El polémico rótulo de 'Mañaneros' sobre la portavoz del PP: "Muñoz, sobre Sánchez: "Me costaría mucho no engancharlo del cuello" Captura RTVE

Cintora atribuye el "bulo" de que Ester Muñoz quería "enganchar del cuello" a Sánchez a "un error de rotulación" en TVE

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LO ESENCIAL Las claves El programa 'Mañaneros 360' atribuyó en un rótulo a Ester Muñoz la frase "me costaría mucho no engancharlo del cuello", pronunciada en realidad por su entrevistador Javier Cabello. Jesús Cintora aclaró en directo que Muñoz únicamente llamó "chulo" a Pedro Sánchez y que las palabras violentas pertenecían al periodista. Ester Muñoz denunció públicamente el "bulo" de TVE, criticando que no se disculparan al momento y que un tertuliano dijera que debía estar "calladita". El programa de la televisión pública acabó pidiendo disculpas en redes sociales, justificando la equivocación como un "error de rotulación".

Polémica en TVE. Mañaneros 360, el programa presentado por Jesús Cintora, ha tenido que rectificar después de difundir un "bulo" sobre la portavoz del PP, Ester Muñoz, al atribuirle en un rótulo una frase que nunca llegó a pronunciar.

El matinal de la cadena pública se hizo eco este miércoles de la entrevista que la política concedió a Javier Cabello en su pódcast y emitió varios fragmentos de la conversación.

En uno de ellos, Muñoz habla sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se ríe de Feijóo, le humilla [...]. Tiene otras veces que llega chulo. Yo, te digo una cosa, o sea, poca gente me he encontrado en mi vida más chula que este tío", afirma la portavoz popular.

En otro momento de la entrevista, Muñoz sostiene que Sánchez "ha instalado el miedo dentro de su partido" y asegura que no lo odia, aunque reconoce que "a veces" siente "rabia y frustración".

Cintora atribuye el "bulo" de que Ester Muñoz quería "enganchar del cuello" a Sánchez a "un error de rotulación" en TVE

Sin embargo, Mañaneros 360 destacó unas palabras que no pertenecían a la política, sino al propio entrevistador, tal y como se puede comprobar en el vídeo emitido.

"A mí me costaría mucho no engancharlo del cuello, ¿sabes? Y creo que eso lo ha trasladado. Y yo a ti te veo cabreada", dice Cabello.

Pese a ello, el rótulo que acompañaba a las imágenes atribuía la frase a Muñoz. Decía lo siguiente: "Muñoz, sobre Sánchez: "Me costaría mucho no engancharlo del cuello".

Instantes después, Cintora aclaró en directo que había sido el entrevistador quien había pronunciado esas palabras, mientras que Muñoz se había limitado a calificar de "chulo" al líder del Ejecutivo.

“El entrevistador le dice que le darían ganas de coger por el cuello al presidente del Gobierno, ella dice que Sánchez es un chulo. Este es el nivel", señaló el presentador a sus espectadores de TVE.

"Le dice el otro: ‘Me costaría no cogerle del cuello’. Le llama ‘chulo’ ella”, zanjó el presentador.

Muñoz lo denuncia

Ya por la tarde, tras la difusión de la secuencia en redes sociales, la propia Ester Muñoz denunció públicamente lo sucedido y criticó al espacio de la televisión pública.

"Hoy, un programa de TVE ha escrito un rótulo con un bulo sobre mí, diciendo que yo quería agarrar del cuello al presidente del Gobierno", aseguró Muñoz.

La portavoz del PP reprochó también que el programa no pidiera disculpas inicialmente.

Además, denunció que el tertuliano Javier Aroca había afirmado que ella tenía que "estar calladita", sin que nadie le recriminara esas palabras. "Nadie le cerró la boca".

@EsterMunoz85 Hola, @EsterMunoz85. Le pedimos disculpas por el error de rotulación de esta mañana y la atribución incorrecta de esa frase. Como se muestra en este vídeo, el presentador del programa ha aclarado la situación en directo hoy mismo. Un saludo https://t.co/T8q203nvtV — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 14, 2026

"La izquierda quiere callarnos. Pero no lo van a conseguir", añadió.

Más tarde, el propio programa publicaba un mensaje "pidiendo disculpas" a Ester Muñoz, justificando su "bulo" a "un error de rotulación".

Al mensaje lo acompañaba el extracto en el que Cintora aclaraba lo ocurrido.

"Le pedimos disculpas por el error de rotulación de esta mañana y la atribución incorrecta de esa frase. Como se muestra en este vídeo, el presentador del programa ha aclarado la situación en directo hoy mismo. Un saludo".