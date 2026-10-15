Sánchez riega con 483 millones a organismos internacionales mientras impulsa la carrera de Díaz y Planas en la OIT y la FAO

Las partidas del Ministerio de Economía destinarán 353,3 millones a bancos de desarrollo, fondos climáticos y programas de alivio de deuda.

El desembolso coincide con la promoción gubernamental de Yolanda Díaz para dirigir la OIT y de Luis Planas para ponerse al frente de la FAO.

Aportaciones clave como la de la alianza de vacunación Gavi extenderán sus pagos hasta el año 2040, comprometiendo presupuestos de futuros Ejecutivos.

El Gobierno autoriza dos paquetes de ayudas por 483,3 millones de euros a organismos internacionales a solo 47 días de las elecciones generales.

El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el martes, durante el Consejo de Ministros, dos paquetes de aportaciones económicas a organismos internacionales por 483,3 millones de euros y a sólo 47 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los acuerdos incluyen desembolsos que se prolongarán durante los próximos años y afectarán a los presupuestos que deberán gestionar futuros Ejecutivos.

La decisión llega mientras el Gobierno impulsa las candidaturas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y del ministro de Agricultura, Luis Planas, para ponerse al frente de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Ambas aspiraciones forman parte de la estrategia del Ejecutivo para reforzar la presencia española en las instituciones multilaterales.

Aunque ni la OIT ni la FAO figuran entre las beneficiarias de los acuerdos del martes, el Gobierno sí autorizó aportaciones para ambas por 5,3 millones de euros el pasado 7 de julio, un 19,4% más que los 4,4 millones aprobados en julio de 2025.

Yolanda Díaz durante el Día de la Hispanidad, en Madrid. Europa Press

El calendario añade una novedad política. La OIT elegirá a su director general el próximo 16 de noviembre, 13 días antes de las generales.

Planas, cuya elección en la FAO se resolverá en 2027, anunció el miércoles que no volverá a presentarse a las elecciones por Córdoba, circunscripción por la que encabezó la lista socialista.

Sin embargo, este miércoles sí participará en la ceremonia de entrega de premios de la FAO en su sede en Roma.

Las nuevas aportaciones

Los últimos acuerdos se dividen en dos grandes bloques. El Ministerio de Economía ha promovido quince contribuciones por 353,3 millones de euros, destinadas sobre todo a bancos de desarrollo, fondos climáticos y programas de alivio de deuda.

El Consejo de Ministros también ha autorizado, a propuesta de Exteriores, otros 130 millones para Gavi, la alianza que financia la vacunación infantil en países en desarrollo.

La principal partida de Economía, de 80 millones, corresponde al quinto, sexto y séptimo pagos de España a la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, que proporciona financiación a los países más pobres.

Otros 61 millones se destinan al Fondo Africano de Desarrollo y 51,3 millones a su iniciativa de condonación de deuda.

También se autorizan 50 millones para el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y 40 millones para otra iniciativa de alivio de deuda vinculada al Banco Mundial.

El resto incluye 15 millones para un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, otros 15 para proyectos de la Corporación Financiera Internacional y diez para un fondo de estabilización de Ucrania. Las restantes partidas apoyan inversiones, cooperación técnica, clima, biodiversidad y acceso al agua.

Parte de estas aportaciones tendrán repercusión sobre los presupuestos de futuros gobiernos.

El Consejo de Ministros ha autorizado en firme 50 millones para el Fondo Africano de Desarrollo, con desembolsos previstos entre 2026 y 2028. Los otros once millones, correspondientes a 2029 y 2030, quedan condicionados a una nueva autorización gubernamental.

La distinción no es menor. La Ley General Presupuestaria establece que los compromisos de gasto formalizados vinculan jurídicamente a la Hacienda Pública frente a terceros. Por tanto, un cambio de Gobierno no permite cancelar libremente las obligaciones ya contraídas, aunque su modificación o resolución puede ser posible en determinadas condiciones.

El caso más significativo por su duración es el de Gavi. Los 130 millones autorizados se distribuirán entre 2026 y 2040: cinco millones anuales hasta 2029; diez entre 2030 y 2033; quince en 2034 y 2035; diez entre 2036 y 2038, y cinco en 2039 y 2040. De esa cantidad, 125 millones corresponden a ejercicios posteriores a 2026.

Candidaturas internacionales

Promover candidaturas internacionales es, además, un objetivo declarado de la política exterior española. La Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 incluye entre sus compromisos "impulsar la presencia y promoción de españoles en organismos internacionales" y apoyar las postulaciones a puestos directivos.

Aunque no directamente vinculada a este desembolso, la candidatura más inmediata es la de Yolanda Díaz.

El Gobierno hizo oficial el 23 de julio su propuesta para dirigir la OIT, una institución que reúne a gobiernos, empresarios y sindicatos. La elección será secreta y el nuevo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027.

Pocos días antes del anuncio de que Díaz se postularía, el Ejecutivo había autorizado 1,7 millones de euros para la OIT, frente a los 1,55 millones del mismo paquete de 2025: un incremento del 9,7%.

A ello se añaden tres pagos autorizados el 26 de mayo por el Ministerio de Trabajo, que dirige la propia Díaz: 100.000 euros para un proyecto de economía social, 50.000 para la red iberoamericana de inspecciones laborales y 23.466 para formación sobre inclusión laboral de personas LGTBIQ+ en el Centro Internacional de Formación de la OIT.

La segunda candidatura de Sánchez lleva a Roma. España anunció en marzo que promovería a Luis Planas para suceder al chino Qu Dongyu al frente de la FAO.

La FAO recibió el 7 de julio 3,645 millones de euros, un 24,6% más que los 2,925 millones de julio de 2025. Pero también tenía antecedentes significativos: en septiembre de 2023 el Ejecutivo autorizó 3,42 millones.

En paralelo, antiguos responsables de la cooperación española han pasado a ocupar puestos de responsabilidad internacional.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Europa Press

El caso más reciente es Antón Leis, exdirector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyo nombramiento como alto comisionado auxiliar para Operaciones de ACNUR anunció Naciones Unidas el 8 de junio.

Dos meses antes, el 14 de abril, el Gobierno había autorizado 20 millones de euros para la agencia de refugiados. Según una investigación de The Objective publicada el 28 de julio, las subvenciones que el medio identifica para ACNUR entre 2018 y 2025 alcanzan los 43,24 millones de euros.

Leis había trabajado previamente en el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la OCDE.

La apuesta internacional incluye también atraer oficinas a España.

El pasado 9 de octubre, el ministro José Manuel Albares visitó la nueva sede madrileña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha trasladado alrededor de cien puestos a Madrid. Exteriores firmó un acuerdo estratégico con el organismo hasta 2029 y prevé aportarle 9,33 millones durante 2026.

El acuerdo de sede publicado en el BOE prevé que los locales se pongan a disposición del PNUD gratuitamente, además de otras facilidades de funcionamiento. Es una vía distinta a la financiación de proyectos: reforzar la presencia física de instituciones internacionales en España.