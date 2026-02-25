El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio

Las claves nuevo Generado con IA El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026, según confirmó el Vaticano. Las paradas principales del viaje serían Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, aunque el programa detallado aún no se ha anunciado. En Barcelona, el papa presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La visita al archipiélago canario destaca por su importancia como ruta migratoria, una parada que ya contemplaba su antecesor, el papa Francisco.

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio. Así lo ha confirmado este miércoles el Vaticano en un comunicado. No obstante, todavía no han sido especificadas las paradas exactas del pontífice. La Conferencia Española Episcopal ha añadido en una breve nota que el programa se dará a conocer "más adelante".

El pasado mes de enero, el cardenal José Cobo anunció que Madrid, Barcelona y las Islas Canarias serían los puntos "fundamentales" del tour de León XIV por España.

La Santa Sede ha detallado el programa de viajes del pontífice para la primera parte del año: León XIV se desplazará hasta Mónaco el 28 de marzo, estará África entre el 13 y el 23 de abril, visitando Algeria, Angola, Guinea Ecuatorial y Camerún, y por último recalará en España a principios de junio.

"Acogiendo la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026", ha confirmado en un comunicado el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

De este modo, un papa regresará a España quince años después de que lo hiciera Benedicto XVI en 2011. El argentino Francisco nunca llegó a pisar suelo español antes de morir en abril del año pasado.

El paso de León XIV por Barcelona coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, y con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha adelantado recientemente que el pontífice presidirá la inauguración de esta torre, el punto más alto del templo, y que prepara un acto multitudinario en el estadio olímpico de Montjuic.

Otra parte del viaje será el archipiélago canario, una visita que ya fue pensada por su antecesor, el papa Francisco, por ser una importante ruta migratoria, pero que no pudo llevar a cabo.

León XIV, que también tiene nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero en el país andino, ya había confesado su deseo de acudir a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025 y en el que tiene raíces por parte de madre.