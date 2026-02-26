El responsable de los inmuebles del Estado negoció con Aldama la venta de edificios públicos a la trama de Ábalos

Izquierdo también facilitó favores personales, como resolver problemas de clasificación de contratista para empresarios vinculados a la trama.

El objetivo de la trama era adquirir edificios públicos en Madrid sin concurso y revenderlos para repartir beneficios entre los implicados.

Las conversaciones revelan que Izquierdo ofreció inmuebles estatales a Víctor de Aldama y José Ruz tras la intermediación de Koldo García.

Héctor Izquierdo Triana, alto cargo de Hacienda y ex presidente de Segipsa, negoció con empresarios de la trama de Ábalos la venta de edificios públicos.

Héctor Izquierdo Triana, mano derecha de María Jesús Montero en Hacienda y hombre de confianza de Ángel Víctor Torres, realizó favores a la trama liderada por Jose Luis Ábalos y negoció la venta de inmuebles del Estado a Víctor de Aldama y José Ruz.

Izquierdo se reunió con ambos empresarios tras la intermediación de Koldo García, y les ofreció comprar edificios públicos que gestionó durante su etapa como presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa),

Así consta en los nuevos whatsapps secretos hallados en el móvil del asesor de Ábalos y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

Además, Izquierdo resolvió un problema a Ruz con su "clasificación de contratista" tras la petición de éste a Koldo García.

El plan de la trama era comprar edificios del Estado en Madrid, sin concurso público y por adjudicación directa, para después revenderlos y repartir los beneficios entre los participantes en la operación.

El canario Héctor Izquierdo fue presidente de Segipsa entre marzo de 2020 y enero de 2022 y era un hombre de confianza de Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario.

Segipsa es una empresa pública que actúa como medio propio y servicio técnico del Ministerio de Hacienda para gestionar y explotar patrimonio inmobiliario público.

En resumen, Segipsa es la herramienta del Estado para gestionar, valorar, explotar, vender y regularizar su patrimonio inmobiliario y la información catastral vinculada.

Tras su paso por Segipsa, Héctor Izquierdo ascendió hasta convertirse en el número dos de María Jesús Montero. El canario fue secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria entre enero y junio de 2022.

Desde entonces y hasta la actualidad ocupa el cargo de comisionado especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción del volcán.

Izquierdo fue una figura clave en el plan de José Luis Ábalos y Koldo García para intentar lograr comprar propiedades inmobiliarias para poder especular y obtener grandes beneficios económicos en comisiones como intermediarios.

Para este plan, la trama del entonces ministro de Transportes utilizó a Víctor de Aldama y José Ruz, ambos investigados por el pago de comisiones.

La primera conversación entre Izquierdo y Aldama data del 23 de noviembre de 2020, tras la visita del empresario para la compra de un edificio del Estado en el centro de Madrid.

El que fuera mano derecha de María Jesús Montero quedó con Aldama y sus socios para enseñarles el edificio de la sede de Paradores y por el que se había interesado.

Koldo García, según las conversaciones en poder de este periódico, había sido la persona que había realizado las gestiones con Héctor Izquierdo.

"Hola Hector cómo estás ? Soy Víctor de aldama que vimos el edificio de la sede de paradores el otro día el amigo de Koldo. Podríamos ir mañana a verlo de nuevo con una persona que me mandes estaría perfecto no te molesto a ti. Abrazo [sic]", escribió el empresario a este alto cargo del Ministerio de Hacienda.

Izquierdo no dudó en ponerse a disposición del Aldama: "Sí, por supuesto. ¿A qué hora queréis ir?". A lo que el empresario fija la hora de la nueva cita: "a la 13 estamos allí".

Esta no fue la única ocasión en la que Izquierdo se puso a disposición de la trama. El 23 de marzo de 2021, Víctor de Aldama le vuelve a contactar con un nuevo objetivo inmobiliario.

