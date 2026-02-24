Moncloa justifica desclasificar los papeles del 23-F para evitar ver a "jóvenes cantando el 'Cara al sol' por nuestras calles"

España pone fin a una situación atípica en las democracias europeas, siguiendo el ejemplo de Alemania, que hizo públicos documentos similares en 2012.

El Ejecutivo busca impedir que la ultraderecha difunda bulos y teorías conspirativas sobre el 23-F, facilitando el acceso a historiadores, investigadores y la ciudadanía.

La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció que 153 unidades documentales estarán disponibles desde este miércoles en la web de Moncloa.

El Gobierno desclasifica los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F para frenar la desinformación y la exaltación franquista entre los jóvenes.

El Gobierno justifica desclasificar los papeles del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para evitar que "jóvenes canten el Cara al sol por nuestras calles",

Así lo ha defendido este martes la ministra portovoz, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La desclasificación de los papeles del 23-F se materializará este miércoles, cuando Moncloa pondrá a disposición de la ciudadanía a través de su página web un total de 153 unidades documentales relacionadas con esos días.

El objetivo del Ejecutivo, ha dicho Saiz, es "impedir que la ultraderecha siga utilizando bulos, conspiraciones y desinformación" para alimentar teorías que "no merece nuestra democracia" y para confundir a jóvenes "que piensan que con Franco se vivía mejor".

Los documentos, que durante décadas "han permanecido clasificados bajo una normativa franquista", ha dicho la ministra, podrán ser consultados por historiadores, investigadores y medios de comunicación y la propia ciudadanía a partir del mediodía.

Preguntada por la desclasificación de otros asuntos, Saiz ha evitado comprometerse y se ha remitido a la ley en trámite parlamentario, pese a que para el 23-F el Gobierno no ha esperado a su aprobación.

Saiz ha explicado que con esta medida España acaba con "una situación atípica en las democracias" pues ya Alemania hizo públicos en 2012 "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia".

Además, la portavoz se ha mostrado confiada en que el proyecto de la ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso "para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.