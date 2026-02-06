La exedil de Móstoles acusó de acoso sexual a un profesor, no se probó, el director del centro la coaccionó y ella ganó el juicio

La sentencia acreditó que el director presionó a la exedil y amenazó con abrirle un expediente disciplinario si formalizaba una denuncia contra el profesor.

La exedil denunció al director por coacciones, ganó el juicio y fue indemnizada con 1.050 euros.

Posteriormente, el director del centro coaccionó a la exedil para que dimitiera como jefa de estudios, obligándola a alegar motivos personales.

La exedil de Móstoles denunció acoso sexual por parte de un profesor del IES Gaspar Melchor de Jovellanos, pero la inspección no pudo probarlo.

A. M. L., la exedil de Móstoles que denuncia haber sido acosada sexualmente por el actual alcalde de la localidad, ya atribuyó un comportamiento similar al profesor de un centro escolar en el que trabajaba, el IES Gaspar Melchor de Jovellanos.

No obstante, esta acusación no quedó nunca probada por parte de la inspección encargada de analizar el asunto.

Ahora bien, posteriormente, la mujer sufrió presiones por parte del director del centro, que la obligó a dimitir como jefa de estudios. "Vas a dejar el cargo y vas a alegar que lo haces por razones personales", le dijo éste.

Ella, entonces, interpuso una denuncia contra el director por un delito de coacciones y sí ganó el juicio sobre estos hechos. Fue indemnizada con 1.050 euros.

Cada detalle del anterior relato aparece confirmado por la documentación en poder de EL ESPAÑOL y por las fuentes conocedoras consultadas.

Este periódico ha tenido acceso a la sentencia que condena al director por coacciones y ha confirmado que, anteriormente, la exedil había atribuido conductas de acoso, dirigidas hacia otra profesora del instituto, a un docente del centro.

Sentencia por coacciones

La sentencia por coacciones, fechada en 2020, relata que la exedil y otra profesora acudieron al despacho del director del IES Jovellanos el 12 de junio de 2018 "para poner en su conocimiento determinada problemática suscitada en relación a uno de los profesores del centro".

"En dicha reunión, el denunciado [el director del centro] se dirigió a ambas a voces, diciéndoles que, si se formulaba denuncia contra el referido profesor, abriría un expediente disciplinario a los autores de la denuncia", narra la resolución.

A renglón seguido, la sentencia detalla que el director del instituto, "a gritos", la dijo a la exedil: "Escúchame bien, si pones por escrito o haces alguna declaración sobre [el profesor] esto te va a costar el cargo y te abro un expediente disciplinario".

El fallo da por probado que estos hechos generaron en la mujer "una profunda sensación de inquietud y desasosiego".

En una reunión posterior, en el mismo despacho, celebrada el 16 de julio de 2018, el director le dijo a la mujer: "Vas a dejar tu cargo el 2 de septiembre y vas a alegar que lo haces por razones personales. Vas a dejarlo porque tienes dos hijos pequeños y es lo mejor para ti".

Ella se negó a dimitir e instó al director a cesarla. "De esta forma, [el director] presionaba a la denunciante para que ella misma dimitiera, lo que afectó seriamente su ánimo. Comoquiera que la denunciante no atendiera a sus presiones, seguidamente, el denunciado llamó al jefe de estudios, que estaba en un despacho contiguo, y, en su presencia, dijo: 'Es para comunicarte que [la exedil] va a dejar su cargo"'.

