódico fuentes socialistas.

"He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías", ha escrito Mínguez en su cuenta de X (antes Twitter).

En su escueto mensaje, ha asegurado que España vive hoy "un momento crucial" para los valores que dice defender.

"Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", ha afirmado.

Poco después de conocerse la decisión, el PSOE ha emitido un breve mensaje en el que dice respetar su decisión.

Además, agradecen "su dedicación y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades, así como la pasión con la que ha defendido los valores socialistas en cada una de sus intervenciones públicas".

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