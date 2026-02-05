El episodio de inestabilidad provocado por el paso de la borrasca Leonardo que afecta a la península Ibérica continuará este jueves, con precipitaciones generalizadas, sobre todo en el centro y mitad sur peninsular, Galicia y zonas de montaña, rachas muy fuertes de viento y peligro de desbordamientos en ríos.

Buena parte de Andalucía sigue en alerta naranja, lo que ha provocado que se haya suspendido parcialmente el servicio ferroviario de la región y las clases en Almería en los municipios desalojados. Galicia, el norte de Extremadura y Baleares también están en alerta.

Andalucía, en alerta aunque deje de llover: ríos al límite y suelos ya saturados amenazan graves inundaciones