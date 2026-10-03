Grupos antifascistas se manifiestan este sábado en los alrededores de la Puerta del Sol de Madrid ante la posible llegada de la manifestación convocada por ´Indignados por España´.

La Policía arresta a tres ultraderechistas que intentaban llegar a Sol y evita que ataquen a los manifestantes acampados

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detuvo a tres ultraderechistas en la calle Montera tras intentar romper el cordón policial para llegar a la acampada por la vivienda de Sol. Unas 400 personas participaron en la concentración de Indignados por España, respaldada por Núcleo Nacional y Democracia Nacional, contra la acampada. Un despliegue de unos 500 agentes de las UIP impidió que la protesta ultra avanzara hacia Sol; parte del grupo intentó sortear el perímetro tras dispersarse. La jornada estuvo marcada por una gran movilización por la vivienda en Madrid y otras 50 ciudades, tras el rechazo de los decretos y el desahucio de una mujer de 87 años.

Una jornada de intensa movilización por la vivienda en Madrid ha derivado este sábado por la noche en momentos de grave tensión en pleno centro de la capital.

Al menos tres personas han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la calle de la Montera tras intentar quebrantar el cordón de seguridad y acceder a la Puerta del Sol, donde permanece instalada la acampada por el derecho a la vivienda.

Los arrestos se han producido al término de una concentración convocada a las 19:30 horas por la plataforma 'Indignados por España'.

Alrededor de 400 personas, en su mayoría varones jóvenes, se han congregado frente al Banco de España, en la calle de Alcalá y la plaza de Cibeles, para protestar contra la acampada de Sol y reclamar políticas de vivienda "social y nacional".

La convocatoria ha contado con el respaldo y la adhesión explícita de grupos de extrema derecha como Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

Durante la protesta ultra, los manifestantes han exhibido banderas de España y han coreado consignas patrióticas y xenófobas, entre las que se escucharon gritos como "Esta es nuestra tierra y hay que defenderla", "Ayudas sociales para los nacionales", "Rectificación inmigración" o proclamas a favor de "deportaciones masivas".

La intención inicial de los organizadores era marchar directamente hacia la Puerta del Sol; sin embargo, un amplio despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP), con alrededor de 500 agentes y numerosos furgones antidisturbios, ha bloqueado su avance mediante un fuerte cordón de seguridad.

Ante la amenaza de la llegada de los colectivos de ultraderecha, cientos de personas se han organizado en la Puerta del Sol bajo el llamamiento de colectivos como Madrid Antifascista para blindar la acampada.

Desde el kilómetro cero, los activistas han respondido con cánticos como "No pasarán", "Aquí están los antifascistas", "Fuera fascistas de nuestros barrios" y "Que viva la lucha de la clase obrera".

Cerca de las 21:15 horas, tras haber permanecido gran parte del grupo fuertemente embolsado por la Policía en Alcalá, la protesta ultra se ha dispersado en pequeños grupos que han intentado callejear por el casco histórico para burlar el perímetro policial.

Ha sido en la calle de la Montera donde se han vivido los mayores conatos de violencia, resultando en la intervención drástica de las UIP y la detención de tres de los manifestantes ultras.

Estos graves incidentes se enmarcan en un día de masiva respuesta social.

Horas antes, más de 70.000 personas —según la Delegación del Gobierno— y hasta 500.000 —según el Sindicato de Inquilinas— se han manifestado por las calles de Madrid, articuladas en cuatro columnas.

Las protestas, extendidas a unas 50 ciudades españolas, estallaron tras el rechazo en el Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno y el reciente desahucio de una mujer de 87 años en el barrio del Retiro.

Tras el éxito de las marchas, los colectivos de inquilinos sopesan ya la convocatoria inminente de una huelga general por la vivienda.