"Hector podría mañana fernando poder volver abrir el edificio de Requena por Favor abrazo [sic]". A lo que una vez más Izquierdo acepta y pone facilidades para la cita: "Sí, ¿a qué hora os viene bien?".

Incluso después de que el inversor socio de Aldama rechazara la hora fijada, Héctor Izquierdo vuelve a aceptar sin poner trabas a la nueva cita propuesta: "Sí, ningún problema. Lo pasamos al martes 6 a las 12."

La cita se frustró porque la persona enviada por Izquierdo y los socios de Aldama no llegaron a coincidir. Ambos trataron de reorganizar el encuentro, que terminó posponiéndose de nuevo, pese a que Héctor se ofreció a enviar otra vez a una trabajadora del edificio.

"¿Le digo que vuelva o prefieres que vaya mañana a la hora que digáis?".

La visita al edificio de Requena se celebró finalmente el lunes 19 de abril de 2021 a las 13 horas, después de que Víctor de Aldama volviera a pedirla y de que Izquierdo accediera sin objeciones: "Por supuesto. ¿A qué hora os viene bien?".

Aldama no fue el único empresario investigado con quien contactó Héctor Izquierdo tras la intermediación de Koldo García para ofrecerle inmuebles del Estado.

El 19 de mayo de 2021, el asesor de Jose Luis Ábalos le mandó el contacto de su "amigo valenciano", el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción José Ruz.

El motivo se entiende leyendo el histórico de conversaciones entre Koldo y Ruz. Un día antes, el empresario le había pedido un contacto en Patrimonio: "Oye, conoces a alguien de Patrimonio del estado que necesito resolver un problema de mi clasificación de contratista."

Tras la confirmación de Koldo de que podría ponerle en contacto con alguien, Ruz pide que le gestione una cita: "Si es posible el jueves me gustaría tomar un café con alguien que mande de patrimonio [sic]".

Al día siguiente y tras haber mandado el contacto de Ruz a Héctor Izquierdo, Koldo le confirma la cita a su amigo: "Te llaman de Patrimonio".

La relación de favores a los amigos de Koldo siguió por parte de este alto cargo de Hacienda. El 21 de junio de 2021, Víctor de Aldama vuelve a contactar con él reenviándole un archivo PDF titulado "Proyecto Aranjuez" seguido del mensaje: "Esta me puedes confirmar que ya la tiene tu gente por favor un abrazo [sic]".

Y una vez más, en la misma línea de todos los mensajes previos, Izquierdo vuelve a ponerse al servicio del empresario y contesta: "Sí me confirman que lo han recibido y están analizándolo".

Un mes después, en julio de 2021, Ábalos es destituido como ministro de Transportes y como secretario de Organización del PSOE desbaratándose así las múltiples operaciones puestas en marcha con Héctor Izquierdo.

La relación entre Héctor Izquierdo y Koldo García continuó cuando el canario fue nombrado presidente de la Agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda.

"Enhorabuena campeón y mucha suerte espero verte algún día. Y cuidate mucho", le escribió Koldo. Mensaje que fue correspondido después por Izquierdo: "Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Héctor".

El nombramiento de Izquierdo como secretario de Estado de Hacienda fue también celebrado por Ángel Víctor Torres.

El ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática le felicitó públicamente, a través de su cuenta de Twitter, y agradeció a María Jesús Montero la confianza puesta en él.

El #CMin ha nombrado nuevo secretario de Estado de @Haciendagob. A partir de ahora esa responsabilidad de especial importancia la defenderá un socialista canario, el palmero Héctor Izquierdo. Mucha suerte. Y agradecimientos a @mjmonteroc por la confianza que deposita en #Canarias pic.twitter.com/I0fa1cZHfn — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) January 11, 2022

La relación de Izquierdo con Koldo García no acabó en ese momento. El 16 de marzo de 2022, ya como secretario de Estado de Hacienda, Koldo le solicita una reunión para "tomar un café" y llamarle.

Ese fue el último contacto a través de WhatsApp entre ambos, aunque sí hubo llamadas.