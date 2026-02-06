La tregua de lluvias intensas en gran parte de Extremadura ha permitido reducir ligeramente el nivel de alerta en arroyos y ríos, incluido el Guadiana, cuyo caudal se mantiene estabilizado.

Aun así, alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de cómo evolucione la situación meteorológica y fluvial. Aunque este viernes no hay avisos por lluvias, el Gobierno regional mantiene activado el nivel 1 del Plan INUNCAEX por los desembalses y los niveles de los cauces.

La mayor atención se centra en los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagón, cuyas crecidas forzaron desalojos en varias localidades.