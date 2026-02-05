El episodio de inestabilidad provocado por el paso de la borrasca Leonardo que afecta a la península Ibérica continuará este jueves, con precipitaciones generalizadas, sobre todo en el centro y mitad sur peninsular, Galicia y zonas de montaña, rachas muy fuertes de viento y peligro de desbordamientos en ríos.
Buena parte de Andalucía sigue en alerta naranja, lo que ha provocado que se haya suspendido parcialmente el servicio ferroviario de la región y las clases en Almería en los municipios desalojados. Galicia, el norte de Extremadura y Baleares también están en alerta.
Andalucía, en alerta aunque deje de llover: ríos al límite y suelos ya saturados amenazan graves inundaciones
-
La Aemet "subestimó" las lluvias que se darían este invierno
Con un total de 119,3 litros por metro cuadrado, el de este año ha sido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo XXI en España, sólo superado por el de 2001, en el que se registraron 131,5 l/m2.
Una de las regiones que más implicación tiene en estas lluvias históricas es el sur peninsular. Para esta zona, la previsión estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predijo que en este invierno el escenario seco era más probable que el lluvioso (un 40% frente al 25%).
Esta predicción no corresponde con los acumulados de récord que se han dado en municipios como Grazalema (Cádiz), donde se han acumulado cerca de 1.300 l/m2 en los últimos 10 días; esto es, más de lo que llueve en A Coruña en todo un año.
-
Casi 4.000 personas desalojadas en Andalucía
La borrasca Leonardo ha azotado buena parte de Andalucía en la jornada de ayer miércoles 5 de febrero. Hoy va a seguir lloviendo y AEMET mantiene la alerta naranja en el este de la autonomía.
Además, en esta autonomía casi 4.000 personas han sido evacuadas por el riesgo de inundaciones, incluidos vecinos de Córdoba por el desbordamiento del Guadalquivir.
-
El temporal mantiene cerradas 116 carreteras por la lluvia y la nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta 116 carreteras cerradas al tráfico en nivel negro, 100 por las intensas lluvias e inundaciones y 16 por la nieve, ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas precipitaciones han provocado el cierre de tramos de carreteras nacionales como la N-323, en Cambil-Cárchel (Jaén), entre los kilómetros 60 y 61, y la N-630, en Guillena (Sevilla), del punto kilométrico 798.8 al 801.32.