Abascal descoloca a Susanna Griso al asegurar que en las elecciones del 29-N habrá "candidato marroquí en España"

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal afirma que Pedro Sánchez será el «candidato marroquí en España» en las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder de Vox vincula sus acusaciones a la situación en Ceuta y reprocha al Gobierno falta de firmeza ante Marruecos. Abascal coincide en gran parte del diagnóstico político de Feijóo, aunque señala diferencias sobre las medidas para «reconstruir España». El presidente de Vox califica de «inciertas» las elecciones y recuerda que las encuestas de 2023 no anticiparon la posterior mayoría de Sánchez.

Santiago Abascal ha dejado sorprendida a Susanna Griso durante su entrevista esta mañana en Espejo Público, al asegurar que Pedro Sánchez es "el candidato marroquí en España" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El presidente de Vox reaccionaba en directo a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que celebraba la convocatoria anticipada de los comicios.

Griso planteaba a Abascal si compartía el diagnóstico que hacía el líder del PP, después de contraponerlo al retrato "complaciente" que, a su juicio, había ofrecido Sánchez minutos antes desde Moncloa.

"Posiblemente está usted más de acuerdo con el diagnóstico que hacía el líder del PP. ¿Difieren en algo?", preguntaba la presentadora.

"Evidentemente, en una gran parte del diagnóstico estamos de acuerdo. Probablemente, no en las soluciones que son necesarias para reconstruir España", respondía Abascal, que restaba importancia a esas discrepancias deslizando que no supondrían un problema para llegar a acuerdos con los populares.

Abascal descoloca a Susanna Griso al asegurar que en las elecciones del 29-N habrá "candidato marroquí en España"

"Peccata minuta al lado de lo que tenemos enfrente y de las elecciones que afrontamos el 29-N, con un candidato marroquí en España", añadía el líder de Vox, dejando a Griso descolocada durante unos instantes.

"¿Cómo?", interpelaba la periodista. "Lo había dicho antes. Estaba usted despistada", replicaba Abascal con una sonrisa.

"Sí, perdóneme", respondía Griso, antes de insistir: "¿Usted cree que Pedro Sánchez es un candidato de Marruecos?".

"Es el candidato marroquí en España. La demostración es lo que ha ocurrido en Ceuta", reiteraba el presidente de Vox, que a continuación desarrollaba sus argumentos.

Abascal denunciaba la "incapacidad" del Gobierno para "defender nuestra frontera" y "devolver a todos los que han entrado ilegalmente" en España. Una situación que enmarcaba en una supuesta "invasión que forma parte de una guerra híbrida".

También criticaba la falta de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo ante Marruecos, especialmente después de que ministros marroquíes hayan reclamado Ceuta y Melilla como parte de su territorio.

En este sentido, reprochaba a Sánchez su "incapacidad" para mostrar "un mínimo de fortaleza" ante Rabat, pese a que, según Abascal, sí ha sido capaz de enfrentarse a Italia, a otros países de la Unión Europea o a Estados Unidos.

Todo ello, concluía, "demuestra claramente" que el presidente del Gobierno "está al servicio de Marruecos".

Elecciones "inciertas"

Lo cierto es que Abascal ya había arrancado la entrevista en Espejo Público con esa idea.

"¿Se le está poniendo cara de vicepresidente?", le preguntaba en primer lugar Griso, en alusión a las expectativas electorales de Vox y a la posibilidad de que entre en un futuro Gobierno.

"Vamos a ir a votar en España con Ceuta invadida y con un candidato al servicio de los intereses de Marruecos que se llama Pedro Sánchez", respondía el político.

Pese a la contundencia de sus críticas al presidente del Gobierno, Abascal mostraba cautela. El líder de Vox calificaba de "inciertas" las elecciones del 29-N, pese a las previsiones de las encuestas.

"He aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en 2023, las encuestas decían lo mismo que hoy [daban a la derecha la victoria] y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices que nos ha llevado donde estamos", declaraba.