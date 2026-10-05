Pedro Sánchez convoca elección el próximo 29 de noviembre: "Necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez anuncia un adelanto electoral y convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El presidente comunicó previamente su decisión al Rey y celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes. Sánchez pide a la ciudadanía decidir el futuro del país ante desafíos como la emergencia climática, los cambios sociales y la inteligencia artificial. El jefe del Ejecutivo plantea los comicios como una elección entre políticas de progreso e inclusión social o una coalición de ultraderecha.

Pedro Sánchez anuncia si adelanta las elecciones en Moncloa

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre.

Tras comunicar su decisión al Rey, el jefe del Ejecutivo celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este mediodía para certificar la disolución de las Cortes.

Durante su comparecencia, Sánchez ha apelado directamente a los ciudadanos al señalar que "ha llegado el momento de decidir qué futuro queréis para el país", enmarcando los comicios en un contexto global complejo marcado por la emergencia climática, las transformaciones sociales y la irrupción de la inteligencia artificial.

El líder del Ejecutivo ha planteado la cita con las urnas como un dilema entre dos modelos contrapuestos: seguir impulsando políticas de progreso e inclusión social o ceder ante una coalición de ultraderecha.