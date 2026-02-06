Grazalema al límite: la Junta ordena la evacuación de toda la población ante las intensas lluvias de la borrasca Leonardo
Las lluvias se resisten a dejar Málaga: Alpandeire registra los mayores acumulados de la jornada con 65 litros
Última hora del temporal | Nivel rojo en Madrid
La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde apunta a que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.
Borrasca Leonardo | La UME se une a los trabajos de emergencia
Ante la situación provocada por el fuerte temporal de la borrasca Leonardo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado a las labores de achique de agua y evacuación de personas debido a las graves inundaciones causadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos, que han afectado de manera especial a varias zonas de Andalucía.
Durante la noche se han realizado misiones de achique y evacuación de vecinos en la localidad de Benaoján #Málaga, junto a @guardiacivil y @E112Andalucia, por riesgo de desprendimientos en sus viviendas.— UME (@UMEgob) February 6, 2026
Despliegue actual @UMEgob: 500👥 y 200 🚒#BorrascaLeonardo pic.twitter.com/1wlSKFis2n
Borrasca Leonardo | Un millar de desalojados en Extremadura
La tregua de lluvias intensas en gran parte de Extremadura ha permitido reducir ligeramente el nivel de alerta en arroyos y ríos, incluido el Guadiana, cuyo caudal se mantiene estabilizado.
Aun así, alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de cómo evolucione la situación meteorológica y fluvial. Aunque este viernes no hay avisos por lluvias, el Gobierno regional mantiene activado el nivel 1 del Plan INUNCAEX por los desembalses y los niveles de los cauces.
La mayor atención se centra en los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagón, cuyas crecidas forzaron desalojos en varias localidades.
Última hora, borrasca Leonardo | Preocupación por el cauce del Guadalquivir
Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos.
Borrasca Leonardo | Andalucía continúa siendo la más afectada
En la campiña de Cádiz, Córdoba y Sevilla se esperan tormentas con rachas de viento muy fuertes de forma ocasional y granizo pequeño. Las lluvias más intensas se concentrarán en Grazalema (Cádiz), donde podrían superarse los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, y también en zonas como Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla, con acumulados que podrían rebasar los 40 litros en el mismo periodo.
Además, se prevén rachas de viento muy fuertes en áreas del interior de la fachada oriental, los sistemas Béticos, las montañas del extremo norte, Baleares y los litorales del sur y noroeste peninsular, con valores generalizados de hasta 70 km/h y picos de 80 km/h en el interior de Castellón y zonas del litoral. Habrá nevadas en montañas de la mitad norte desde 1.100–1.500 m (bajando a 900 m en el noroeste al final del día) y en el sureste desde 1.400–1.800 m, con acumulaciones de hasta 5 cm en el Pirineo oscense por encima de 1.200 m en 24 horas.
Temporal por la borrasca Leonardo | Renfe habilita cambios de fecha y anulaciones sin coste
Entre las excepciones de trenes cancelados por el fuerte temporal, el AVE Madrid–Villanueva de Córdoba opera con cuatro frecuencias por sentido, mientras que el Alvia Cádiz–Barcelona sólo circula en el tramo entre Linares y Barcelona.
También están suprimidos numerosos servicios alternativos por carretera que sustituyen a trenes cancelados, además de varios trayectos de Media Distancia dentro de Andalucía. En algunos casos, como la conexión Jaén–Madrid, el viaje se realiza combinando autobús entre Jaén y Linares y tren desde Linares hasta Madrid.
En cuanto a Cercanías, permanecen suspendidas las líneas de Sevilla, las C1 y C1a de Cádiz y la C2 de Málaga, siendo la C1 de Málaga la única que funciona con normalidad. Renfe ha habilitado cambios de fecha y anulaciones de billetes sin coste para los viajeros afectados y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica con el objetivo de restablecer los servicios en cuanto las condiciones lo permitan.
Borrasca leonardo | Trenes cancelados en Andalucía
Renfe mantiene cancelada la gran mayoría de los trenes en Andalucía este viernes 6 de febrero debido al fuerte temporal que afecta a la comunidad desde hace días.
A primera hora de la mañana, sólo funcionan con normalidad el Cercanías C1 de Málaga, el AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba y el Media Distancia entre Linares y Madrid. El resto de los servicios de Alta Velocidad con origen o destino en Andalucía permanecen suspendidos, incluyendo los AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga, así como varios Alvia e Intercity.
Última hora del temporal | Once comunidades autónomas en alerta
La borrasca Leonardo mantiene en alerta amarilla (peligro bajo) a once comunidades autónomas por viento, lluvia, temporal marítimo, nieve y/o tormentas, a las que se suma Galicia en aviso naranja (riesgo importante) por olas de hasta 7 metros y vientos marinos de 74 kilómetros por hora.
En nivel amarillo se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por lluvias, oleaje, viento y tormentas; Aragón, por nevadas; Asturias, Baleares, Cantabria, País Vasco, Canarias y la Ciudad Autónoma de Melilla, por temporal marítimo.
Asimismo, Castilla-La Mancha y Cataluña, por viento; y la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la Ciudad Autónoma de Ceuta, por viento y oleaje.
Borrasca Leonardo | Trenes interrumpidos
El tráfico ferroviario entre Ourense y O Carballiño amanece interrumpido a causa del mal tiempo, según ha comunicado este viernes por la mañana el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
A través de su perfil en la red social X, Adif señaló que la circulación en ese tramo está cortada debido a las adversas condiciones meteorológicas.
La borrasca Leonardo también está provocando alteraciones en los servicios ferroviarios con origen y destino en Vigo, además de incidencias en el aeropuerto de la ciudad, en el transporte marítimo y en numerosas carreteras de la red viaria gallega.
Temporal por la borrasca Leonardo | Vuelven las clases en toda Andalucía este viernes, excepto zonas afectadas
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que este viernes, 6 de febrero, se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas y afectadas por la crecida de cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas.
Así lo ha indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, en el que ha detallado que no habrá actividad lectiva en la comarca de Ronda (Málaga) ni en Grazalema (Cádiz).
Última hora, Borrasca Leonardo | El temporal mantiene casi un centenar de carreteras cortadas
El temporal de lluvia mantiene 98 carreteras cortadas en toda la península a primera hora de este viernes, de las cuales 79 se localizan en Andalucía. Solo una vía de la red principal está afectada: un ramal de salida de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz), cerrado por inundaciones.
La provincia más castigada es Cádiz, donde las lluvias y los desprendimientos han dejado 26 carreteras intransitables, según la DGT.
Además, la N-430 a la altura de Valdivia (Badajoz) presenta nivel de servicio rojo, lo que implica restricciones de velocidad y la obligación de circular con neumáticos de invierno. A esto se suman los problemas por hielo y nieve en 42 carreteras secundarias, especialmente en Huesca y León, donde hay hasta 17 tramos cerrados por las condiciones meteorológicas adversas.
En otras 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la N-230 entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca). Ante esta situación, la DGT recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas y consultar el estado del tiempo y de las carreteras antes de viajar.
Borrasca Leonardo | Más de 7.000 personas desalojadas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha señalado en una entrevista en la Cadena SER que el paso del temporal Leonardo por la región está siendo la situación más “complicada y dura” que recuerda en los últimos años.
Moreno ha detallado que el número de personas evacuadas en toda la comunidad asciende ya a 7.000.
Además, el dirigente andaluz ha explicado que “el 100 % de los vecinos de Grazalema ha tenido que ser desalojado” y que, tras su traslado a Ronda (Málaga), “se encuentran ahora en un lugar más seguro que en sus propios hogares”.