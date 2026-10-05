Llega el calendario de las elecciones generales del 29-N: ¿cuándo se cierran las listas electorales?

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LO ESENCIAL Las claves La convocatoria de elecciones generales se publicará en el BOE el 6 de octubre de 2026; los comicios se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Las juntas electorales provinciales y de zona se constituirán el 7 de octubre, un día después de la publicación de la convocatoria. Los partidos podrán presentar sus candidaturas entre el 21 y el 26 de octubre, fecha en la que se cierra el plazo para las listas electorales. La campaña electoral arrancará el 13 de noviembre y concluirá el 27; el 28 será jornada de reflexión antes de la votación.

Los españoles tienen una nueva cita con las urnas para elegir al próximo Gobierno. Y es así tras el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre.

"Los decretos de convocatoria señalan la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria", dice el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

A continuación, te mostramos cómo queda el calendario de las elecciones con temas relevantes como cuándo se cierran las listas electorales o cuándo dará comienzo la campaña de los diferentes partidos.

Calendario de las elecciones generales

La primera fecha que hay que tener en cuenta es la del 6 de octubre de 2026. Ese día se publicará la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, arranca la cuenta atrás hasta llegar al 29 de noviembre. Es decir, 54 días tal y como recoge la LOREG.

Un día después, el 7 de octubre, se constituyen las juntas electorales provinciales y de zona siguiendo las pautas recogidas en la LOREG.

Aunque los partidos políticos ya se habrán puesto manos a la obra desde el momento en el que el presidente del Gobierno anunció la convocatoria electoral, deben tener en cuenta cuándo se cierran las listas electorales: su plazo de presentación de candidaturas arranca el 21 de octubre y finaliza cinco días después, el 26 de octubre.

¿Y cuándo arrancará la campaña electoral? Pues a partir de las 00:00 horas del 13 de noviembre. Su duración será de 15 días, hasta el 27 de noviembre.

Un día después, el sábado 28 de noviembre, será la conocida como jornada de reflexión. Y, el domingo 29 de noviembre, los españoles ejercerán su derecho al voto.

Como ha sucedido en elecciones anteriores, las papeletas en las elecciones al Congreso serán de color blanco, mientras que las del Senado serán de color sepia.