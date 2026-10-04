Tellado pide a Sánchez que se levante "del diván de Moncloa" y convoque elecciones mañana: "Pedro, no te lo pienses más"

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LO ESENCIAL Las claves El vicesecretario general del PP, Miguel Tellado, insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales de forma inmediata y asegura que su partido está preparado para un adelanto electoral. Tellado sostiene que España «quiere, necesita y merece votar» y critica que Sánchez siga en «el diván de la Moncloa» mientras el CIS encarga encuestas. El dirigente popular vincula la convocatoria electoral con la política de vivienda y afirma que el PP construiría el millón de casas que, a su juicio, necesita España. José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y dirigente socialista, también reclama elecciones tras el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno.

"Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana a las elecciones generales. Aprieta el botón". Miguel Tellado se ha sumado este domingo a las voces que exigen a Sánchez convocar ya elecciones generales.

El vicesecretario general del PP ha dicho este domingo a través de un mensaje en sus redes que Pedro Sánchez "sigue tumbado en el diván de la Moncloa".

Mientras lo hace, sigue ordenando "encuestas a toda prisa" al CIS.

Tellado ha remarcado que el PP está preparado y deseando el adelanto electoral, "igual que la mayoría de los españoles", ya que, en su opinión, España "quiere votar, necesita votar y merece votar" porque "no aguanta más".

También ha añadido que el PP espera que Sánchez "no esté aprovechando" el período de reflexión para poner en marcha "cloacas en los bajos fondos del socialismo" o "sórdidas reuniones" en Moncloa y Ferraz.

"Esperamos que no estén montándose cloacas en los bajos fondos del socialismo en estos momentos, que no se esté contactando con narcoclanes para acabar con jueces ni nada parecido", ha denunciado.

Y ha apostillado: "Esperamos que los socialistas no estén volviendo a las andadas".

En este sentido, ha esgrimido que "la mejor política de vivienda" del Gobierno socialista "será la convocatoria de elecciones" porque "será el PP quien construya ese millón de casas" que necesita España, en alusión al anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo hace unos días.

Según el dirigente del PP, Feijóo abrirá una "nueva etapa" en España que supondrá "todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado" por el Gobierno de Sánchez.

"Liderará un cambio que será mucho más que un mero cambio de gobierno. Será todo un cambio de época para recuperar todo lo que se ha destruido y se ha secuestrado en estos años. Para que vuelva la democracia y la nación española a todo su esplendor", ha concluido.

La petición de Tellado se suma a la de José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, quien también ha mandado un mensaje este domingo en el mismo sentido.

"Es el momento, honestamente, de convocar elecciones generales".

El también secretario general del PSOE de Ciudad Real ha reclamado este domingo a Sánchez que llame a las urnas después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno y ante la frustración, ha dicho, de "cientos de miles de españoles" que esperaban una respuesta a sus problemas para acceder a una vivienda.