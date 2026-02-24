Desde EL ESPAÑOL e Invertia te invitamos a seguir de forma online nuestro próximo evento organizado junto con TK Elevator, que tendrá lugar el día 26 de febrero a partir de las 10:30h.

El próximo día 26 de febrero tendrá lugar una mesa redonda sobre "El impacto invisible de la accesibilidad" que contará con la presencia de María Gómez, directora Territorial Centro Canarias TK Elevator, Carlos Zorita, responsable de Infraestructuras y Estaciones de Metro de Madrid, Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Ángela Baldellou, directora gerente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) e impulsora de Madrid2050, Jesús Hernández Galán, director Accesibilidad e Innovación de Fundación Once y Noelia Cuenca, directora General de Accesibilidad, Ayuntamiento de Madrid.



En el evento se tratarán temas como la accesibilidad y vida diaria, la ciudad y la movilidad, políticas públicas o como convertir el consenso en acción.

Te esperamos el 26 de febrero a partir de las 10:30 horas. Sigue de forma online el encuentro que organizan El ESPAÑOL e Invertia junto con TK Elevator "El impacto invisible de la accesibilidad".