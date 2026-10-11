La Policía desaloja la playa ceutí de 'El Guano', donde dormían cientos de inmigrantes que entraron durante la invasión

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LO ESENCIAL Las claves La Policía ha desalojado al alba la playa ceutí de 'El Guano', el último gran asentamiento informal donde malvivían cientos de inmigrantes. El operativo policial dividió a los migrantes entre menores y mayores de edad en una intervención rápida que duró menos de una hora. Alrededor de 10.000 personas han abandonado ya la ciudad autónoma hacia Marruecos desde el pasado 10 de agosto, según la Guardia Civil. El desalojo se produce a dos días de la visita oficial e histórica de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla.

La Policía ha comenzado al alba de este domingo el desalojo del último reducto que quedaba de los asentamientos informales en que miles de inmigrantes han estado viviendo por más de dos meses: El Guano.

En ella, aún permanecían cientos de inmigrantes tras el desalojo del asentamiento del Trampolín la semana pasada. A partir de la entrada masiva, en este espacio se fueron congregando numerosas personas, especialmente después de la instalación de duchas y baños portátiles para atender sus necesidades básicas de higiene.

Las decenas de furgones policiales han irrumpido en la playa cuando empezaban a salir los primeros rayos de sol. Los agentes los han dividido entre menores y mayores de edad, aunque hay algunos que han intentado huir.

🔴 #URGENTE | La Policía ha comenzado al alba de este domingo el desalojo del último reducto que quedaba de los asentamientos informales en que miles de inmigrantes han estado viviendo por más de dos meses: El Guano 🎥 Noticia y vídeos de María Inmaculada Balbás https://t.co/JtE9edwTql — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 11, 2026

Por el momento, se desconoce la cifra exacta de migrantes que dormían en esta playa, pero el desalojo ha sido mucho más corto que el del Trampolín ya que han tardado menos de una hora en llevárselos.

La presencia de inmigrantes en las calles y otros espacios públicos de Ceuta se prolonga pese a los miles de retornos a Marruecos registrados desde el pasado 10 de agosto. Según las cifras que maneja la Guardia Civil, alrededor de 10.000 personas habrían abandonado la ciudad durante este periodo.

Este martes comienza la histórica visita oficial de los Reyes a Ceuta y Melilla, casi 20 años después de que lo hicieran Juan Carlos I y doña Sofía.



Felipe VI y la reina Letizia mantendrán un encuentro con las autoridades ceutíes a puerta cerrada y otro con representantes de la sociedad de la ciudad autónoma, a los que el rey dirigirá unas palabras.

Noticia en actualización

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