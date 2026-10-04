Feijóo coge la pancarta de la vivienda para derribar el muro de Sánchez

También defendió «derribar el muro» entre españoles, recuperar el respeto institucional y «poner orden en casa» frente al Gobierno de Sánchez.

Feijóo se comprometió a complementar su plan con propuestas de otros grupos políticos y agentes sociales.

El líder del PP planteó desgravaciones para compra y alquiler, avales públicos a hipotecas y medidas para impulsar la construcción de viviendas.

Feijóo situó la vivienda como eje de su discurso en el Foro La Toja y prometió convertirla en un símbolo de éxito si gobierna.

La España en la que vivimos es una distopía. Nunca habría imaginado uno ver al Sindicato de Inquilinas y a la ultraizquierda manifestándose contra las políticas de vivienda ¡de la oposición!

Pero en la España de Sánchez todo es posible. Sobre todo si eso contribuye a hacer aún más grande el muro entre los españoles.

Así que, mientras los manifestantes preparaban este sábado sus cánticos y sus pancartas, Alberto Núñez Feijóo volvía a casa para ponerse al frente del principal problema de los españoles.

Feijóo se presentó en La Toja ante cientos de empresarios, políticos y otras personalidades influyentes con su propia pancarta por la vivienda. Hasta 22 veces pronunció la palabra vivienda en 26 minutos de discurso.

Lo hizo para desgranar un plan que incluye desgravaciones fiscales para la compra y el alquiler, avales públicos para la hipoteca y medidas que faciliten la construcción de nuevas casas para reducir el déficit actual.

Un plan que se comprometió a complementar con todas las propuestas que lancen el resto de los grupos políticos y los agentes sociales.

Nada que ver con las propuestas del Gobierno de Sánchez, que esta semana pretendía imponer a sus socios (o a la derecha) el trágala de unos decretos que empobrecen al propietario.

Porque el Feijóo de este sábado en La Toja se presentaba con una idea clara: conseguir que el “éxito” del próximo Gobierno sea resolver el principal problema de los españoles en este momento.

Es el primer pilar de la España que quiere el Feijóo más presidenciable que recuerdan los asiduos a este foro, y que lo han visto en las siete ediciones anteriores.

El líder del PP se marcaba, además, otro objetivo de caza mayor: “Derribar el muro que separa a los españoles”.

Feijóo junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. EFE

O, lo que es lo mismo, lograr que en España se respeten las instituciones, se aprueben presupuestos y leyes y no se gobierne por decreto, que es tanto como legislar a capricho del gobernante.

Fueron 26 minutos de un “discurso de oposición”, como el propio Feijóo advirtió a la presidenta del PSOE de Galicia, Carmela Silva, presente en el auditorio del Foro La Toja.

Aunque, en realidad, quienes lo escucharon hablaban ya de un primer esbozo del programa de gobierno que presentará si el lunes Sánchez convoca elecciones generales.

Eso solo está en la cabeza de Sánchez, y dependerá del ruido que hagan las manifestaciones por la vivienda de este fin de semana.

Lo que sí quedaba claro es que una parte de la sociedad tiene ganas de cambio y que Feijóo empieza a estar en sintonía no solo con la gente, sino también con lo que muchos llaman el establishment.

Aplausos a la entrada, aplausos a la salida, palabras de ánimo y acercamientos de los más intrépidos para intentar mantener una breve conversación con el líder del PP.

Todo lo contrario de lo ocurrido con Sánchez durante la inauguración. Tampoco ayudó que llevara cuatro años sin acudir y que se marchara sin mirar atrás nada más terminar su discurso.

Pero lo que más impactó en el auditorio fue el contraste entre los dos discursos.

Mientras Sánchez decía que su objetivo era “acabar con el desorden global”, Feijóo lanzó una promesa mucho más sencilla que resume sus intenciones: “Poner orden en casa”.

Lo que ansía la mayoría de los españoles.