Feijóo propone reformar el suplicatorio que protege a los políticos: "La historia no amnistiará al sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante la 28ª interparlamentaria del partido en A Coruña. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Feijóo propone reformar el suplicatorio para evitar que los políticos aforados usen esta figura como vía de impunidad judicial. El líder del PP critica el acuerdo de financiación entre Sánchez y Junqueras, señalando que beneficia al separatismo y perjudica la igualdad entre españoles. Feijóo rechaza el envío de tropas a Ucrania sin explicaciones detalladas por parte del Gobierno y exige transparencia en la política de defensa. El presidente del PP envía un mensaje de apoyo a los venezolanos exiliados y critica la actitud de quienes han colaborado con el régimen de Maduro.

Este domingo ha tenido lugar la clausura de la 28ª reunión Interparlamentaria que ha celebrado el PP en A Coruña. Acto que ha cerrado el presidente del PP en Galicia, Alfonso Rueda, y en última instancia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha comenzado su intervención asegurando que "España necesita un cambio".

"Nosotros le vamos a dar ese cambio, la mayoría de los españoles saben que solo el PP es capaz de cambiar las cosas. Se necesita concentrar el voto para que el cambio sea patente y que le podamos dar a los españoles lo que merecen. España vive atrapada en la conveniencia de unos pocos", ha explicado.

Feijóo ha arremetido contra el Gobierno sin paños calientes: "Las leyes no estaban preparadas para tener un presidente que no cumpla la ley, ni siquiera la Constitución está preparada". "España no amnistiará el sanchismo y mi Gobierno tampoco", ha precisado.

"En este país se ha cambiado poder por impunidad. Si me haces presidente, redactas el Código Penal", ha afirmado el líder de la oposición en clara alusión al pacto de investidura de Sánchez con la ley de amnistía.

En este contexto y alentando la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda ser imputado en una causa, Feijóo anunció a los suyos que pretende promover una reforma legal en la figura del suplicatorio "para que no se traduzca en el sobreseimiento de la causa y, por tanto, el archivo del delito".

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio —la autorización que debe conceder el Congreso o el Senado para que un juez pueda investigar o procesar penalmente a un diputado o senador mientras dure su mandato al ser aforados— para librarse de la justicia ni para "asegurarse la impunidad".

Eso quiere decir que el poder político tiene la potestad de librar a un aforado del Poder Judicial.

Según ha dicho Feijóo, la solicitud de reforma viene derivada de la coyuntura actual, ya que "nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer" y en un momento en el que hay un diputado en la cárcel "en pleno ejercicio de sus facultades".

Fuentes del PP han recordado en un comunicado que con un presidente del Gobierno abonado a la teoría del lawfare podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido. Y si se niega el suplicatorio, la causa queda sobreseída para siempre.

"Nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia", ha dicho Feijóo, por lo que es necesario que se reforme esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y en el archivo de ningún delito.

"Vamos a reformar la ley en busca de blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español, por muy presidente del Gobierno que sea", ha detallado.

Acuerdo de financiación

Sobre el acuerdo de financiación de Sánchez y Junqueras, el líder de los populares ha asegurado: "El separatismo exige y los españoles pagan. Eso no es igualdad, eso no es justicia social".

Ha resumido el acuerdo entre el PSOE y ERC en tres ideas: "Más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez".

Feijóo, a puerta cerrada en la 28ª Interparlamentaria del PP, ha avanzado que reunirá a los presidentes del Partido Popular la semana que viene en Zaragoza para hacer frente de manera conjunta al agravio que representa el modelo de financiación que el independentismo ha impuesto al presidente del Gobierno.

"No puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles", ha espetado.

Asimismo, durante su intervención ha remarcado que "cada euro que tiene el Estado lo han aportado los trabajadores con su esfuerzo y sudor, el dinero es de los españoles y los españoles tenemos derecho a repartirlo entre todos".

"Cuando la gente trabaja y sigue viendo que faltan médicos en sus centros de salud, que sigue notando que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, no olvidará el gasto que ha hecho el Gobierno con el dinero de España", ha dicho.

El presidente del PP ha manifestado que "las urnas serán su condena, en cada comunidad autónoma y en el país, las urnas van a salvar otra vez a España".

"Hoy venimos a comprometernos aquí para cumplir, con una regeneración y sana convivencia en el país, con la seguridad del país y con el trabajo de los españoles, tiene que merecer la pena el esfuerzo y la integridad", ha asegurado Feijóo.

"La historia os juzgará"

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país.

A todos ellos les han enviado un mensaje de esperanza porque "podemos estar —ha dicho— un poco más cerca de la democracia" y en los inicios del fin de una "dictadura tramposa, criminal y miserable".

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

El líder del PP ha querido detenerse en el tema de Venezuela. "Para todos aquellos que callaron, que conchabearon el régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee esa suciedad", ha mantenido.

"Al PP nos verán con los demócratas que mejoran la vida de su país", ha dicho Feijóo. "Sánchez y a Zapatero, la historia no os perdonará, la historia os juzgará", ha sentenciado.

Por su parte, Alfonso Rueda, el presidente del PP de Galicia, durante su intervención minutos antes tampoco ha querido olvidar a los venezolanos. "Estaremos con vosotros hasta que Venezuela sea una democracia, hasta que sea el país libre que un día fue", ha asegurado.

Sobre Ucrania

Feijóo ha avanzado este domingo que su partido rechazará el envío de tropas a Ucrania si el Gobierno no da datos y explicaciones al detalle sobre la operación.

En su intervención, ha comentado que "ahora resulta que Sánchez dice que va a mandar tropas" a Ucrania, pero ha avisado de que sí cree que va "a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden".



Ha asegurado que "el Partido Popular está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa", pero a la vez ha puntualizado que "no está con un gobierno mentiroso y tramposo", en alusión al de Sánchez, al que ha invitado a demostrar su "mayoría progresista".



"Si la seguridad nacional y europea requieren del Partido Popular, que lo expliquen, pero que lo expliquen todo, que lo expliquen al detalle, que lo expliquen euro a euro, sin eufemismos, sin ambigüedades, sin trampas semánticas, y no una operación puntual, sino la política de defensa en su conjunto", ha añadido.



Feijóo ha defendido que hay que aclarar cuánto será el gasto en defensa, durante cuánto tiempo, de dónde saldrán los fondos en los presupuestos y con qué empresas se trabajará.