La subida de las pensiones está vinculada al IPC, por la ley 21/2021, de 28 de diciembre.

¿Qué pasa con las pensiones y el salario mínimo tras la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez para el 29-N?

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LO ESENCIAL Las claves La revalorización de las pensiones sigue garantizada por ley y se calculará con la media del IPC entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. La inflación definitiva se conocerá el 15 de diciembre y la primera pensión actualizada se cobraría en torno al 25 de enero; el alza podría rondar el 3,5%. Aunque las Cortes estén disueltas, el Gobierno deberá aprobar a final de año un real decreto-ley para aplicar la subida de las pensiones. El IMV y el salario mínimo dependen de decretos de actualización; Trabajo reunirá este mes a expertos para plantear una nueva subida del SMI.

En España, son 10,8 millones de personas las que perciben algún tipo de pensión (contributivas, no contributivas y clases pasivas). Asimismo, son 2,5 millones de ciudadanos los que reciben el conocido como Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Y la pregunta que se hacen todos ellos es cómo les va a afectar la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

A continuación, te mostramos la respuesta a estos puntos y a otros como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Pensiones

La revalorización de las pensiones no está en entredicho tras la convocatoria de elecciones. Recordemos que la subida de las mismas está vinculada al IPC, por la ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Además, y según la Ley General de la Seguridad Social, deben revalorizarse al comienzo de cada año según la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Es decir, en este caso, de noviembre de 2025 a noviembre de 2026.

Será alrededor del 25 de enero (la fecha depende del banco donde tengan el ingreso) cuando los pensionistas recibirán la primera pensión aumentada con el IPC. ¿Cuánto? A falta de saber el dato definitivo, y vistos los últimos incrementos de precios, podría estar alrededor del 3,5%.

Ese dato definitivo de la inflación se conocerá el próximo 15 de diciembre.

Eso sí, aunque las Cortes estén disueltas, y no haya presupuestos (según el real decreto-ley 3/2026 la revalorización no está vinculada de forma automática a una prórroga presupuestaria), el Ejecutivo debe aprobar un real decreto-ley a finales de año para hacer realidad la actualización.

Algo que no sería novedoso ya que se ha dado en otros años sin PGE. Y suele ser en el último Consejo de Ministros del año.

Respecto al Ingreso Mínimo Vital, que reciben 2,7 millones de personas, su cuantía está vinculada a las pensiones no contributivas. Y dependen de la aprobación de un decreto. Lo mismo sucede con el salario mínimo (2,5 millones de personas se benefician del mismo).

Recordemos que el ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, este mes va a reunir al comité de expertos para plantear una nueva propuesta de incremento. Otra cosa es que llegue a tiempo antes de las elecciones del 29-N.

Durante los últimos años, esa revalorización del SMI acabó aprobándose en los meses de enero y febrero. Incluso un Gobierno en funciones logró el incremento del SMI. Fue en 2015, y el presidente entonces era Mariano Rajoy.