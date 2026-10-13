Pedro Sánchez y Felipe VI en la recepción en el Palacio Real por el 12 de octubre. Raúl Terrel Europa Press

Sánchez informó al Rey de la entrada de buques marroquíes en aguas de Ceuta y lo ocultó al Congreso y al Gobierno de Vivas

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LO ESENCIAL Las claves Moncloa informó al Rey Felipe VI sobre la entrada de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta durante la crisis migratoria a finales de julio. Pedro Sánchez ocultó este suceso al Congreso, no notificó al Gobierno de Ceuta y omitió la información en los 40 documentos publicados sobre la crisis. El incidente obligó a desplegar a la Armada española para disuadir a las naves marroquíes y estuvo a punto de provocar colisiones militares. Tanto el presidente del Gobierno como la portavoz Elma Saiz han calificado la incursión como un 'hecho puntual' resuelto mediante la interlocución con Rabat.

Moncloa informó al rey Felipe VI de la entrada de buques de la Marina marroquí en aguas ceutíes cuando se estaba produciendo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, según han comunicado fuentes de Zarzuela.

Por el contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no notificó este hecho al Ejecutivo ceutí, según pudo confirmar EL ESPAÑOL. De la misma forma, evitó hacer pública esta información al publicar los 40 documentos sobre la crisis de Ceuta.

Las fuentes no han especificado cuándo se produjo este intercambio de información entre Moncloa y Casa Real que se ha dado a conocer coincidiendo con la visita de los monarcas a las dos ciudades autónomas.

El pasado lunes Sánchez reconoció ante la prensa que cubría la recepción en el Palacio Real por el 12 de octubre que una serie de buques de guerra entraron sin previo aviso en aguas españolas. Un movimiento que se produjo mientras llegaban a la frontera de El Tarajal y a nado decenas de miles de migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad.

El jefe del Gobierno confirmaba así la información que había desvelado El País anteriormente.

Esta acción por parte de la Marina marroquí obligó a desplegar la Armada española para disuadir cualquier acción. Sin embargo, Sánchez declaró que no creía que este hecho estuviese vinculado directamente con el salto masivo del 30 y el 31 de julio de 80.000 personas.

El líder del PSOE destacó que el episodio se había resuelto gracias a la interlocución "muy fluida" entre los cuerpos militares de ambos países. Asimismo, aminoró la importancia de esta acción al calificarla de "hecho puntual" y afirmar que no se ha vuelto a producir.

"Somos vecinos geográficos y evidentemente fueron días muy intensos y muy difíciles, pero la interlocución fue muy fluida y afortunadamente, no ha vuelto a pasar nada parecido", dijo, restándole importancia. Aun así, afirmó que habían sido días "muy intensos y muy difíciles" de interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas.

El despliegue de barcos militares marroquíes se extendió varios días y estuvo a punto de provocar la colisión entre varias naves militares nacionales y las de Rabat.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trató de un "hecho puntual que se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad".

Saiz ha sido preguntada en tres ocasiones por qué Sánchez no informó sobre este episodio en su comparecencia ante el Parlamento y se ha limitado a repetir las misas veces que fue "un hecho puntual", sin ofrecer ninguna explicación.

En la misma línea que el líder del Ejecutivo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que "aquellos días fueron de extraordinaria tensión donde la interlocución con Marruecos fue fluida y constante".

Un mando del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) cuya labor se centra en Ceuta y Melilla revela a EL ESPAÑOL que no es casual ese silencio sobre la incursión de la fragata marroquí y sostiene que esto cambia el prisma sobre el papel de la monarquía alauí en la crisis migratoria.

Este periódico se puso también en contacto con responsables del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) sobre este hecho que describen como "gravísimos".

Desde el departamento defienden que no deberían haberse desclasificado estos papeles, ya que supone un riesgo a nivel de inteligencia. Sin embargo, reseñan que haber eliminado estos documentos es una ocultación evidente de un hecho clave en la crisis.