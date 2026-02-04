Suspenden las clases de la Universidad de Sevilla, los colegios e institutos para este miércoles por el temporal
La CHG, sobre el Guadalquivir: "Para que se desborde el caudal debe llegar a los 3000 metros cúbicos, ahora está en 740"
-
Alerta roja por la borrasca Leonardo | Cádiz, enclave con más lluvia
Grazalema, la Sierra de Luna y Jimena de la Frontera, todas en la provincia de Cádiz, acumulan precipitaciones de 538,6 litros por metro cuadrado en las últimas doce horas y, junto a San Pablo Buceite, también en la provincia gaditana, son los enclaves donde más lluvia se ha registrado.
El municipio de Grazalema acumula ya 700 litros por metro cuadrado, rozando su récord histórico de acumulados.
-
Borrasca Leonardo | Trenes suspendidos por el temporal
Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía permanece suspendido este miércoles por el paso de la borrasca Leonardo, que está dejando fuertes precipitaciones y viento. La interrupción afecta a los servicios de alta velocidad, larga y media distancia, así como a Cercanías, debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Entre las principales afecciones, se han cancelado los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla y entre Córdoba y Málaga, manteniéndose únicamente el servicio entre Madrid y Córdoba. También han quedado suspendidos varios servicios Alvia y todos los trenes Avant de Andalucía, lo que limita de forma notable la movilidad ferroviaria en la región.
-
Última hora, borrasca Leonardo | Peligro por inundaciones
La AEMET alerta este miércoles de posibles impactos importantes en forma de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la península.
⚠️ Situación de lluvias extraordinariamente abundantes.— AEMET (@AEMET_Esp) February 4, 2026
➡️ Posibles impactos importantes en forma de crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra.
📽️ Te contamos más detalles en este vídeo. pic.twitter.com/iUUntaT70D
-
Alerta borrasca Leonardo | La DGT avisa a los conductores
La DGT ha pedido a los conductores que realicen solo desplazamientos esenciales ante el riesgo extremo de lluvias en Andalucía, donde las precipitaciones caídas en los últimos días se suman a las previsiones meteorológicas de las próximas horas con fuertes lluvias especialmente en Cádiz y Málaga.
Según informó este martes Tráfico, la nueva borrasca Leonardo traerá lluvias y nieve en varias zonas de la Península durante este miércoles y el jueves, concentradas especialmente en el sur peninsular, concretamente en Cádiz y Málaga, donde se han emitido avisos de riesgo extremo por lluvias.
-
Borrasca Leonardo | 38 carreteras cortadas por inundaciones y 73 afectadas por nieve
La borrasca Leonardo que afecta a gran parte del país mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos 38 carreteras secundarias, la mayor parte de ellas en Andalucía, mientras que otras 73 vías están afectadas por la nieve, 11 de ellas de la red principal.
La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con hasta 26 vías intransitables, mientras que las otras cortadas por inundaciones se localizan en Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, 73 carreteras están afectadas por nieve, 11 de ellas en la red principal, en la que es obligatorio el uso de cadenas en la A-23, en Huesca; prohibido el acceso a camiones por la A-6, en Manzanal del Puerto y en la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en la provincia de León.