La borrasca Leonardo que afecta a gran parte del país mantiene cortadas por inundaciones y desprendimientos 38 carreteras secundarias, la mayor parte de ellas en Andalucía, mientras que otras 73 vías están afectadas por la nieve, 11 de ellas de la red principal.

La provincia de Cádiz es la más afectada por las lluvias con hasta 26 vías intransitables, mientras que las otras cortadas por inundaciones se localizan en Granada, Málaga, Sevilla, Cáceres, Burgos, León, Valladolid, Zamora y Gran Canaria, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, 73 carreteras están afectadas por nieve, 11 de ellas en la red principal, en la que es obligatorio el uso de cadenas en la A-23, en Huesca; prohibido el acceso a camiones por la A-6, en Manzanal del Puerto y en la AP-66, en Caldas de Luna, ambas en la provincia de León.